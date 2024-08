Le Dukawey Silvertip8 se présente comme un Fat Bike électrique de milieu de gamme (1500 à 3000€), combinant puissance et confort pour offrir une expérience de conduite agréable et performante sur tous les terrains. Avec son moteur de 1000W, sa batterie Samsung 52V 20Ah et une conception robuste, ce vélo promet des performances exceptionnelles. Nous avons eu l’occasion de tester ce modèle VTC (vélo tout chemin) et voici notre avis détaillé.

Les plus Puissance du Moteur : 1000W offrant un couple de 89 Nm, idéal pour les montées.

Autonomie : batterie Samsung de 52V 20Ah avec une autonomie max de 150 km en mode assisté.

Confort : suspensions avant et arrière de qualité, selle ergonomique.

Freins : freins à disque hydrauliques de 180 mm.

Polyvalence : adapté à tous types de terrains, du sable à la neige en passant par l’asphalte. Les moins Poids : le vélo est lourd (37 kg), ce qui rend l’assistance électrique indispensable.

Temps de Charge : 6 à 7 heures.

Pas de possibilité d’ ajuster la potence pour une personnalisation parfaite de la position de conduite.

​ Suspension centrale paramétrable : il serait mieux de pouvoir régler en temps réel facilement celle-ci.

L’assistance électrique manque de fluidité : pensez à bien régler cela dans les options du moteur via l’écran de contrôle.

Les poignées sont basiques et ne sont pas très confortables pour les chemins difficiles.

La marque Dukawey a été créé en novembre 2021. La société a lancé deux modèles sur le marché en 2023 : Dukawey DM530 Plus et le Dukawey Silvertip8. Les vélos Dukawey sont fabriqués par l’usine des vélos Lankeleisi. Les vélos sont garanties 1 an.

Unboxing

Le vélo arrive très bien emballé, assurant une protection optimale du produit et des composants. Le déballage révèle un cadre solide en aluminium, une batterie amovible, et un ensemble complet d’accessoires incluant un chargeur, des outils de montage, et des garde-boue. Le montage est assez simple, et en moins de deux heures, le vélo est prêt pour une première sortie.

Design

Le Dukawey Silvertip8 affiche un design imposant avec un cadre en aluminium robuste et des soudures presque invisibles, témoignant d’une fabrication de qualité. Les pneus larges offrent un look stylé et une excellente adhérence prêt pour tous les terrains. La suspension avant et l’amortisseur arrière pneumatique assurent un confort maximal, même sur les chemins les plus accidentés. La peinture électrostatique donne une finition agréable et résistante aux éraflures.

Quelle différence d’usage entre un VTT et un Fatbike électrique ?

Un fatbike est idéal pour les terrains difficiles comme la neige, le sable, et les chemins boueux grâce à ses pneus larges. Un VTT électrique est conçu pour les sentiers de montagne, les descentes et les terrains techniques.

Fonctionnalités et composants

Ce vélo électrique est doté d’un écran LCD intelligent affichant la vitesse, la distance parcourue, le niveau de batterie et les modes de puissance. Le Silvertip8 propose trois modes de conduite : 100% électrique, assistance au pédalage et manuel. Les freins hydrauliques à disque DYISLAND de 180 mm garantissent une sécurité maximale avec des arrêts rapides et efficaces. Le dérailleur Shimano Altus 7s et les cinq niveaux de vitesse offrent une flexibilité et une adaptabilité à différents types de terrain et de conduite. Bien qu’étant d’entrée de gamme, celui-ci fonctionne de manière fluide et efficace, complétant ainsi un ensemble de composants bien équilibré. Le cadre en aluminium 6061 présente des soudures impeccables et une peinture électrostatique résistante aux éraflures. La suspension centrale pneumatique RX 800 et la fourche avant à double T, toutes deux réglables, permettent d’ajuster le vélo en fonction du poids et des préférences du cycliste.

