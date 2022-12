Vous avez dans l’idée d’acheter une Tesla mais vous ne savez pas comment financer votre achat ? Le célèbre concessionnaire américain propose différentes solutions. Location avec option d’achat (LOA), crédit auto Tesla, crédit à la consommation, bonus écologique … Nous vous délivrons dans ce dossier toutes les astuces à connaître pour le financement d’une Tesla à moindre coût.

Nombreux sont les conducteurs qui souhaitent acheter des voitures électriques innovantes, performantes et avec un confort haut de gamme. La firme Tesla a su se démarquer très tôt de ses concurrents en cassant l’image ringarde de l’électrique dans le secteur automobile. Mieux encore, le concessionnaire a su révolutionner le secteur en proposant des véhicules innovants et en produisant soi-même toutes les pièces de ses voitures ; devenues gage de qualité.

Ce désir de qualité et d’innovation transparaît d’ailleurs jusque dans le slogan de la marque: « The End of Compromise ». Et comme vous vous en doutez, la qualité a un coût que peu d’entre nous peuvent se permettre. Heureusement, il existe des solutions concrètes pour le financement d’une Tesla que nous allons vous délivrer dans cet article.

La LOA Tesla, choisir un contrat en leasing auto

Afin de rendre plus accessibles ses véhicules auprès des particuliers, Tesla propose différentes solutions parmi lesquelles la location avec option d’achat (LOA). Il s’agit d’un contrat en leasing auto qui vous permet de devenir emprunteur du véhicule et de choisir, en fin de contrat, soit d’en devenir propriétaire ou bien de le rendre au concessionnaire.

Avec cette option, vous pouvez louer une voiture neuve ou d’occasion du modèle de votre choix, sur une durée qui varie généralement de 12 à 60 mois (selon le type de contrat). Attention toutefois à vous renseignez sur la limite de kilométrage prévue au sein de ces contrats en LOA. L’autre avantage est aussi de pouvoir souscrire à un nouveau contrat de location lorsque le précédent arrive à échéance.

Bien entendu le prix de la location va dépendre du modèle choisi, du kilométrage, etc. Le mieux reste de se renseigner sur les offres existantes directement chez un concessionnaire automobile ou bien à minima sur internet.

Le crédit auto Tesla pour profiter jusqu’à 75 000 € de prêt

Tesla propose également un crédit auto qui vous rend directement propriétaire de votre véhicule. Son montant peut aller jusqu’à 75.000€ et peut être remboursable sur 6 à 84 mois (jusqu’à 8 ans). Son taux est compris entre 1 et 7%. Le prêt Tesla est légèrement plus élevé qu’un crédit auto classique – dont le taux appliqué est généralement inférieur (jusqu’à 4%) – mais contrairement à une location avec option d’achat, l’emprunteur peut revendre la voiture quand il le souhaite et n’a aucune limite sur le nombre de kilomètres.

Bon à savoir : le crédit auto Tesla étant un crédit affecté, vous devrez fournir à votre banque un justificatif d’achat du véhicule (bon de commande, facture, etc).

Le crédit à la consommation auprès des organismes bancaires

Un autre moyen à disposition est celui du prêt à la consommation auprès des organismes bancaires français. Deux options s’offrent à vous : le prêt auto ou le prêt personnel.

Le crédit auto auprès d’une banque Ce prêt permet de financer l’achat d’une voiture neuve ou d’occasion à hauteur de 500 à 75 000€ sur une durée allant de 6 à 84 mois (jusqu’à 8 ans). Le taux d’intérêt est compris entre 1 et 5%, il est donc légèrement inférieur à celui pratiqué par le crédit auto Tesla (pouvant aller jusqu’à 7%).

Le prêt personnel L’avantage du prêt personnel est que le justificatif d’achat n’est pas nécessaire. Son montant et sa durée de remboursement sont identiques à celui du crédit auto (jusqu’à 75 000€ sur 8 ans). En revanche, son taux d’intérêt peut aller jusqu’à 15%.

Financement Tesla : et vous quelle option choisirez-vous pour l’achat votre Tesla ?

