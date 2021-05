Récemment, vous avez pu découvrir notre article sur les gammes Galaxy de Samsung. Une bonne occasion de saisir un peu mieux les caractéristiques de chaque grande ligne des Galaxy A, M, S, etc. Aujourd’hui, nous vous proposons de nous pencher plus avant sur les Samsung Galaxy A. En effet, la firme sud-coréenne s’est lancée dans la génération succédant les Galaxy A31, A41, A51 ou encore A71. Outre bien des améliorations et des prix demeurant dans une fourchette raisonnable, cette nouvelle série d’équipement inclut l’accès superfétatoire à la 5G. Vous cherchez du matériel durable sans vous ruiner ? Un niveau de performances adapté à vos besoins ? Si oui, peut-être devriez-vous regarder de plus près les caractéristiques que nous avons recueillies sur ces smartphones ayant reçu par deux fois une itération de la part de Samsung.

Galaxy A : une série milieu de gamme qui roule sa bosse depuis les années 2010

À proprement parler, le « Galaxy A » ne date pas d’hier, mais de 2010, lancé exclusivement en Corée du Sud sous l’appellation Samsung Anycall Galaxy A. Présentant déjà l’ADN d’un milieu de gamme, ses performances étaient bien en deçà de celles des Galaxy S. C’est en 2014 seulement que la ligne a commencé à s’exporter avec les modèles Galaxy Alpha, Galaxy A3 et A5. Puis c’est au tour du Galaxy A7 de voir le jour en 2017. L’année suivante, la firme sort 7 modèles allant du Galaxy A6 au A9, avec quelques intermédiaires tels que le A6+ ou encore le A8 Star. En 2019, c’est un raz de marée qui fait déferler des modèles en suivant un fil conducteur partant du Galaxy A10 pour aboutir au A90. C’est de cette dernière large ligne dont les modèles ci-dessous forment la troisième génération. Mais alors, que peut-on en dire ? Nous avons sélectionné quatre modèles piliers que nous commenterons afin de vous aider à y voir plus clair.

Samsung Galaxy A32 : un large écran et une bonne autonomie

Le Galaxy A32 se vêt d’un large écran de 6,5 pouces avec son éternelle encoche en forme de goutte d’eau. Sur son dos en plastique lisse, les capteurs photo ne dépendent d’aucun ilôt apparent, ce qui épure encore un peu l’aspect général de l’appareil. Certes, les performances de l’écran sont perfectibles : 1600 x 720 pixels avec un ratio de 20:9 non paramétrable. Admettant la 5G et le NFC, et tournant sous Android 11 le téléphone est doté d’un processeur MediaTek Dimensity 720, pour une petite RAM de 4 Go. Rien de bien folichon, mais de quoi satisfaire des exigences raisonnables, sans ralentissement particulier.

En tous les cas, cela permet à la batterie, point fort de ce smartphone, de briller sur plus de 22 heures grâce à ses 5000 mAh. Certes, le chargeur de 15W est un peu lent, mais l’inconvénient est très relatif. En revanche, si vous commencez à lui en demander plus côté puissance, vous sentirez rapidement ses limites. Pour les jeux par exemple, les plus lourds ne tourneront que difficilement, à moins de baisser les paramètres graphiques. Quant à l’appareil photo, il se décompose en 4 modules. D’abord, un grand-angle de 48 mégapixels, secondé par un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Enfin, l’on trouve un macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Aujourd’hui, ce très bon appareil, fiable mais sans prétention, est trouvable pour près de 250 €.

Samsung Galaxy A42 : un photophone aux statistiques équilibrées

Sorti le 25 novembre 2020, le Samsung Galaxy A42 5G embarque un bel écran super AMOLED de 6,6 pouces. Aussi est-il un peu plus large que son prédécesseur Galaxy A41 et ses 6,1 pouces. Côté résolution, on se contentera facilement d’un 1600 x 720 (HD+), soit 265 pixels par pouce. Assez imposant avec des dimensions de 164,4 x 75,8 x 8,6 mm, il occupe une certaine place dans la paume. Pour cela, il conviendra d’autant plus aux grandes mains. Comme pour son homologue A32, son dos est fait de plastique, et cela implique une faible étanchéité et des risques de rayures. En outre, le décor en dégradé n’a pas convaincu tout le monde, même si on accueille volontiers la prise jack 3,5 mm.

Concernant la mémoire, on est sur le minimum syndical avec 128 Go de stockage et 4Go de RAM. Heureusement, il admet sans surprise l’usage de la microSD. Ce qui dépasse la moyenne des autres téléphones mobiles en revanche, c’est les 5000 mAh. En effet, ils favorisent une excellente autonomie sur presque deux tours du cadran avec utilisation de YouTube, Netflix, et jeux sur plusieurs heures, ce qui compense la lenteur de la charge. Concernant l’appareil photo, on reprend le classique quadruple capteur arrière, contre un triple seulement pour la version A41. Il se décompose comme suit : 48 mégapixels (f/1,8) pour le capteur principal, 8 mégapixel (f/2,2) pour l’ultra grand angle, 5 mégapixels (f/2,4) pour les capteurs macro et de profondeur. Enfin, la caméra frontale offre 20 mégapixels (f/2,2). Aujourd’hui, il est possible de se le procurer en déboursant 280 €, contre près de 380 € à l’origine.

