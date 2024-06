Regarder Netflix sera bientôt impossible sur certaines Apple TV

Netflix a décidé de ne plus proposer son application sur certains modèles d’Apple TV à partir du 31 juillet.

Vous possédez un vieux modèle d’Apple TV ? Vous allez probablement devoir en changer… En effet, Netflix, la très célèbre application de streaming vient d’annoncer qu’elle ne fournirait plus ses services à certains modèles d’Apple TV : lesquels ?

A lire aussi Votre smart TV va perdre Netflix dans la prochaine mise à jour

Les vieilles Apple TV n’auront plus Netflix

Déjà abandonnées par la marque à la pomme, les Apple TV lancées en 2010 et 2012 (soit l’équivalent des générations 2 et 3) n’ont déjà plus de mises à jour de leur firmware, mais verront également la star des applications de streaming quitter leur catalogue…

Selon Macrumors, la raison principale de cet abandon est que Netflix souhaiterait garantir la meilleure expérience sur tous les appareils possédant son application. Dans cette logique, la société de streaming banni les supports qui ne pourraient pas supporter la 4K et par conséquence, les anciennes Apple TV qui ne peuvent afficher qu’au maximum de la 1080p…

A lire aussi Blu-ray vs Netflix : 6 bonnes raisons de préférer le support physique au streaming

Si vous possédez une de ces anciennes TV, il existe tout de même un moyen détourner de profiter de Netflix sans pour autant changer d’appareil.

Netflix to End Support for 2nd and 3rd Generation Apple TV https://t.co/uAIXupl4Dz — MacRumors.com (@MacRumors) June 4, 2024

En effet, grâce à un Chromecast, vous pourrez diffuser la version présente sur votre smartphone sur l’écran de votre télévision. Certes, cela vous oblige à acheter un accessoire supplémentaire, mais celui-ci est nettement moins coûteux que d’investir dans une nouvelle TV.