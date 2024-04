Fiido T2 : un nouveau vélo cargo longtail électrique bien équipé et au prix très abordable

Suite au T1 Pro plutôt compact, le Fiido T2 est le second vélo cargo électrique de type fat-bike de la gamme, présentant une grande charge utile, de hautes performances, le tout à prix d’ami. Il vient d’être dévoilé aujourd’hui, et il est disponible immédiatement.

La gamme de la marque Fiido croît à vue d’œil. Et elle ne fait pas que contenter les cyclistes en quête d’un vélo électrique au meilleur rapport qualité-prix, ou ceux désirant un vélo pliant abordable. Désormais, la firme chinoise s’attaque au créneau très tendance du vélo cargo électrique, avec le Fiido T2, plus long et donc plus capacitif que le T1 Pro.

Ce modèle répond à la sous-famille des vélos longtails, soit allongés à l’arrière pour augmenter leurs capacités. Le Fiido T2 veut y prendre une place en vantant “des performances exceptionnelles, du confort et de la polyvalence”. Comment procède-t-il ? Voici les nombreuses qualités de cette nouveauté.

Offre de lancement : -300€ sur le nouveau Fiido T2 J’en profite

Un vélo électrique utilitaire aux nombreux accessoires

Comme tout vélo cargo, le Fiido T2 a l’ambition d’embarquer bien plus qu’un vélo électrique conventionnel. Il revendique une charge totale de 200 kg, comprenant son propre poids (39,5 kg) et celui du cycliste. Cela laisse ainsi 80 à 100 kg de charge utile. Ainsi, il est possible de transporter un second adulte ou deux enfants à l’arrière, ainsi que des sacs sur le porte-bagages avant.

Transporter beaucoup c’est bien, mais de façon stable et équilibrée c’est mieux. Grâce au format de ce longtail, les roues de 20 pouces de diamètre réduisent le centre de gravité. Même avec des sacoches pleines à l’arrière, cela a pour but de faciliter la tenue de route du vélo.

Pour assurer des trajets pratiques pour tout type de charge et convenant aux besoins de chacun le Fiido T2 propose 12 accessoires en option. On y trouve toute sorte d’objets :

des repose-pieds,

une protection de roue arrière,

ue assise rembourrée,

un panier arrière,

un porte-bidon,

un porte-bagages avant,

des sacoches.

Une forte puissance, mais aux freins rassurants

Pour emmener une lourde charge sans pénaliser la conduite, le Fiido T2 fait appel à une assistance électrique puissante. Son moteur arrière développe une puissance continue de 750 W, utile pour franchir des pentes soutenues et atteindre la vitesse maximale de 45 km/h dans sa version débridée. Toutefois, il est important de savoir que l’assistance du vélo électrique doit respecter une limite de 25 km/h et une puissance de 250 W en France.

Pour faciliter la conduite, notamment en cas d’enfants à l’arrière ou de lourdes charges, le capteur de cadence permet de rouler sans effort, tout en restant actif avec le pédalage. Afin de garantir une sécurité optimale par toutes occasion, le T2 ne lésine pas sur les freins.

Aux grands disques de 230 mm et à commande hydraulique, ils comportent également des étriers 4 pistons Dyisland. Cela est synonyme d’arrêts courts, même avec les bambins à l’arrière. De plus, le feu arrière à fonction stop avertit les cyclistes et voitures suivants.

Découvrir le vélo électrique Fiido T2

Le Fiido T2 transporte les familles avec confort

Très performant, le Fiido T2 est aussi confortable. Le longtail électrique embarque d’énormes pneus 20 pouces, nous l’avons vu plus haut, et surtout très larges. De format 4 pouces, les gommes ont de quoi absorber toutes les imperfections des routes et pistes cyclables, et même s’adonner au roulage sur les chemins.

Et si l’on avait un infime doute sur le confort, le Fiido T2 les fait taire en raison de sa fourche avant suspendue de 60 mm de débattement. En ville comme sur les sentiers, le vélo longtail confirme sa polyvalence au travers d’une transmission par dérailleur Shimano Tourney 7 vitesses, complétant les 5 niveaux d’assistance du moteur.

Chaque gabarit peut profiter du confort du Fiido T2, la selle Velo étant basse et large. Même les plus grands et plus petits seront à l’aise à son guidon, en réglant la potence vers l’avant ou l’arrière.

Plus de 100 kilomètres d’autonomie

Le Fiido T2 embarque l’une des plus grandes batteries du marché. Avec une capacité de 998,4 Wh, c’est le double d’un vélo classique et 50% de plus que la moyenne d’un vélo longtail électrique. La batterie est de plus amovible, située derrière le tube de selle. Il suffit donc de la retirer lors du stationnement en lieu public ou au bureau, tandis qu’il est possible de la charger en dehors et sur le vélo.

Avec cette énergie proche de 1 kWh, l’autonomie atteint 110 kilomètres. Ce rayon d’action permet de couvrir tous les trajets du quotidien – trajet domicile-travail, emmener les enfants à l’école, courses – pour une semaine complète. Cette distance officielle est bien entendu théorique et peut varier selon la charge sur le vélo, le niveau d’assistance, et l’environnement où l’on conduit.

À signaler, la marque communique une autonomie parallèle de 100 kilomètres avec la seule force du moteur, via la gâchette d’accélération. Rappelons que cette fonction n’est pas légale dans l’Union Européenne et en France.

Un vélo longtail électrique à prix imbattable

Le Fiido T2 est disponible dès aujourd’hui. Pour le lancement, le prix est de 1499€ incluant une remise exceptionnelle de 300€ et des accessoires offerts. Cette période est la plus intéressante pour s’offrir un tel vélo longtail électrique, car le prix y est préférentiel.

Compte tenu des performances, de la batterie, de son autonomie, tout comme de ses capacités, ce Fiido polyvalent est très compétitif sur le marché. Enfin, le choix est possible entre deux couleurs, gris et vert, tandis que les garde-boues, le fort éclairage avant et la double béquille centrale sont de série.