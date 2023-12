Fer à repasser : 5 astuces infaillibles qui marchent vraiment pour nettoyer son appareil à vapeur

Le fer à repasser peut se salir avec le temps. Pour lui donner un coup de propre, plusieurs astuces simples à exécuter existent.

Connaissez-vous la durée de vie de votre fer à repasser ? Entre 5 et 7 ans en fonction de son utilisation, et parfois 10 ans pour les modèles bien entretenus et les plus haut-de-gamme. Pour éviter de changer d’appareil trop souvent ou simplement pour optimiser son efficacité, il est important de le nettoyer régulièrement. Semelle brulée, noircie, qui colle ou salie… il existe de nombreuses astuces faciles à réaliser pour nettoyer son fer à repasser.

Ces astuces ont été testées et approuvées et ne nécessitent pas d’avoir du matériel de compétition. Votre grand-mère les a, à coup sûr, déjà utilisées. Du vinaigre blanc au dentifrice, votre appareil électroménager va retrouver une seconde jeunesse.

Le vinaigre blanc, idéal pour un fer collant

Si votre fer à repasser a été noirci avec le temps, il est possible de le rendre neuf à nouveau avec du vinaigre blanc, liquide désinfectant idéal pour nettoyer ses appareils électroménagers. Pour l’utiliser, il suffit d’imbiber un torchon avec le vinaigre, puis de frotter sur la semelle. Pour une meilleure efficacité, chauffer au préalable le fer à repasser pour qu’il soit tiède lorsque vous le lavez.

Ensuite, laissez agir une heure avant de passer un chiffon d’eau pour enlever le vinaigre blanc et vous verrez que les traces noires partiront sans aucun effort. Il est aussi possible pour une meilleure efficacité de diluer du vinaigre blanc dans de l’eau et de le mettre dans le réservoir du fer.

Le gros sel sur papier journal rend votre fer à repasser génial

L’avantage du sel est de permettre de dégraisser et d’avoir une fonction anti-tartre. En ce qui concerne le fer à repasser, le sel aura une action particulièrement efficace. Pour ce faire, mettez une poignée de gros sel sur du papier journal puis passez le fer à repasser sur ce dernier. Après quelques minutes, essuyez avec un torchon humide pour enlever les traces restantes, sans aucun effort.

Il est tout à fait possible de combiner les différentes techniques de nettoyage pour multiplier l’efficacité.

Le bicarbonate de soude pour vous aider à jouer des coudes

C’est l’élément le plus connu pour nettoyer des surfaces salies. Le bicarbonate de soude est même le moyen idéal de retirer les couches de taches accumulées sur la semelle de votre fer à repasser.

Pour l’utiliser, les étapes à suivre sont simples :

Chauffez à l’avance votre fer pour qu’il soit tiède au moment où vous le nettoyer,

Versez du bicarbonate de soude sur un chiffon humide et frottez la semelle avec,

Attendez quelques minutes que le produit fasse effet et passez un coup de chiffon sec pour essuyer le tout.

Le citron pour les semelles qui ne tournent pas rond

C’est l’astuce de grand-mère par excellence. Les vertus de dégraissant de cet agrume permettent à votre fer à repasser de faire peau neuve. Pour éliminer les tâches sur la semelle, vous n’aurez besoin que d’un demi citron. Voici comment faire :

Une fois coupé en deux, frotter le contre le fer jusqu’à ce que ce dernier soit bien imprégné. Puis, passez un torchon humide sur la semelle et les tâches partirons avec les résidus de citron restant. C’est simple, efficace et facile à mettre en place.

Le dentifrice pour son fer à repasser pas lisse

Autre technique pour nettoyer son fer et le plus loufoque. Mais, il reste très efficace pour le détartrage de votre fer à repasser. Attention, le dentifrice ne doit être utilisé que sur un fer à repasser froid. Il permet, lorsque vous frottez votre semelle, d’enlever le tartre et le calcaire présent dessus.

Cette technique permet d’éviter d’acheter un produit fait pour cet usage, cher et aussi efficace que le dentifrice. La marche à suivre est simple : mettez environ 2 cm d’épaisseur de dentifrice. Ensuite, frottez avec un torchon assez fort sur la semelle du fer à repasser et achevez le nettoyage avec une éponge ou un linge humide.