Prise en mains

Dès les premiers kilomètres, la puissance du moteur de 1000W se fait sentir, facilitant les montées grâce à un couple de 89 Nm. Le poids du vélo (37 kg) est rapidement oublié grâce à l’assistance électrique, rendant la conduite fluide et agréable. La selle ergonomique est confortable et permet des sorties prolongées sans fatigue excessive ni douleurs.

À éviter : porter le Silvertip8 Ce vélo Fiido n’est pas fait pour l’intermodalité. Son poids empêche son transport et on vous déconseille de le porter, au risque de vous faire mal ou de vous coincer le dos.

L’expérience de conduite avec le Dukawey Silvertip8 est particulièrement plaisante et versatile. Sur différents types de terrain, qu’il s’agisse de chemins forestiers, de routes en mauvais état, ou même de sable, le vélo montre une excellente capacité d’absorption des chocs grâce à ses pneus larges et ses suspensions.

Attention aux pneux trop gonflés Attention à ne pas trop gonfler vos pneus pour une piste accidentée / de montagne, la différence d’absorptions des chocs est énorme et ne fonctionne pas bien s’ils sont trop gonflés.

L’assistance électrique se déclenche après un demi-tour de pédalier, offrant une reprise franche et immédiate. Néanmoins, l’assistance continue régulièrement de fonctionner quelques secondes après l’arrêt du pédalage, ce qui est peut être troublant voir dangereux. Nous vous recommandons de bien régler l’assistance selon vos préférences dans les réglages du moteur.

En mode débridé sur chemin privé, le vélo atteint des vitesses impressionnantes jusqu’à 50km/h, transformant chaque sortie en une véritable aventure. Les freins tiennent le choc à cette vitesse. La possibilité de régler les suspensions avant et arrière permet d’ajuster la conduite selon les besoins, assurant un confort et une bonne maniabilité même dans des conditions difficiles​.

Performances

Le Silvertip8 offre des performances satisfaisantes, avec une vitesse maximale de 25 km/h en mode bridé, et une capacité de franchir des pentes jusqu’à 40° grâce à son moteur puissant de 1000W et son dérailleur Shimano à 7 vitesses. Les pneus larges assurent une bonne stabilité, et les suspensions absorbent efficacement les chocs. Que ce soit en montée ou sur terrain plat, le vélo répond de manière réactive et offre une conduite sans effort.

Attention, ce vélo est considéré comme un cyclomoteur Avec une puissance de 1000W, il n’est pas considéré comme un « vélo électrique » mais comme un « cyclomoteur », au même titre qu’un scooter ou une moto. En France, il est donc nécessaire de l’immatriculer pour l’utiliser sur la voie publique ! De plus, il est interdit d’emprunter les pistes cyclables, les ports du casque et de gants sont aussi obligatoires et il faut également s’assurer.

Autonomie

La batterie Samsung 52V 20Ah est l’un des points forts de ce modèle, offrant une autonomie d’environ 45 km en mode électrique (niveau d’assistance 4 à 5/5) d’après notre essai dans les ‘pires conditions’ (chemins de montagne avec plusieurs grosses et grandes côtes), et jusqu’à 140 km avec l’assistance au pédalage d’après la marque. Le temps de charge complet est d’environ 6 heures, ce qui est raisonnable pour une batterie de cette capacité. La batterie est amovible, ce qui est pratique pour emporter une batterie supplémentaire ou pour les personnes vivant en appartement par exemple.

Rapport qualité / prix

Le Dukawey Silvertip8 est proposé à un prix de 2399€, ce qui le place dans la catégorie des vélos électriques milieu de gamme. Comparé à d’autres modèles du marché, souvent entre 1000 et 2000 €, le Silvertip8 justifie son coût par ses composants et ses performances. On peut notamment retenir le cadre en aluminium robuste, la puissance du moteur, la suspension centrale, et la batterie Samsung 52V 20Ah. Bien que le coût puisse sembler élevé, il nous semble assez justifié.

