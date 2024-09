L’AirTag d’Apple sera bientôt inutile grâce au Bluetooth 6.0

Le Bluetooth 6.0 pourrait bien vous permettre de retrouver n’importe quel objet connecté : une avancée majeure pour les têtes l’air.

Sommaire Un risque élevé de piratage

Vous perdez fréquemment des objets comme des clés ou des sacs ? Vous avez alors probablement envisagé l’achat d’un AirTag. Ce petit objet made in Apple se fixe sur à peu près n’importe quoi (ou n’importe qui…) et permet de géolocaliser l’appareil perdu.

Et si des contrefaçons fleurissent ses derniers temps, il se pourrait bien que vous n’ayez bientôt plus à dépenser un euro supplémentaire pour obtenir le même résultat, et ce, grâce au Bluetooth 6.0.

Concrètement, les derniers smartphones sont généralement équipés d’une puce UWB (pour Ultra Wideband) qui offre déjà la possibilité aux smartphones de repérer des appareils qui possèderaient aussi cette puce.

L’objectif du Bluetooth 6.0 serait alors de remplacer cette puce pour élargir le spectre d’appareil détectable et d’ajouter une sécurité :

« La fonction Bluetooth Channel Sounding permettra une approche sécurisée, basée sur des normes, pour une mesure fiable et précise de la distance, et de nombreux types de produits en bénéficieront » Bluetooth SIG

Un risque élevé de piratage

Utilisé à bon escient, les AirTags sont de véritables aides au quotidien pour retrouver des objets perdus. Toutefois, si vous suivez l’actualité de ce genre de produit, vous n’avez pas pu passer à côté des problèmes qu’il crée.

En effet, ces petites puces GPS sont parfois utilisées par des personnes mal intentionnées et placées sur des personnes pour les traquer jusqu’à chez elles… Avec un Bluetooth 6.0 plus large et géolocalisant plus précisément les objets suivis : le risque de piratage s’accroit.

© The Verge

Encore en développement, cette nouvelle norme Bluetooth ne possède pour le moment pas de date de sortie officielle.