Vous voulez un voir un film en streaming ce soir à la maison ? Pas forcément besoin de lancer Netflix, Disney+ ou encore une autre plateforme légale. De nombreux autres sites proposent des contenus intéressants. Aujourd’hui, nous vous présentons Filmstoon.

En quelques clics sur Internet, on peut trouver des sites qui nous proposent aujourd’hui de découvrir les derniers blockbusters présents au cinéma. Mais de nombreuses arnaques existent. La qualité est parfois douteuse. C’est pour cela qu’aujourd’hui, nous allons vous proposer le site Filmstoon qui offre un vaste catalogue de qualité. Petite présentation d’un site de streaming réputé pour ses contenus en VF ou VOSTFR de très bonne qualité.

C’est quoi Filmstoon ?

Les habitués des sites de streaming connaissent sans aucun doute déjà le nom de Filmstoon. Il s’agit aujourd’hui d’une véritable référence pour voir un film ou une série gratuitement en streaming. Son bon référencement sur Internet en constitue une preuve évidente. C’est un site qui fonctionne comme un annuaire gigantesque vous proposant un très vaste catalogue de contenus. Il est très pratique à utiliser grâce à un design efficace. Les internautes apprécient aussi particulièrement qu’il ne soit pas nécessaire de s’inscrire et que la quantité de publicités en pop-up soit plutôt limitée à la différence de nombreux autres sites du même type.

Toutefois, il est important de noter que le site officiel Filmstoon a été supprimé récemment. A l’époque, son adresse était filmstoon.pro, depuis, des copies plus ou moins officielles sont apparues. Nous vous donnerons plus bas une sélection des meilleures adresses. A l’origine, FilmsToon était le successeur du site déjà très connu Stream Complet.

Il faut tout d’abord vous connecter à la meilleure adresse actuellement disponible pour consulter le site FilmsToon. Sur la page d’accuil, vous trouverez certains des meilleurs films proposés récemment. A l’heure actuelle, il y a par exemple le dernier film de la saga Matrix ou encore Spider-Man, no Way From Home de Marvel. On trouve aussi le dernier James Bond ou The Ledge. Vous pouvez faire une recherche si vous savez quel film vous cherchez, ou encore trier par genre (action, comédie, drame, aventure…) , par année ou par pays. Le site propose un très large catalogue de films de nombreux genres différents.

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire ni de payer pour voir du contenu sur Filmstoon. En cliquant sur un lien, on vous demandera parfois de vous inscrire ou de payer, mais il s’agit d’une publicité. Restez donc vigilants. Chaque contenu est aussi disponible sur plusieurs serveurs dans différentes qualités. On trouve par ailleurs une fiche technique détaillée avec année, genre, acteurs, réalisateur ou encore durée.

C’est légal Filmstoon ?

Bien entendu, vous vous doutez sans doute déjà de la réponse. Si vous pouvez voir les derniers blockbusters du cinéma ou des plateformes de streaming payantes sans avoir à débourser un centime, c’est parce que Filmstoon est illégal. Bien sûr, le site n’héberge aucun contenu directement. Mais il s’agit tout de même d’une infraction à la législation sur le droit d’auteur. C’est sans doute d’ailleurs pour cette raison que le site Filmstoon a fini par fermer ses portes. La pression de la justice, des ayants droits et des fournisseurs d’accès peut parfois se révéler problématique pour les créateurs de sites illégaux de streaming. Le site avait été bloqué par de nombreux fournisseurs d’accès à Internet (Free, Bouygues, SFR…)

Quelle est la nouvelle adresse de Filmstoon ?

Comme nous vous l’avons expliqué plus haut, le site officiel Filmstoon.pro n’est plus accessible en ligne. Il vous faut désormais aller sur des sites miroirs ou des copies. Plusieurs existent, qui sont plus ou moins fiables. Après avoir fait une recherche plutôt complète, nous vous suggérons d’utiliser les adresses suivantes pour voir des films en streaming. C’est la première que nous avons détaillé plus haut pour expliquer son fonctionnement.

D’autres existent, comme filmstoon.in ou filmstoon.tv, mais sont régulièrement bloqués en France. Toutefois, vous pouvez continuer d’y accéder si vous avez recours à un VPN ou un proxy, comme nous allons vous l’expliquer ci-dessous. Attention, on trouve de nombreuses fausses adresses, des internautes parfois malintentionnés qui veulent capitaliser sur la bonne réputation du site filmstoon. Faites donc preuve de prudence et n’hésitez pas à consulter à nouveau cet article pour vérifier si l’adresse que vous utilisez pour regarder des contenus en streaming est la bonne.

Utiliser un VPN pour accéder à Filmstoon

Lorsque vous utilisez un site de streaming illégal, il est essentiel de prendre des mesures de sécurité. Cela passe notamment par le recours à un VPN. Il permet de maquiller votre présence en ligne, vis-à-vis des sites que vous consultez. Cela permet de donner une autre adresse IP, de faire croire que vous êtes dans un autre pays… bref de vous rendre intraçable. Si le site que vous désirez consulter a été bloqué en France, vous pourrez aussi y accéder si votre VPN vous place dans un autre pays. Utiliser ce genre d’outils est particulièrement conseillé quand vous accédez à un site pour voir du contenu en VF ou en VOSTFR en streaming illégal.

Quelles sont les alternatives qui existent pour Filmstoon ?

Vous ne trouvez pas les contenus qui vous intéressent sur Filmstoon ? Le site est inaccessible temporairement (ou définitivement ) ? Pas de panique, de nombreuses alternatives existent sur Internet. Découvrez une sélection ci-dessous.

L’offre légale incarnée par Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime Video . Chaque plateforme vous donne accès à un vaste catalogue de films, séries ou encore documentaires à un prix moyen de 10 euros par mois. Vous pouvez partager votre compte avec d’autres utilisateurs.

. Chaque plateforme vous donne accès à un vaste catalogue de films, séries ou encore documentaires à un prix moyen de 10 euros par mois. Vous pouvez partager votre compte avec d’autres utilisateurs. Voir Films, accessible à l’adresse https://www.voirfilms.work/, vous propose un vaste catalogue de films et séries à voir en streaming et haute qualité.

à voir en streaming et haute qualité. L’adresse officiel du site de streaming Wiflix joue de son nom proche de Netflix. On y trouve là aussi un très vaste catalogue en VF ou VOSTFR, de séries et films en HD.