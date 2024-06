La vente d’iPhones reconditionnés interdite avant la fin 2024 ?

Les iPhones reconditionnés pourraient bien ne plus pouvoir être vendus à partir du 28 décembre 2024, et ce, à cause de plusieurs lois…

Vous n’avez pas pu passer à côté, l’iPhone 15 est passé au câble USB-C. Apple n’a pas abandonné son précieux port Lightning spontanément et a été contraint par l’Union Européenne de passer à un câble universel afin de ne plus enfermer ses utilisateurs dans ses propres technologies…

Mais ce n’est pas tout ! A cause d’un arrêté purement français, les anciens iPhones (toujours avec port Lightning) pourraient bien être abandonné sur le bas-côté.

La fin de l’USB-C pour les nouveaux iPhone… et les anciens

Dans un arrêté datant de décembre 2023, détaillant les règles à respecter pour tous les appareils électroniques (dont l’obligation de disposer d’un port USB-C), les appareils en vente ne sont pas décrits comme « des appareils neufs » ou « de nouveaux appareils », mais comme des « équipements mis sur le marché ».

Cette formulation floue ouvre ainsi la porte, non seulement aux nouveaux appareils, mais également à tous les anciens ! En effet, le texte n’explicite pas exactement de quel marché il est question et il pourrait tout aussi bien s’agir de celui du neuf comme du marché en général (intégrant ainsi celui de l’occasion).

Apple surfe sur le marché du reconditionné :



💬"Il n'y a plus de révolutions technologiques comme on avait il y a 15 ans, on a des évolutions comme de nouveaux processeurs ou de meilleurs appareils photo (…) et en plus l'IOS est à jour jusqu'à l'Iphone 7".

🎙️David Mignot pic.twitter.com/CEug5gO8QF — Tech & Co (@techandco) September 7, 2022

De bonnes intentions, mais un résultat mitigé

Si le texte venait à être appliqué en l’état, nous pourrions être face à une véritable fausse bonne idée. Sur le principe, interdire la vente de produits aux ports non universels peut être un geste louable : cela empêcherait les consommateurs de se retrouver dépendant d’équipements vendus par une seule marque qui pourrait alors faire tout et n’importe quoi avec ses prix.

Mais, pour celles et ceux qui n’ont pas les moyens de s’acheter le dernier iPhone et étaient toujours sur le 10 ou le 11 : l’envie de passer sur du reconditionné était peut-être présente (afin de sauter quelques générations et d’enfin posséder le 14).

Or, avec la fin du reconditionné, ce texte pourrait bien mettre à la poubelle de nombreux appareils encore utilisables. Bien sûr, les utilisateurs d’anciens iPhones pourraient aller trouver leur bonheur chez la concurrence, mais une fois les habitudes prises sur un appareil, il est difficile de basculer sur un autre.

Le texte devrait entrer en vigueur le 28 décembre 2024, mais il reste tout à fait possible que des changements y soient apportés d’ici là.