Samsung Galaxy A52 : monte d’un cran en puissance sans trop perdre en autonomie

Disponible en 4G comme en 5G, le Galaxy A52 se ferait presque passer pour un Galaxy S21, vu de dos. Outre ses quatre coloris disponibles (noir, bleu, blanc et violet), il est livré avec un Smart Tag. Très pratique pour tracer l’objet de votre choix : on apprécie l’effort ! On apprécie aussi la certification d’étanchéité IP67, la prise jack 3,5 mm et la carte microSD compatible ! Concernant l’écran, on part sur un Super AMOLED Infinity-O qui s’étend sur pas moins de 6,5 pouces. Le format de 20:9 admet une jolie définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, le tout sur une dalle 120 Hz pour un défilement des plus fluides. D’autant plus que l’interface One UI est très agréable à prendre en main ! D‘autre part, la firme sud-coréenne laisse momentanément de côté le processeur Exynos pour un Snapdragon 750G (720G pour la version 4G). On notera alors une puissance suffisante pour supporter des jeux assez lourds.

Quant à la batterie, elle ne dépasse pas les 4500 mAh, ce qui reste très honorable. En effet, on peut compter sur une utilisation polyvalente dépassant les 20 heures. Cela étant, on s’étonnera d’une compatibilité aux charges 25W et de recevoir un chargeur 15W… Passons à l’instant “montre-moi ton appareil photo”! On trouve sur le Galaxy A52, un grand-angle de 26 mm (f/1,8) et capteur de 64 Mp (1/1,7’’ ; photosite 0,8 µm), le tout avec stabilisation optique. Un ensemble complété par un ultra grand-angle de 13 mm (f/2,2) de 123° et un capteur de 12 Mp (photosite 1,12 µm). Enfin, on notera la présence d’un objectif macro (f/2,4) avec un capteur de 5 Mp, et un capteur de profondeur de 5 Mp (f/2,4). Par ailleurs, les améliorations sur le mode nuit ont convaincu le public ! Sorti pour près de 450 €, le Galaxy A52 est disponible pour moins de 350€.

Samsung Galaxy A72 : un bon plan pour les gamers et les instagramers

Le Galaxy A72 est un terminal aux performances élevées pour les tâches quotidiennes. Par rapport au Galaxy A71, sa taille reste inchangée. Quoi qu’il en soit, son écran AMOLED 6,7 pouces est entouré de tranches en aluminium. On regrettera juste certaines latences avec le capteur d’empreintes digitales. Le dos est fait de plastique pour un effet lisse et net. Somme toute, un design qui rappelle la gamme des S. Quant à l’image, il propose une résolution de 2400×1080 pixels, ce qui, sans casser des briques, est déjà très plaisant. Sa puissance lui vient du SoC Snapdragon 720G datant de début 2020. Celui-ci est doté de cœurs Kryo 465 et du GPU Adreno 618. Quant à la mémoire, on passe tout doucement à 6 Go de RAM pour 128 Go de stockage (102,7 Go utilisables). C’est l’image qu’on se fait volontiers d’un bon milieu de gamme. En outre, il est possible de l’équiper avec une carte microSD jusqu’à 1 To.

Concernant l’interface OneUI 3.0, sa polyvalence en fait un atout pour le Galaxy A72. Autre fait appréciable : Samsung maintient le cap pour la batterie qui, restant à 5000 mAh, tient presque deux jours. On aurait légitimement pu s’attendre à une recharge sans fil, mais il faudra encore faire sans. Venons-en maintenant à l’étape tant attendue de l’appareil photo ! Le capteur principal est de 64 MP (f/1.8) et l’ultra grand angle de 12 MP (f/2.2) couvre un angle de vue de 123°. Ensuite, le téléobjectif (une première dans la gamme A) 8MP (f/2.4) offre un zoom optique x3 et x30 pour ce qui est du numérique. De son côté, l’objectif macro est classiquement de 5MP (f/2.4), tandis que la caméra selfie est sur pas moins de 32 MP ! On notera enfin la présence d’un stabilisateur d’image optique. Proche des 500 € à sa sortie, on le trouve désormais à moins de 450 €.

Avis sur la nouvelle ligne de Samsung : on assure les fondamentaux

On l’aura compris : les Galaxy A ne sont pas pensés pour briller mais pour assurer le steak à tout point de vue. Avec cette gamme, la firme sud-coréenne continue de jouer la carte de la complétude, ce qui vous assure un rapport qualité/prix optimal. Du HD+ au Full HD+, de 4 à 6 Go de RAM, 128 Go de stockage toujours améliorable grâce à une microSD, une autonomie qui ne descend jamais au-dessous de 20 heures, des performances suffisantes pour jouer et un appareil photo plus que décent, le tout sans trop faire grimper les prix. Au fur et à mesure que vous montez dans le chiffre des dizaines, c’est une petite marche supplémentaire vers le haut de gamme. Cela vous permet de graduer avec précision ce que vous êtes prêt à investir en fonction de vos besoins.