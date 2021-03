Apparu dans les années 1990, Internet est littéralement venu révolutionner les moyens de communication et bouleverser nos habitudes de consommation. Cette technologie fait désormais partie du quotidien des hommes et des entreprises et à ce jour, il est tout bonnement impossible de se passer de l’utilisation d’internet. D’ailleurs, les fournisseurs d’accès proposent des forfaits aussi intéressants les uns que les autres, afin que tout le monde puisse profiter des avantages et des facilités offerts par internet, et depuis quelques années ce sont les services supplémentaires qui servent à faire la différence.



Le choix de son fournisseur d’accès internet tient compte d’un certain nombre de critères, notamment des tarifs pratiqués par ce dernier, des débits internet offerts, des services et options, etc. Mais au-delà de ces critères non moins essentiels, la qualité de la box internet tient une place de plus en plus importante dans le choix du consommateur, et pour cause…

En effet la qualité et la performance de la box est l’un des éléments essentiels qui détermine le choix de la meilleure box internet pour vous.

Dans un marché aussi concurrentiel que celui-ci des FAI, où les offres sont nombreuses et variées, le moins que l’on puisse dire c’est que les offres ne se valent pas, ni en termes de débit, que de prix, mais aussi de qualité du matériel fourni.

Vous comptez changer d’abonnement et vous avez besoin d’une bonne box internet, mais vous ne savez pas laquelle choisir ?

Cet article vous présente en détail les différentes box que vous retrouverez sur le marché. Entre la Livebox 5 de Orange, la Bbox Fibre wifi 6 de Bouygues Telecom ou encore la Freebox Pop de Free, quelle est la meilleure box internet du moment ?

Découvrez plus en détail les caractéristiques et les fonctionnalités des box de cette sélection des meilleures box internet du moment.

La Freebox POP de Free

Free est l’un des fournisseurs d’accès internet les plus plébiscité sur le marché des FAI. Et pour cause, il a tendance à rendre ses forfaits plus accessibles et à proposer des offres plus attrayantes que celles des concurrents. Pour terminer – en beauté – l’année 2020, l’entreprise a élaboré une toute nouvelle box internet qui allie à la fois perfection, design et performances.

Ayant pour but de créer une alternative à la peu convaincante Freebox Delta, la Freebox Pop (Freebox V8) est la dernière née de Free. Si vous recherchez une box complète, design compact et qui embarque des technologies de pointe, la Freebox Pop est celle qu’il vous faut.

Elle se veut moderne et sophistiquée de par son design unique en son genre. Discrète et compacte, elle se fondra facilement dans le décor et se fera à peine remarquer dans votre salon.

La Freebox Pop est une très bonne affaire pour les personnes qui ont besoin d’une excellente connectivité, car elle distribue internet dans l’ensemble du logement avec beaucoup d’aisance. On y reviendra plus tard.

Son interface QQEE permet de bénéficier d’une expérience visuelle impressionnante. Cette interface permet d’agréger les replays, les contenus en direct, mais aussi la VOD.

En fibre, cette box internet offre un débit pouvant atteindre les 5 Gbits.

Outre son design moderne, cette box internet de Free offre également de la puissance, même en Wifi. La Freebox Pop est fournie avec un répéteur ultra puissant capable de couvrir parfaitement une surface de 120 m2. Cependant, cela ne se fait pas sans perte de débit. La Freebox Pop est toujours aussi puissante, même à 15 mètres de distance et la connexion circule très bien à travers les murs et les portes.

Pour plus de discrétion et de confort pendant l’utilisation, cette box internet est fournie avec un boitier player très discret qui fonctionne sous Android TV. Il est encore plus petit que le serveur et c’est une caractéristique que vous apprécierez sans aucun doute.

Les plus

Offre internet sans engagement ;

Répéteur intégré ;

Interface QQEE pour une expérience télé inédite ;

Un design compact et très discret ;

Excellente portée eu wifi.

Les moins

Pas de Wifi 6 ;

Puissance limitée et faible durabilité du player ;

Perte de débit en mode Wifi.

La Bbox Ultym Fibre de Bouygues Telecom

Bouygues Telecom propose depuis peu sa toute nouvelle box internet, réservée aux utilisateurs réguliers, qui recherchent une bonne connectivité et des performances avancées. La Bbox Ultym Fibre est disponible uniquement à travers l’offre Bbox Ultym.

De toutes les box présentées dans ce comparatif, elle est l’une des plus performantes et les plus high-tech. Comme la nouvelle Livebox 5 d’Orange, la Bbox Ultym Fibre est destinée aux abonnées qui sont équipés d’une connexion fibrée.

Grâce à son design inédit et ses finitions travaillées dans les détails, cette box apportera une petite touche de modernité à votre salon. Son affichage en façade est très apprécié des utilisateurs.

