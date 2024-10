Fiido C11 Pro : le vélo de ville électrique s’améliore et se met en règle tout en restant très peu cher (1099€ pour son lancement)

Le VAE urbain Fiido C11 Pro apporte quelques améliorations, déjà pour son moteur 250 W autorisé en UE, mais surtout via son capteur de couple améliorant conduite et autonomie.

Fiido continue d’étendre sa gamme de vélos électriques. Après le nouveau pliant X 2025 peaufiné pour devenir plus agréable, au tour du C11 d’intégrer le catalogue. La marque chinoise proposait déjà ce modèle, c’est vrai, mais il se décline en version “Pro” améliorée et respectant désormais la législation européenne.

Le C11 Pro débarque en Europe : moteur, action !

Ce VAE est selon la firme chinoise, une évolution du (feu) pliant D4S. En réalité, il est complètement différent, puisqu’un vélo de ville électrique moderne, avec son cadre ouvert à batterie parfaitement intégrée, et au coloris bleu canard flatteur. Il est donc plutôt proche du Fiido C22, son comparse dynamique à cadre semi-ouvert.

Découvrir le C11 Pro sur Fiido.com

Le Fiido C11 Pro modifie donc quelques composants par rapport au C11 “tout court”. Le principal changement est le moteur de 55 Nm, auparavant calibré à 500 W de puissance continue, bridé aujourd’hui à 250 W. Cela permet au vélo électrique d’être en conformité avec la loi en Union Européenne et en France, donc autorisé sur les routes et non plus seulement sur chemins ou terrains privés.

Puisqu’on parle de terrains, la fourche suspendue de 40 mm de débattement permet d’apporter un certain confort, tandis que les poignées deviennent ergonomiques. Celles-ci ajoutent en plus une touche de style avec leur couleur cuir brun, reprise par la selle de marque Velo.

Un capteur de couple améliorant conduite et autonomie

Pas de changement côté transmission avec le dérailleur Shimano Tourney 7 vitesses mais le Fiido C11 Pro améliore la conduite avec un capteur de couple. De référence Mivice S200, il alloue un pédalage plus naturel – car progressif – par rapport au seul capteur de pédalage.

De plus, il rend le vélo électrique plus efficient. Sa batterie, de capacité inchangé à 499 Wh, augmente son autonomie de 16%, soit jusqu’à 104 km en mode Eco. La batterie reste amovible, et se charge en environ 5 heures.

Découvrir le C11 Pro à 1099€ au lieu de 1799€

Freins hydrauliques et application

Le Fiido C11 Pro conserve d’autres atouts du C11, comme les freins à disque hydrauliques, ainsi que les pneus ballon larges CST (700x40C). Le guidon, courbé pour une posture droite du corps sur le vélo électrique, reconduit aussi l’écran moderne.

En couleurs, très lisible et à prise USB pour recharger son téléphone, il permet d’afficher quelques informations et de changer de mode facilement. Il est en outre lié à l’application Fiido App à l’instar du Fiido Air Carbon, avec ces fonctionnalités :

Verrouillage/déverrouillage,

Activation/désactivation de l’alarme,

Compteur avec davantage d’informations,

Allumage des phares,

Désactivation de l’aide à la marche via gâchette.

Un Fiido C11 Pro au tarif ultra-attractif

Bien dessiné, au moteur performant à capteur de couple, à autonomie décente, ce vélo électrique reste abordable. Disons même très abordable. Malgré ses nombreuses qualités sur le papier, le Fiido C11 Pro ne gonfle pas trop son prix. Seulement supérieur de 200 €, il s’affiche à 1 099 € en tarif “early bird”, soit 700 euros de réduction comparé au tarif final. Les garde-boues, le porte-bagages arrière et la béquille sont également offerts au lancement, pas le panier avant en option (67 €).