Le bonus écologique, les aides de l’État pour l’achat d’un véhicule électrique

Le bonus écologique offre la possibilité de recevoir, sans condition de revenus, une aide à l’achat ou à la location d’un véhicule électrique, hybride rechargeable, à hydrogène neuf ou encore d’occasion. Une aide de 6 000 € est disponible sur les véhicules Tesla dont le prix est inférieur ou égal à 47 000 € TTC et une autre de 2 000 € pour les véhicules dont le prix est inférieur ou égal à 60 000 € TTC pour les commandes livrées avant le 31 décembre 2022.

Quelles sont les conditions pour bénéficier de l’aide au bonus écologique ?

Pour bénéficier de l’aide, vous devez être majeur et domicilié en France et les conditions ne sont pas les mêmes si le véhicule est neuf ou d’occasion.

Le véhicule neuf doit remplir les conditions suivantes :

être un véhicule électrique ou hybride rechargeable ;

être soit acheté, soit loué dans le cadre d’un contrat d’une durée de 2 ans ou plus ;

être un véhicule neuf (véhicule n’ayant jamais été immatriculé, ni en France ni à l’étranger) ;

être immatriculé en France dans une série définitive ;

ne pas être vendu dans l’année qui suit l’achat ou la location ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 km. Il faut donc garder son véhicule au moins un an avant de le revendre selon le décret du 26 avril 2022.

Attention : la demande d’aide doit être formulée au plus tard dans les 6 mois suivant la date de facturation du véhicule ou de la date de versement du 1er loyer, dans le cas d’une location.

Le véhicule d’occasion doit remplir les conditions suivantes :

être un véhicule électrique ;

être soit acheté, soit loué dans le cadre d’un contrat d’une durée de 2 ans ou plus ;

avoir été immatriculé pour la 1 re fois depuis 2 ans ou plus suivant la facturation ou le versement du 1 er loyer ;

fois depuis 2 ans ou plus suivant la facturation ou le versement du 1 loyer ; être immatriculé en France dans une série définitive ;

ne pas appartenir à un membre du même foyer fiscal ;

ne pas être vendu dans les 2 ans suivant la date de facturation ou de versement du 1er loyer.

Quel est le montant du bonus écologique ?

Le barème sera abaissé de 1 000 € à partir du 1er janvier 2023 et non à partir du 1er juillet 2022 – comme initialement prévu par le décret du 29 décembre 2021. Le décret relatif aux aides à l’acquisition ou à la location de véhicules peu polluants est paru au Journal officiel le 30 juin 2022.

Évolution du bonus écologique.

La prime à la conversion, faire des économies en envoyant son ancien véhicule à la casse

Le gouvernement accorde une prime à la conversion pour la mise à la casse d’un véhicule diesel dont la première immatriculation est antérieure au 1er janvier 2011 ou d’un véhicule essence immatriculé avant 2006. Pour l’achat ou la location d’une Tesla neuve ou d’occasion dont le prix est inférieur ou égal à 60 000 € TTC. Elle est d’un montant de :

5 000 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence par part (avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020) est inférieur à 6300 € ou bien qui ont réalisé plus de 12 000 km par an pour se rendre au travail avec leur véhicule personnel. La prime est aussi applicable si la distance entre le domicile et le lieu de travail dépasse les 30 km.

pour les foyers dont le revenu fiscal de référence par part (avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020) est ou bien qui ont réalisé plus de 12 000 km par an pour se rendre au travail avec leur véhicule personnel. La prime est aussi applicable si la distance entre le domicile et le lieu de travail dépasse les 30 km. 2 500 € pour les autres foyers ou les entreprises.

En cumulé, ce bonus écologique est compris entre 4 500 à 11 000 €. Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2022, les voitures électriques neuves dont le coût d’acquisition est inférieur à 47 000 € peuvent bénéficier du montant maximum du bonus de 6 000 € (contre 45 000 € auparavant).

Les aides locales et régionales, pour compléter ses aides

Au-delà des dispositifs de soutien nationaux, certaines régions et collectivités ont instauré des aides locales cumulables avec le bonus écologique et la prime de conversion. Etant donné l’évolution régulière des règles, nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre région, département, ou commune avant de décider d’acheter un nouveau véhicule électrique.