Cette Bbox a été élaborée pour mieux dissiper la chaleur. C’est l’un des aspects sur lesquels repose sa puissance, par rapport aux autres box disponibles sur le marché.

La Bbox Ultym Fibre offre une compatibilité Wifi 6 et Ethernet 10 GbE. Ainsi, elle pourra accepter une connexion par fibre optique à 10 Gb/s, à condition que le réseau du fournisseur puisse le supporter. Avec de telles caractéristiques, on s’attendrait naturellement à ce que la nouvelle Bbox offre des forfaits couteux. Mais non. Le prix du forfait débute en dessous de 30€/mois.

Les plus

Le prix du forfait très abordable pour la qualité de connexion offerte ;

Une interface d’administration web intuitive et évoluée ;

Un wifi stable ;

Une interface en façade très appréciée ;

Décodeur TV 4K fourni à l’achat ;

Un design original ;

Les possibilités d’évolution modulables.

Les moins

Encombrante : ne convient pas aux petits espaces.

Live Box 5 d’Orange

La Live Box 5 d’Orange est l’un des produits phares de l’opérateur. Elle a été mise tout récemment sur le marché, dans le but d’offrir aux familles la meilleure connexion possible. Cette box internet est ultra performante, même lorsque toute la famille est connectée.

Un wifi intelligent, performant et stable

Elle est dotée d’un wifi intelligent, qui permet de bénéficier d’un débit stable et performant pour tous les appareils de la maison, même lorsqu’ils sont tous connectées en simultané. Le débit performant intelligent permet de réduire les perturbations générées par les wifi du voisinage.

L’empreinte carbone réduite est l’un des principaux atouts de cet appareil. En d’autres termes, la Live Box 5 d’Orange a été pensée pour réduire au maximum son empreinte carbone, soit une diminution de plus de 29% par rapport à la Live box 4. Sa coque en plastique a été entièrement recyclée, pour protéger au mieux l’environnement.

Un excellent débit, pour une connexion plus stable.

Le fait que la Live Box 5 d’Orange soit capable de distribuer un débit descendant de 2Gbit/s entre plusieurs appareils est un véritable plus.

En plus d’être meilleure pour l’environnement, elle est légère et compacte. Ainsi, vous lui trouverez facilement une place dans votre salon.

La SFR Box 8

Si vous rêvez d’une expérience plus intense et plus variée, la SFR Box 8 est ce que vous recherchez. Cet appareil affiche un design élégant et moderne qui s’adaptera à la plupart des intérieurs. Mais si elle figure parmi notre sélection des meilleures box internet du moment c’est sans nul doute pour les caractéristiques qu’elle offre.

Cette box internet offre un wifi trois fois plus performant que par le passé grâce au wifi 6 intégré. Cette technologie innovante garantit une expérience plus rapide plus fluide et nettement plus performante qu’avec les modèles précédents.

En clair, profitez d’une connexion trois fois plus rapide dans votre maison.

Une expérience incomparable grâce à des technologies de pointe

La 4K HDR permet de profiter en plus du meilleur des contenus, d’une image et d’un son impeccables digne d’une salle de cinéma. Cette box respecte les standards de cinéma, afin de vous donner la possibilité de profiter d’une expérience à nulle autre pareille.

Cette box embarque la Dolby Atmos et Dolby Vision ainsi qu’un assistant vocal, pour une utilisation plus confortable. Compte tenu de ses fonctionnalités, cette box de dernière génération de SFR est sans nul doute l’une des meilleures et des plus performantes.

La Freebox Delta de Free

En plus des box présentées plus haut, Free propose la Freebox Delta. Il s’agit en fait de l’un des modèles les plus récents proposés par la marque. Elle a été annoncée en décembre 2018 et offre des fonctionnalités très (trop ?) évoluées. Cette box de distingue de ces prédécesseurs par son design hyper original de forme triangulaire.

La Freebox Delta a la particularité d’intégrer une solution sonore élaborée par Devial ainsi que l’assistant vocal Amazon. La box Deta n’est ni plus ni moins que la toute première box internet Free destiné au grand public et qui est compatible avec la fibre 10Gbit/s ainsi que la technologie hybride DSL+4G.

De plus, elle s’appuie sur un processeur Snapdragon 835 connu comme étant l’un des plus puissants jamais conçu pour ce type d’appareil.

Mais son prix étant trop cher, elle peine à trouver son public.

En dehors de ces box ultra high-tech que nous venons de vous présenter, les précédents modèles des modems triple-play des différents FAI n’ont pas non plus à rougir de leur technologie embarquée.

Ces box internet sont considérés comme les meilleures offres des principaux fournisseurs d’accès internet que vous trouverez sur le marché en ce moment. Cependant, chaque FAI propose à ses clients plusieurs box internet que vous choisirez en fonction de vos besoins.

