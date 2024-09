Ces iPhone ne supporteront plus Netflix avec la nouvelle MAJ Apple

iOS 18 est sorti il y a quelques jours et certaines fonctionnalités (ou applications) pourraient ne plus être disponibles sur d’anciens appareils…

Vous possédez un vieil iPhone et êtes déçu de ne pas pouvoir installer la dernière mise à jour iOS pour profiter des dernières fonctionnalités ? Vos déceptions pourraient bien ne pas s’arrêter là… En effet, certaines applications cesseront de se mettre à jour et notamment la star du streaming : Netflix…

Pourquoi Netflix cesse de se mettre à jour sur les vieux iPhone ?

Repérée par Thurrott et 9to5Mac, Netflix ne mettra à jour son application que si vous possédez un iPhone qui supporte iOS 17 :

« Nous avons mis à jour l’application Netflix ! Pour utiliser la dernière version, installez iOS 17 ou une version ultérieure. » L’alerte apparaissant sur les iPhone sous iOS16.

Plus précisément, cela veut donc dire que les :

iPhone 8 et 8 Plus,

iPhone X,

iPad 5,

iPad Pro (1ʳᵉ gen).

Ne pourront bientôt plus avoir la dernière version de Netflix, mais pourront tout de même continuer de faire fonctionner l’application (pour le moment).

Pourquoi Netflix abandonne-t-il cet iOS ?

Qui dit nouvel iOS dit aussi nouvelles normes de sécurité auxquelles il convient de s’adapter. Plus il y a d’iOS à couvrir et plus, il faut que les sociétés multiplient les coûts pour protéger leurs applications… Il est donc normal qu’avec le temps, les vieux iOS soient laissés de côté pour se concentrer sur les nouveaux.

À terme, certaines applications deviennent même inutilisables (ce qui n’est pas encore le cas pour Netflix).

De toute façon, il vaut mieux regarder ses films et séries sur un grand écran

Il convient tout de même de noter que Netflix aura maintenu sa couverture sur des appareils ayant presque plus de 7 ans : une assez bonne performance, mais qui pourrait être meilleure si la marque voulait vraiment inciter les utilisateurs à ne pas changer de smartphone et à réduire leur impact sur l’environnement…