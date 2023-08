Les SMS sur Messenger vont disparaître : quelles sont les alternatives ?

Meta a annoncé qu’il allait mettre fin à la fonctionnalité permettant de lire et d’envoyer des SMS directement sur Messenger. Cela faisait plus de sept ans qu’elle existait.

Aujourd’hui, pour pouvoir recevoir et rédiger des SMS à ses amis, aux membres de sa famille ou pour toute autre personne, de nombreuses applications existent. En 2016, Meta, anciennement Facebook, a fait le pari de faire de Messenger, une application de messagerie principale, tout-en-un. Sept ans plus tard, de nouveaux concurrents sont arrivés sur le marché, obligeant la firme de Mark Zuckerberg à supprimer la fonctionnalité, délaissée par de nombreux utilisateurs.

La question qui fâche : peut-on se servir de Messenger sans compte Facebook ?

La fin des SMS sur Messenger, c’est pour très bientôt !

Le 28 septembre 2023 sonnera le glas des SMS sur Messenger. À partir de cette date, il vous sera impossible d’envoyer, de lire ou de recevoir des SMS sur l’application. Depuis 2016, Facebook incitait les utilisateurs de son réseau social et de son service de messagerie, à basculer vers cette nouvelle fonctionnalité.

Les conversations Messenger se mélangeaient aux conversations SMS pour les utilisateurs qui le souhaitaient.

C’est grâce à l’arrivée du Rich Communication Services, le fameux protocole RCS, que Meta a pu proposer à ses usagers quotidiens, une telle fonctionnalité. Concrètement, elle permet à une personne d’avoir accès à un outil de messagerie avancée, plus intuitif que le SMS et le MMS. Le prococole RCS se présente sous la forme d’un système de messagerie enrichi permettant un dialogue en direct, de transmettre des fichiers de toutes natures, et même de savoir si une personne a bien reçu et lu votre SMS.

A la fin des années 2010, c’est Messenger qui prend donc les devants en proposant un tel service qui rencontre un vif succès. Mais, comme tout ce qui marche, de nombreuses entreprises vont s’imiscer sur le marché, et à leur tour proposer des messageries en temps réelle, cumulant SMS, MMS, et système de discussion en temps réel.

Quand les alternatives dépassent le précurseur…

Le plus connu d’entre eux reste bien évidemment WhatsApp, justement racheté par Meta dans le but de réduire la concurrence dans le secteur. Toutefois, plusieurs applications open source voient le jour comme Telegram ou Signal, et se font même une belle place sur le marché. Mais ce qui va porter le coup de grâce au protocole RCS de Messenger, c’est lorsque Google proche du système d’exploitation Android et Apple à l’origine d’iOS, vont proposer leurs propres outils.

Le premier sort Google Messages en 2014, puis grâce à son partenariat avec Android, décide de l’inclure dans tous les smartphones possédant le système d’exploitation comme application de messagerie par défaut.

Sur Apple, c’est la même chose : iMessage déjà présent depuis 2011 devient clairement la norme avec l’arrivée du protocole RCS. Ces deux applications englobent désormais la majorité des utilisateurs de smartphones souhaitant envoyer des messages en temps réel, des SMS ou des MMS.

Les applications de messagerie en temps réel se sont multipliés ces dernières années.

C’est pour se tourner vers d’autres horizons que Meta a pris la lourde décision de mettre un terme à sa fonctionnalité SMS sur Messenger. Elle continuera bien entendu de s’appuyer sur WhatsApp, son application similaire qui recense deux milliards d’utilisateurs actifs, puisqu’elle invite ses utilisateurs de SMS sur Messenger à basculer sur cet outil. Pour les habitués de Messenger, les autres services proposés par l’application seront toujours disponibles.