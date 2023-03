FELO dévoile un nouveau scooter électrique pliable qui va vous faire retourner 30 ans en arrière

Peu de temps après avoir annoncé la commercialisation de son premier scooter électrique en France, la marque chinoise FELO a présenté un nouveau modèle innovant, le FELO M One. Ce scooter électrique avec guidon rétractable serait capable d’entrer dans un coffre de voiture.

Présenté au Tokyo Motorcycle Show 2023, le nouveau scooter électrique de la marque chinoise, le FELO M One, fait parler de lui. Cet équivalent 50cc innovant est capable de replier sa selle et son guidon, à l’instar du Honda Motocompo, miniscooter de 1981. Entre petite taille et moteur électrique, voici comment la marque chinoise veut implanter ce scooter sur le marché de la mobilité électrique dès la fin d’année 2023.

FELO M One : un scooter électrique aux airs de déjà-vu !

Quand on voit le design du FELO M One, on pense directement à plusieurs modèles très similaires. Avec son guidon et sa selle rétractables, il n’est en effet pas très difficile de faire le rapprochement avec l’Honda Motocompo. Ce scooter thermique commercialisé entre 1981 et 1983 fut le plus petit deux-roues jamais vendu.

De même, le scooter de FELO rappelle fortement le modèle Icoma Tatamel. Présenté lors du CES 2023, il avait reçu un prix d’honneur grâce à sa capacité de se plier de façon innovante — bien plus que le FELO !

Honda Motocompo Icoma Tatamel FELO M One

Mais, malgré ses nombreuses inspirations, le FELO M One pourrait bien être le premier scooter électrique pliable à être commercialisé. En effet, la marque a annoncé un lancement en Asie dès le 4e trimestre 2023, avant celui du Icoma. NDLR : Honda a présenté un concept de Motocompo électrique en 2011, mais sans aucune date de sortie prévue.

Avec son moteur de 400W (25 km/h max), son autonomie de 100 km et son poids relativement léger de 37 kg, le FELO M One se rapproche au niveau performance d’un vélo électrique. Mais, avec le design et l’ergonomie d’un scooter.

Un succès difficile à prédire

Bien que le marché des mini-scooters pliables voie son nombre de modèles grandir, difficile de présager un succès retentissant pour le FELO M One dans les années à venir. Notamment quand on connait l’échec du Honda Motocompo et sa petite durée de vie (deux ans pour 54 000 exemplaires vendus).

Pourtant, la marque FELO défend son produit en justifiant un prix contenu (~2 900 dollars) et plusieurs utilités :

Pouvoir mettre le M One dans un coffre de voiture,

Pouvoir faire un trajet assez long de façon confortable,

Utiliser le scooter pour d’autres utilisations comme recharger son ordinateur ou s’asseoir dessus.

Même s’il faudra attendre quelques années avant de savoir si ce type de véhicule est susceptible de plaire, on se questionne sur l’existence d’une potentielle demande des consommateurs. Comment le scooter pliable se démarque-t-il des vélos électriques ou speed-bikes ? Est-ce que les 37kg du FELO M One lui permettent vraiment d’être transportable ? Qu’a-t-il de plus que le futur Icoma Tatamel ? L’électrique a le vent en poupe, mais l’adoption du tout premier scooter électrique pliable n’est pas gagnée d’avance.