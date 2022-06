Vous voulez voir des films ou des séries en streaming illimité sur Internet ? On trouve de très nombreux sites sur Internet. Parmi eux, FilmoFlix offre un vaste catalogue. On fait les présentations.

Parmi le nombre impressionnant de sites de streaming de films, il est parfois difficile de s’y retrouver. Comment savoir là où on trouvera des contenus de qualité, avec un bon sous-titrage et rapidement après la sortie ? On peut vous dire que dans ce registre, le site Filmoflix mérite votre attention. Dans cet article, on va vous expliquer pourquoi et on fait les présentations de ce qui vous attend.

C’est quoi Filmoflix ?

Le nom de Filmoflix vous dit sans aucun doute déjà quelque chose. Au-delà de la ressemblance avec Netflix, la plus célèbre plateforme de streaming légale, le site est aujourd’hui incontournable pour les internautes français qui veulent voir des contenus en streaming. C’est l’un des meilleurs sites qui existe et il gagne de nombreux aficionados chaque jour grâce à ses actualisations régulières, la qualité des contenus et un catalogue déjà très important.

Filmoflix est un site qui propose uniquement des films à visionner en streaming. On y trouve de très nombreux contenus accessibles en un clic, sans inscription. Lancé en mars 2021, il propose une interface très facilement lisible. Vous pouvez aussi faire une recherche par le nom du film, sa date de sortie ou encore le genre.

Le site est disponible sur smartphone, télévision, ordinateur ou tablette très facilement. Une fois sur la fiche d’un film, lancez bien le second lecteur. En effet, le premier est dévolu à un affichage publicitaire malgré les apparences. A noter que vous pouvez aussi choisir l’hébergeur qui vous convient dans une liste.

Attention, le vrai problème de Filmoflix se trouve du côté des publicités. Il y en a partout, en quantité très importante. Il faut être vigilant dans votre navigation puisque certaines publicités vous invitent à télécharger un logiciel ou encore autre chose.

C’est légal Filmoflix ?

Après ce que l’on vient de vous expliquer, vous vous posez toujours cette question ? Sans surprise, le site Filmoflix n’est absolument pas légal. Il propose un très large catalogue de contenus, facilement accessible et sans payer alors que ces films sont protégés par le droit d’auteur. Techniquement, le site n’héberge pas directement les films que vous voulez voir en streaming, mais fonctionne comme un annuaire. La différence est toutefois mineure aux yeux des autorités.

Quelle est l’adresse officielle de Filmoflix en 2022 ?

Les adresses correctes de Filmoflix changent très souvent, parfois jusqu’à chaque semaine. Le site est obligé de le faire régulièrement afin d’éviter la chasse des autorités. Attention toutefois, on trouve aussi de très nombreux faux sites. Si on vous demande de payer ou de vous inscrire, c’est qu’il ne s’agit pas du vrai site.

Aujourd’hui, si vous voulez vous rendre sur la page d’accueil du site Filmoflix, alors, il faut cliquer sur le lien suivant : https://vww.filmoflix.rip/. Mais ce n’est pas la seule adresse qui fonctionne, vous pouvez aussi aller sur https://filmoflix.tv/ ou encore sur https://filmoflix.club/. Enfin, l’adresse https://filmoflix.org/ qui est l’URL officielle, marche aussi mais mène souvent à des redirections.

Utiliser un VPN pour accéder à Filmoflix

Quand vous naviguez sur Internet pour consulter des sites de téléchargement ou de streaming comme Filmoflix, il est toujours plus prudent d’utiliser un VPN. Cela vous permet de dissimuler votre identité sur Internet et ainsi de naviguer de façon plus protégée. Officiellement, les autorités n’acceptent pas le streaming mais il leur est difficile d’agir de façon efficace. Toutefois, le lancement d’une nouvelle autorité, l’ARCOM, en début d’année 2022 pourrait changer la donne. Il est donc important de faire preuve de prudence. De même, faites bien attention à certaines publicités qui peuvent parfois se révéler beaucoup trop intrusives.

5 alternatives intéressantes au site de streaming Filmoflix

Vous ne trouvez pas le film qui vous intéresse sur Filmoflix ? Le site est temporairement indisponible ? Heureusement, de nombreuses alternatives existent. Nous allons vous faire une petite sélection ci-dessous afin de vous aider à y voir plus clair.

Bien entendu, on ne peut que vous recommander de donner sa chance à l’offre légale comme Netflix, Canal+… De nombreux sites autorisés proposent de voir des films ou des séries en streaming en quelques clics pour seulement quelques euros.

Les sites de streaming gratuits similaires à Filmoflix

Sinon, vous pouvez aussi regarder le site VoirFilms. C’est aujourd’hui tout simplement l’un des meilleurs sites de streaming en France. Vous y trouverez un catalogue colossal et avec une très bonne qualité d’image. Incontournable pour de nombreux internautes depuis longtemps.

Wiflix, vous fera sans doute penser à Netflix de par son nom. Le catalogue n’est pas aussi riche que son alternative légale mais vous n’avez pas besoin de vous inscrire et vous trouverez aussi des séries et des animés.

Enfin, dernier site de notre sélection : FrenchStream. C’est un site de streaming complètement gratuit, illimité et sans abonnement. Vous pouvez lancer très rapidement une vidéo simplement, en seulement quelques clics.