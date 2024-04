Vos films et jeux en ligne ne vous appartiennent pas : l’arnaque légale des sites de streaming

Si vous achetez des films et jeux vidéo dématérialisés : vous payez dans le vent… Récemment interrogé sur le sujet, un avocat explique que légalement ces œuvres ne vous appartiennent pas.

Comment faire payer les utilisateurs pour du contenu qu’ils ne possèdent pas ? Pour trouver une réponse à cette question, nous aurions pu nous tourner vers les plateformes de streaming comme Netflix ou MyCanal, mais il s’agit là d’offres présentées comme de la location avec un abonnement mensuel, il n’y a donc pas de tromperie sur la marchandise vendue.

Non, nous parlons ici des sites qui vous permettent d’acheter des œuvres (jeux vidéo et films) en dématérialisés. Et si vous pensiez acheter le film : vous vous trompiez.

A lire aussi Sony : sa nouvelle application de streaming veut en finir avec les Blu-rays

Acheter un film en dématérialisé revient à le louer

Prime Video, YouTube (pour les films) ou Steam et le PlayStation Store (pour les jeux vidéo) vous offrent la possibilité d’acheter des œuvres en dématérialisé. Or, lorsque vous « achetez », vous ne payez pas pour acquérir l’œuvre…

« En effet, en réalité, lorsqu’un joueur achète ou télécharge un jeu vidéo, il acquiert généralement une licence d’utilisation du logiciel plutôt que la propriété du jeu en tant que tel » Maître Cheron pour 20 Minutes

Comprenez que vous n’achetez pas l’œuvre, mais un droit de regard ou d’utilisation… Cela veut donc dire que le producteur de l’œuvre peut apporter des mises à jour ou pire : la retirer de ses serveurs.

On dirait que vous achetez un film, mais non…

Des exemples déjà (trop) nombreux de modifications ou retraits

Si le sujet refait surface cette semaine, c’est parce qu’Ubisoft a enlevé son jeu The Crew de ses serveurs qui s’affichait alors comme « inactifs » (et donc injouable), même pour les personnes qui l’avaient « acheté ».

Je suis inconsolable Ubisoft a mis les serveurs de The Crew hors ligne j'ai tellement aimé le free roam dans ce jeu j'ai vrm plein de bons souvenirs 🙁 pic.twitter.com/j3Pfrf9hON — Lila 🌞 (@cerosincore) April 10, 2024

Ce n’est pas la première fois que des œuvres quittent subitement un catalogue ou se voient modifiées… On pense notamment à 13 reasons Why qui a perdu sa scène de suicide dans le premier épisode (dommage quand la série repose entièrement sur cette scène) ou à ce changement de décor dans Lilo & Stitch :

Alors bien sûr, parfois les intentions des studios sont louables : changer un enfant qui se cache dans une machine à laver pour un enfant qui se cache dans une boite de pizza peut tout à fait se défendre (notamment pour ne pas donner des mauvaises idées).

Mais cela illustre parfaitement la facilité avec laquelle des producteurs peuvent modifier des éléments d’un film et rien ne garanti que des éléments acceptables aujourd’hui le seront demain. Alors si vous désirez conserver la véritable œuvre d’origine et ne pas dépendre de sa disponibilité sur un serveur, la seule solution est d’acheter la version physique (Blu-ray ou DVD).