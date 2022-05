Vous souhaitez trouver un cadeau original et utile pour la fête des mères mais n’avez aucune idée. Pourquoi ne pas opter pour un produit beauté Dyson ? Lisseur, sèche cheveux ou styler, on vous dévoile notre liste des meilleurs cadeaux à offrir.

C’est une date qui n’arrive qu’une fois dans l’année, et que souvent l’on a tendance à oublier. Non il ne s’agit pas d’un anniversaire, mais bel et bien de la fête des mères. Si pour certains cette fête est commerciale, pour d’autres elle est une occasion symbolique de remercier notre plus grande alliée. Après s’être occupé de vous pendant de nombreuses années, il est temps de lui rendre la pareille. Pour ce faire, on vous propose de découvrir les produits pour cheveux Dyson qui sauront joindre l’utile à l’agréable.

Le sèche cheveux Dyson Supersonic

Parlons de l’édition Rouge. Si vous ne connaissez pas le Dyson Supersonic, sachez que ce sèche-cheveux 2.0 va révolutionner sa routine beauté. Ne soyez pas inquiet par son aspect futuriste, cet appareil est en réalité très simple à utiliser. Rapide et silencieux, il permet un séchage sans effort même sur cheveux épais. Ses 5 embouts différents et son édition limitée Rouge spéciale fête des mères en font un appareil polyvalent et élégant. De quoi faire chavirer toutes les mamans, même les plus exigeantes.

Dyson Corrale : un lisseur haut de gamme

Parce qu’elle mérite un cadeau unique, Dyson vous propose également son lisseur Corrale en édition limitée Rouge. Fourni avec une pochette assortie pour l’occasion, cet appareil haut de gamme saura dompter tous types de cheveux. Grâce à ses plaques souples, le Corrale utilise moins de chaleur qu’un lisseur traditionnel et permet de protéger les cheveux les plus sensibilisés. Sa fonction arrêt automatique au bout de 10 minutes d’inactivité permet également d’éviter les risques d’incendie. Pour les plus curieux, qui souhaitent s’assurer de la qualité du produit avant de l’acquérir, on vous conseille d’aller voir notre Test sur le Dyson Corrale.

Dyson Airwrap : un produit polyvalent

Egalement disponible en édition limitée Rouge, sa seconde version commercialisée le mois dernier, mérite qu’on vous la présente. Plus facile d’utilisation que le précédent modèle, il n’est plus nécessaire d’alterner entre les différents embouts. Avec ce Dyson Airwrap, un seul rouleau suffit à créer des boucles dans les deux sens. Notons également que les brosses ont été repensées, et que l’appareil s’est vu équipé d’une nouvelle fonctionnalité : le séchage lissant. En remplaçant pas moins de 4 appareils, le Dyson Airwrap permet un gain de place et d’argent. En somme, il est un cadeau utile qui saura convenir à celles qui aiment s’apprêter comme aux plus pragmatiques.

Pour vous aider dans ce choix cornélien on vous invite à lire notre versus qui oppose le Dyson Airwrap au Superosnic.