Fitbit lance les profils de sommeil pour ses abonnés

L’analyse du sommeil est un indicateur clef en ce qui concerne votre état de santé. Une doctrine que les montres connectées semblent avoir bien comprise puisque Fitbit propose désormais des « profils de sommeil ».

Nous ne vous apprenons rien en vous disant que pour qu’un produit fonctionne, celui-ci doit répondre à un besoin. C’est pourquoi, dans une société de plus en plus active et stressée, il parait logique de voir se développer un marché autour du bien-être. Certaines entreprises ont ainsi décidé d’allier science et technologie afin de créer des appareils pour prendre soin de vous. Sur ce terrain, les montres connectées se positionnent en tête du marché, puisqu’elles permettent d’analyser un grand nombre de données liées à votre santé. L’une des plus appréciées étant l’étude du sommeil. La marque Fitbit spécialiste du sport a décidé de proposer à ses abonnés une toute nouvelle fonctionnalité nommée : « les profils de sommeil ».

Si cette nouvelle fonctionnalité se nomme « profils de sommeil », ce n’est pas pour rien. En effet, Fitbit a créé pas moins de six profils de sommeil type auxquels elle pourra vous identifier. La marque récemment rachetée par Google a néanmoins décidé de rendre l’analyse de ces données plus ludique, puisqu’elle les comparera à celles d’« animaux du sommeil ». Vous pourrez ainsi être une tortue, un perroquet, une girafe, un hérisson, un dauphin, ou un ours.

En appuyant son analyse sur 10 mesures différentes, Fitbit compte fournir des résultats plus précis que ses concurrents. L’heure de votre coucher, le temps qu’il vous faut pour atteindre un sommeil réparateur et l’analyse de vos réveils, feront parties des paramètres étudiés. Grâce à ses données, l’application Fitbit vous rapprochera d’un de ses animaux et vous donnera les indications nécessaires pour améliorer votre sommeil. Vos résultats seront également comparés à ceux des autres utilisateurs du même âge et du même sexe que vous.

Source image dans le Smartphone : 9to5Google

Tout d’abord, il est nécessaire de posséder une montre Fitbit et de souscrire à l’abonnement premium de 8,99 €/mois pour accéder à cette fonctionnalité. Afin que l’application puisse vous fournir une analyse précise de votre sommeil, il est nécessaire que vous dormiez au moins 14 fois par mois avec votre montre. L’objectif de l’application étant de vous donner une analyse sur la durée et non plus au jour le jour.

Le premier jour de chaque mois, un profil d’animal vous sera attribué. Vous pourrez alors retrouver sur sa fiche quelques conseils pour améliorer votre sommeil. Notez que cette fonctionnalité ne sera déployée qu’à partir du 4 juillet, et que vos résultats pourront varier d’un mois sur l’autre. Vous pourrez ainsi passer du coq à l’âne, ou plutôt devrions-nous dire du perroquet à l’ours.