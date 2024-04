Fiido lance le Air Carbon, un vélo électrique très léger à prix imbattable

Principalement en carbone, ce nouveau vélo électrique Fiido Air est un urbain dynamique avec sa courroie et polyvalent par ses pneus, sans oublier la connectivité, très léger et un prix bas. On vous explique tout sur ce vélo électrique prometteur qui a remporté un Red Dot Design Award.

Sur le terrain des vélos électriques légers, Fiido avait déjà mis un pied à l’étrier. La marque chinoise propose le modèle C21 depuis 2023, typé fitness mais restant essentiellement urbain. La preuve, ce VAE dispose d’un équipement optionnel et d‘une version à cadre ouvert C22 que nous avons testé.

Légèreté et originalité, le crédo de ce Fiido

Pour les plus sportifs ou amateurs de sensations au guidon, le Fiido Air Carbon ouvre encore le braquet des possibles. Selon la marque, le PDG aurait reçu la demande d’un vélo électrique de 12 kg. Une idée ayant servi de base au développement et désormais réalité.

Le cadre en carbone est la pièce maîtresse de ce vélo électrique. Son dessin est atypique et marque une rupture avec le C21, bien qu’à géométrie proche. Si les tubes avant sont épurés, la partie arrière mise sur des lignes déstructurées, des bases hautes en s’inspirant d’Urtopia, et intégrant l’éclairage comme un Vanmoof ou un Cowboy..

La fourche rigide est également en carbone comme deux autres composants : le cintre droit et le tube de selle. Au total, le Fiido Air affiche un poids très faible de 13,75 kg.

Un tout-chemin dynamique

Le cadre ne vise pas l’aérodynamisme pur, car ce vélo est de type polyvalent. Déjà, son cintre plat en fait un cycle plutôt urbain, tandis que ses pneus Kenda crantés permettent un usage tout-chemin (presque gravel ?). Les gommes en 700x40C sont aussi larges pour rouler en sécurité par tous les temps, appuyées par un système de freinage réputé. Le Fiido Air embarque des freins hydrauliques à disques Shimano BR-MT410, performants pour arrêter le vélo électrique dynamique.





Car oui ce cycle intègre un moteur arrière Mivice de 35 Nm. Vu le poids plume, ce couple permet d’atteindre les 25 km/h en une poignée de secondes, mais son cycliste pourra aller bien au-delà des 30 km/h par la force des jambes. Un plus puisque ce Fiido de moins de 14 kg devrait être facile à rouler sans l’aide de l’assistance. La seule contrainte restera la courroie, une alliée pour le moindre entretien et le silence, moins au démarrage musculaire et à haute vitesse.

Un vélo électrique connecté

En utilisation électrique, le Fiido Air promet jusqu’à 80 kilomètres d’autonomie. Cette distance est possible par le biais d’une batterie de 209 Wh de capacité, fixée dans le tube diagonal mais non amovible. L’autonomie est toutefois variable, au travers des niveaux d’assistance. Ils sont de 3 à 5 selon le choix opéré sur l’application Fiido App.





Car oui, le vélo électrique est aussi connecté. Il permet d’enregistrer son empreinte digitale pour démarrer l’assistance, de la verrouiller ou encore d’afficher un compteur avec quelques informations. Cela est possible sur les smartphones Android et iOS, ainsi que sur la montre connectée Fiido Mate.

Un prix hallucinant pour le vélo électrique carbone Fiido Air

Un vélo électrique en carbone, à courroie et aux freins Shimano réputés, le prix devrait être donc élevé. C’est vrai en théorie, or le Fiido Air démarre au tarif de lancement “Early Bird” de 1 799 €. Valable jusqu’au 1er juin, c’est une remise temporaire pour les 50 premiers de 1 000 € sur le prix public final de 2 799 euros. Autant dire que ce tarif est ultra-compétitif, les VAE équivalents débutent généralement au-dessus de 3 000 euros, voire 4 000 € chez les spécialistes.

Toutefois, il faut faire l’impasse sur tout l’équipement de série. Cependant, la béquille et les garde-boues seront très prochainement disponibles en option. A savoir, le vélo est également en taille unique, et en coloris gris argent.