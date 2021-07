À la rentrée 2021, la firme américaine Rad Power Bikes va lancer en Europe son tout nouveau vélo électrique RadRhino 6 Plus. Il se démarque des gammes précédentes grâce à la diversité de ses performances. Plus moderne et plus robuste, ce FatBike doit être l’amélioration du RadRhino précédent. Voyons quelles sont ses caractéristiques et quel sera son prix.

Dans la marque Rad Power Bikes, nous avons récemment testé le RadMission 1.

Des caractéristiques séduisantes pour le RadRhino 6 Plus

Munie de freins à disque hydrauliques, cette bicyclette électrique possède de donnes capacité de freinage. L’arrêt se fera en douceur réduisant ainsi le risque de chute tout en gardant le contrôle du vélo. Le petit plus faisant la différence, c’est le réglage des leviers de freins qui s’adaptent à la taille de vos mains. Vous aurez ainsi une prise plus ergonomique et plus facile d’accès que sur un vélo électrique classique. Notons que cette version Plus aura une déclinaison « Step-Thru » avec un cadre à enjambement bas. Histoire de convenir à plus de monde.

Des pneus particulièrement larges

Rangé dans la catégorie des FatBike, le RadRhino 6 Plus est équipé de larges pneus équipés de bande réfléchissante. Pourquoi autant de volume ? Et bien cela donne une grande adhérence même sur un terrain compliqué en plus de mieux absorber les chocs. Le moteur du Rhino 6 plus peut déployer son potentiel sans soucis car les roues suivront même avec des embûches sur le chemin. Toutefois, ces avantages ne viennent pas sans inconvénients. En effet, ce type de pneu s’avère particulièrement lourd et demande logiquement plus d’énergie pour se mouvoir. Cela se ressent sur le poids global du vélo qui est de 33 kg !

Batterie semi-intégrée

Avec sa forme ergonomique, la batterie est partiellement intégrée au vélo pour ne faire trop tâche. Amovible, elle s’installe et de se désinstalle rapidement. Vous pourrez l’emporter avec vous pour la recharge. Un affichage du niveau de batterie est visible grâce à un écran muni de 10 LED. dessus Vous aurez le loisir de rouler entre 40 et 72 km par charge en fonction du mode choisi. Si une batterie de 14 mAh offre habituellement de meilleurs résultats, ici elle se retrouve limitée par le format FatBike qui impose un poids élevé.

Interface intelligente

Le vélo électrique RadRhino 6 Plus possède deux petits écrans LCD. Un à la gauche du guidon et l’autre au centre de ce dernier. Ils affichent entre autres :

un compteur kilométrique journalier et un compteur de vitesse ;

un indicateur de charge ;

le niveau d’assistance au pédalage intelligente

Celui sur la gauche n’affiche que le niveau d’assistance et est entouré par les boutons qui servent à le choisir ainsi que le bouton d’alimentation et celui pour allumer les phares.

Un Moteur moyeu fiable

Le moteur du RadRhino 6 se situe à l’intérieur de sa roue arrière. Il fonctionne avec 5 modes d’assistances distincts et possède une aide au démarrage comme les autres modèles de la marque. Il suffit de tourner la poignée d’accélération à gauche du guidon et le moteur lance le vélo à 6km/h. Chose bien pratique pour repartir sans effort après un arrêt. Bien évidement, sa vitesse plafonne à 25 km/h compte tenu de la législation française.

Un prix abordable pour ce vélo électrique tout-terrain

Mis en vente en septembre 2021, le vélo à assistance électrique performant affichera un prix moyen de 1 899 €, soit 1 999 $. Si vous êtes au Royaume-Uni ou dans un territoire britannique, comptez 1 500 £ pour l’achat du RadRhino 6 Plus. Son prix reste correct et correspond au moyen de gamme pour les vélos électriques. Notons que les déclinaisons FatBike ne sont pas encore très nombreuses, surtout à ce tarif. On aimerait une autonomie plus importante mais difficile d’espérer cela à cause du poids de la bête. En bref, le vélo RadRhino 6, arrivé tout droit d’Amérique du Nord, s’en va à la conquête de l’Europe avec ses grosses roues.