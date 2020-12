C’est un petit accessoire de votre intérieur que l’on oublie facilement, mais qui se révèle indispensable. Pourquoi ne pas tester FireSafe, le détecteur de fumée connecté de Konyks ? Présentation !

Depuis mars 2015, un détecteur de fumée doit se trouver dans toutes les maisons. Obligatoire pour des raisons de sécurité, il se décline désormais en 2.0. C’est notamment le cas du modèle Konyks FireSafe qui compte de nombreux atouts à même de vous séduire.

Un appareil qui s’intègre dans votre maison connectée

Au fil des années, la domotique a pris une place croissante dans de nombreuses maisons. Éclairage, volets, musique, assistant personnel ou encore alarme constituent désormais de véritables accessoires du quotidien pour une maison connectée. C’est dans ce que l’on peut qualifier de véritable écosystème que vient s’intégrer le détecteur de fumée FireSAfe, imaginé par la marque française Konyks. Cet appareil va se connecter au Wi-Fi de votre maison et vous pourrez ensuite le contrôler grâce à l’application dédiée.

Le FireSafe vous avertit même si vous n’êtes pas chez vous

Simple et rapide à installer, il vous permet ainsi de l’intégrer véritablement à votre maison connectée d’un point de vue de la sécurité. Si vous n’êtes pas chez vous, il est ainsi possible de recevoir une notification sur votre smartphone afin d’être prévenus si un incendie se déclenche. Il peut aussi être couplé à d’autres systèmes afin d’améliorer la prévention, comme un éclairage connecté. C’est à vous d’imaginer comment vous pouvez l’intégrer à des scénarios domotiques. Vous pouvez aussi lui dire d’allumer toutes les lumières de la maison s’il y a une fumée dangereuse. Pour ne rien gâcher, l’alarme offre un volume de 85 dB à trois mètres.

Konyks FireSafe est plus précis

Que vous offre de plus le Konyks FireSafe ? Avec un système de détection photo-électrique, il offre, selon ses créateurs, un système de détection plus précis et surtout plus rapide à la réaction.Si vous n’êtes pas convaincus, un bouton vous permet, dès l’installation de tester son bon fonctionnement.

Vous devriez cependant aussi être rassurés par le fait qu’il a été certifié par le TÜV, l’institut de surveillance technique allemand et qu’il est conforme à la norme européenne CE EN14604. Du côté de la durée de vie, ses deux piles internes vous promettent une autonomie d’environ 2 ans. Enfin, le prix est plutôt dans la norme, puisque vous ne devrez payer que 39,90 euros. Une somme plutôt intéressante pour un appareil connecté, que vous pouvez par ailleurs acquérir dès à présent ici.