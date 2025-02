Profitez de l’opération de Fiido pour obtenir un nouveau vélo électrique à prix réduit ou même gratuit, en fonction de votre kilométrage

Si vous comptez remplacer votre vélo électrique Fiido, il est possible d’en acquérir un nouveau à prix réduit – voire offert – grâce à l’opération “Trade Old Miles for New Ride”.

La marque Fiido réalise de nombreuses réductions et promotions de ses vélos électriques tout au long de l’année. Pour cette fin d’hiver, c’est le tour du programme “Trade Old Miles for New Ride” ou “Échangez vos vieux kilomètres pour un nouveau vélo” qui débarque.

Le principe est simple, en fonction de votre kilométrage, vous obtenez une réduction sur un vélo électrique Fiido neuf.

Quelle réduction sur un vélo électrique Fiido neuf ?

La réduction est donc proportionnelle au kilométrage réel ou calculé sur votre vélo électrique Fiido actuel. Voici les échelons disponibles si vous voulez acheter un modèle neuf :

4 999 km et moins : -10%,

5 000 à 6 999 km : -15%,

7 000 à 9 999 km : -25%,

10 000 à 14 999 km : -35%,

15 000 à 19 999 km : -45%,

20 000 km et plus : un vélo gratuit !

Pour les vélos électriques Fiido ne disposant pas d’un compteur kilométrique, le calcul se fait proportionnellement à la date d’achat :

Moins de 3 ans : -10%,

3 ans : -15%,

4 ans : -25%,

5 ans : -35%,

6 ans : -45%,

7 ans et plus : vélo offert.

Voici les documents à envoyer si vous désirez participer au programme Fiido “Trade Old Miles for New Ride” de Fiido :

Capture de l’application ou photo avec le compteur kilométrique,

Photo du numéro de cadre,

Photo du numéro de moteur,

Copie de la facture.

Les documents sont à envoyer sur la page officielle à cette adresse, pendant la durée de l’opération du 11 février au 10 mars 2025. Chaque vélo peut générer une seule réduction, qui est valable jusqu’au 31 mai 2025 sur un modèle neuf.

Quels vélos électriques sont concernés ?

Les vélos électriques Fiido concernés par cette opération “Trade Old Miles for New Ride” sont les suivants :

Et oui, même le récent Fiido C11 Pro, que Meilleure-Innovation a essayé, est compris dans ce programme. Au dessin réussi avec un coloris flatteur, au cadre ouvert pour un enjambement facile, ce VAE urbain inclut aussi des freins à disques hydrauliques. Son moteur arrière associé à un capteur de couple le rend vif, tout en étant endurant grâce à une autonomie supérieure à 80 km par charge.

Ainsi, le programme permet de réduire le prix du vélo de ville électrique, initialement à 1 099 €. Par exemple, il revient à seulement 714,35 € si vous avez roulé entre 10 000 et 14 999 km, ou si vous possédez un Fiido âgé de 5 ans !

N’oubliez pas le programme fidélité !

Sachez qu’une autre réduction existe sur les vélos électriques Fiido et accessoires. Le programme de fidélité Fiido Rewards vous attribue des points lors de vos achats, si vous interagissez avec les pages officiels sur les réseaux sociaux ou vous parrainez un ami.

Il est ainsi possible d’obtenir des réductions de 1 à 100 €, un casque gratuit pour 3 300 points et jusqu’à une batterie externe pour Fiido C21, C22 ou Fiido Air Carbon (12 450 points).