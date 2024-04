La fin des multiprises avec ce nouvel accessoire ?

Vous en avez marre d’avoir besoin d’un chargeur pour pouvoir brancher votre téléphone sur les multiprises ? Un nouveau produit arrive sur le marché et risque bien de reléguer cet accessoire aux oubliettes.

Vous possédez beaucoup d’appareils qui doivent être connectés et devez constamment optimiser chaque branchement dans votre domicile ? Alors que les multiprises ont longtemps été la solution privilégiée pour connecter plusieurs appareils, un nouvel acteur est sur le point de révolutionner notre façon de gérer nos chargements : le cube d’alimentation intelligent.

Un cube 7 en 1 pour charger tous types d’appareil

Le cube de charge intégrée est équipé de trois prises électriques, d’un port USB-A, de deux ports USB Type-C, ainsi que d’un module de chargement sans fil. Cette configuration polyvalente permet la recharge simultanée de jusqu’à sept dispositifs, incluant :

Smartphones,

Ordinateurs portables,

Tablettes,

Montres connectées.

Pour le chargement sans fil, le module intégré permet une recharge rapide jusqu’à 10 W et est compatible avec divers modèles de smartphones, facilitant ainsi l’utilisation universelle.

Disponible pour le moment sur Amazon et Leroy Merlin, ce cube peut s’utiliser n’importe où : au travail, dans le salon, dans votre chambre ou encore dans votre bureau.

Pourquoi les multiprises traditionnelles sont-elles en déclin ?

Les multiprises traditionnelles, bien qu’utiles, présentent plusieurs inconvénients majeurs. Typiquement encombrantes et peu esthétiques, ces multiprises n’ont guère évolué en termes de design depuis des décennies.

Elles prennent souvent beaucoup de place, avec des câbles qui partent dans tous les sens.

Elles présentent aussi un risque de trébuchement, bien qu’il puisse aussi exister sur les nouveaux modèles.

De plus, leur conception rigide ne s’adapte pas bien aux coins ou aux espaces restreints, ce qui limite leur utilité dans les maisons modernes où l’optimisation de l’espace est essentielle.

En comparaison, les nouveaux modèles offrent des solutions plus élégantes et moins encombrantes. Ils s’intègrent plus facilement à tout type d’intérieur et fournissent une fonctionnalité supérieure.

Plus besoin de câbles (ou presque) et plus besoin de chargeurs

Un des atouts majeurs de ce dispositif innovant réside dans sa fonction de recharge sans fil. Aux oubliettes les câbles, il suffit de placer votre téléphone sur l’appareil pour initier le chargement. Attention cependant, tous les téléphones ne sont pas adaptés à ce type de chargement. N’oubliez pas de vérifier si c’est le cas du vôtre.

De même avec ses ports USB directement intégrés, vous n’aurez plus besoin de chargeur. Un fil suffira pour pouvoir brancher vos appareils. Un atout lorsqu’on sait que certaines grandes entreprises ont retiré les chargeurs lors de l’achat d’un téléphone.

Des avantages certains mais quelques points négatifs

Bien que cet appareil se distingue par son design attrayant et ses fonctions innovantes, il n’est pas sans recevoir certaines critiques. Contrairement aux multiprises traditionnelles, qui peuvent souvent être dissimulées, ce cube doit être positionné dans un endroit visible pour fonctionner correctement, prenant de la place précieuse sur des surfaces comme les bureaux ou les tables.

Bien que, certains fabricants expliquent que la prise peut être collée sous un bureau par exemple. De plus, les câbles émergeant de chaque côté du cube peuvent parfois donner une impression de désordre, ce qui ne convient pas à tout le monde.

Et le prix ?

En comparaison aux multiprises traditionnelles, ces cubes sont bien plus onéreux. Vendus entre 40€ et plus de 100€, l’achat d’un tel appareil n’est pas donné à tout le monde.

Il ne faut pas oublier que ce genre d’appareil est bien plus fonctionnel qu’une multiprise traditionnelle et vous offre des modes de chargement bien différents. Ce qui est évidemment à prendre en considération dans le prix.