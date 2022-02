Fiat parachève l’électrification de sa gamme avec les modèles 500X Hybrid et Tipo Cross Hybrid

Le constructeur italien Fiat présente les modèles 500X Hybrid et Tipo Cross Hybrid qui viennent compléter sa gamme désormais 100 % électrique.

Fiat rejoint enfin la liste des constructeurs automobiles qui se convertissent au tout-électrique. Après avoir fait une incursion dans le « zéro émission » avec une adaptation de ses modèles thermiques telles que l’iconique Fiat 500 ou encore la Panda Elettra, c’est désormais au tour des nouvelles 500X et Tipo Cross de rejoindre les rangs. Cette nouvelle génération de citadines bénéficie d’une toute nouvelle motorisation hybride 48 volts et d’un groupe motopropulseur à batterie. De quoi franchir sans encombres une nouvelle étape sur la voie de la transition énergétique et de la mobilité durable.

Fiat 500X et Tipo Cross Hybrid : une technologie Mild Hybrid à 48V

Afin d’achever l’électrification de l’ensemble de sa gamme, Fiat introduit la technologie à hybridation légère sur la 500X Hybrid et la Tipo Cross Hybrid. Le développement du moteur micro-hybridé continue chez Stellantis. En effet, c’est le même groupe de propulseurs déployés récemment sur les Jeep Renegade et Compass, ainsi que sur l’Alfa Romeo Tonale avec quelques chevaux de plus. Cette configuration moteur intègre un moteur FireFly turbo à quatre cylindres de 1,5 l délivrant 130 ch et 240 Nm de couple associé à un moteur électrique BSG de 48 V produisant 20 ch environ et 55 Nm de couple supplémentaire. La puissance sera transmise sur l’essieu avant via une nouvelle boîte automatique double embrayage à sept rapports 7HDT300.

Le constructeur affirme que le moteur thermique intégré sur la 500X Hybrid et la Tipo Cross Hybrid peut rester éteint jusqu’à 47 % du temps dans le cycle combiné WLTP. Ce pourcentage peut même monter à 62 % en cycle urbain. Cette configuration permet aux voitures de démarrer, effectuer des manœuvres et rouler à basse vitesse uniquement en tout électrique grâce à un système qui récupère l’énergie lors du freinage et de la décélération.

Vers une réduction de plus de 10% de CO2 Les mécaniques hybrides permettent de réduire de quelques grammes les émissions de CO2 et consommerait, selon le constructeur, jusqu’à 11 % de moins que les moteurs essence de la génération précédente. La Tipo Cross consomme ainsi 4,7 l/100 km en moyenne et le SUV 500X 5,1 l/100 km. Côté performances, cela reste convenable avec la Tipo Hybrid accélérant de 0 à 100 km/h en 9 s, tandis que la 500X Hybrid a besoin de 9,4 s.

Design des voitures hybrides Fiat500X et Tipo Cross

Côté esthétique, peu de détails différencient les versions hybrides du reste de la gamme. Seuls les emblèmes hybrides ont été intégrés dans le hayon des deux modèles. La 500X, présentée au CES 2022, n’a reçu que de légères retouches : elle arbore le nouveau logo « 500 » à l’avant (rappelant ceux de la 500 électrique) et est disponible avec cette variante dans les versions Cult, Club, Cross et Sport. Du côté de la Tipo, Fiat annonce que, désormais, la seule version de carrosserie disponible sera la Cross SW, laquelle représentait 70 % des ventes aux particuliers en 2021. Les deux modèles sont disponibles dans la finition Red.

500X Hybrid Tipo Cross Hybrid

Prix et disponibilité des deux voitures hybrides Fiat

Côté tarifs, cette motorisation électrifiée est accessible dès 25 990 euros sur la compacte et dès 29 790 euros sur le SUV. Les commandes sont d’ores et déjà ouvertes pour des livraisons prévues à compter du mois d’avril.

« Il est de notre devoir de mettre sur le marché des voitures électriques qui ne coûtent pas plus cher que des véhicules à moteur thermique, et ce, dès que possible en fonction de la baisse des coûts des batteries » Olivier François, dirigeant de Fiat.

Sachant que les réglementations sur les émissions de CO2 finissent par se durcir en Europe, il était tout à fait attendu que Fiat multiplie les modèles pour accélérer sa transition vers le tout électrique. La technologie du mild hybrid (ayant débarqué sur le marché en 2015) offre de belles opportunités pour baisser les émissions de carbone. Mais, si cette technologie s’est démocratisée, c’est que cette stratégie s’articule avant tout dans une démarche économique afin d’éviter aux géants du secteur de payer des pénalités.