En plus de la sélection ci-dessus, il existe tout un panel d’autres box sur le marché. Alors, si vous n’avez pas encore trouvé compte, vous serez certainement intéressé par l’une des box suivantes.

La Bbox Sensation

Parce que le choix de la meilleure box internet est aussi fonction de votre profil d’utilisateur, Bouygues Telecom propose également la Bbox Sensation. Cette dernière convient aux consommateurs moyens d’internet. Il est évident que cette offre donne un choix limité d’options et de possibilités. Cette box est disponible avec les offres Bbox Fit, Bbox Must et Bbox Ultym ADSL de Bouygues.

Elle donne accès à une connexion internet ADSL et permet de profiter de la télévision et de la téléphonie illimitée en France, DOM et vers plus de 110 destinations. D’ailleurs, elle est fournie avec un décodeur TV Miami ou 4K en option.

Si cette box internet figure dans ce classement des meilleurs box, ce n’est pas à cause de ses options ou de ses fonctionnalités, car elle n’en propose que très peu. Cependant, elle offre la possibilité à tout le monde d’avoir accès à internet à prix bas. Le prix du forfait internet avec cette box est de 15,99 euros la première année et 29,99 euros à partir de la deuxième année.

Le prix est donc très abordable. Cependant, le principal avantage de cette box c’est qu’elle est offerte avec une clé 4G. Elle peut s’avérer très efficace en cas de panne ou en attendant que la mise en service de votre box soit effective. En cas de résiliation de contrat avec votre ancien opérateur, il est possible de profiter d’un remboursement de 100 euros. Naturellement, cette box internet ne prend pas en compte le Wifi 6 ainsi que les autres options derniers cris.

La « légendaire » Freebox Revolution

Très présente sur le marché des box internet, Free propose à ses clients la Freebox Revolution depuis 2011. Et depuis sa sortie il y a maintenant 10 ans, elle ne cesse de séduire les utilisateurs. Avec un forfait internet accessible à partir de 19,99 euros la première année puis à 44,99 euros à partir de la deuxième année, cette box internet embarque un lecteur Blu-Ray ainsi qu’u disque dur d’une capacité de 256Go et une RAM de 1Go.

La Freebox Revolution était tellement en avance sur son temps lors de sa sortie, que 10 ans après, elle tient toujours la route !

Elle embarque un système d’exploitation Freebox OS et est compatible avec Wifi 5. Cette box est également équipée de 2 ports USB et de plusieurs ports ethernet. Cette box designé par Stark est assez compacte et moderne, même s’il ne s’agit pas du modèle le plus discret proposé par Free. Sa coque en plastique est souvent critiqué des utilisateurs.

La Livebox 4 d’Orange

Lancée sur le marché en 2016, la Livebox 4 représente la 4e génération de la Livebox d’Orange. Des années après sa sortie, bon nombre d’utilisateurs sont toujours sous le charme et ce modem est considéré comme un incontournable. Affichant des caractéristiques intéressantes, cette box internet reste indubitablement l’une des puissantes de ce comparatif.

En quelques mots, la Livebox 4 a la faculté de décoder n’importe quel flux 4K, que ce soit directement depuis la télévision (flux numérique), ou via un fichier enregistré au préalable.

Cette box internet est celle qui est proposée dans l’offre Livebox UP ADSL d’Orange, car désormais, les offres fibre sont passées à la Livebox 5 en exclusivité.

La Livebox 4 est également proposée chez Sosh, l’opérateur low-cost de Orange. Mais bien que l’offre d’Orange soit plus onéreuse que celle de Sosh, elle offre une bien meilleure connexion, plus fiable et surtout sans de chute de débit. De plus, pour couronner le tout, le service après-vente est juste exceptionnel.

Il est important de préciser que cette box est fournie avec en option un disque dur de 1 To et un petit modem compact et portable, l’Airbox 4G proposé par le même opérateur. Puissant et performant, ce petit accessoire permet de profiter d’internet dans tous vos déplacements hors de la maison. Il est si petit qu’il tient facilement dans une poche de pantalon.

Cependant, les utilisateurs se plaignent de l’interface de la box, qui est plutôt lourde et peu convaincante notamment en ce qui concerne l’enregistrement des programmes tv.

Les plus

Des fonctionnalités homogènes

Un design très élégant

Des accessoires fournis en option

Les moins

Absence de wifi 6

Une interface d’administration rustique et peu convaincante

En conclusion

Il est difficile de se positionner avec certitude quant au choix de la meilleure box internet du moment. En effet, le choix est fait en fonction des besoins des utilisateurs et aussi de leur budget. Sur un marché très tendu, de nombreuses marques se côtoient et se font la concurrence, avec des offres aussi intéressantes les unes que les autres.

S’il est vrai que Bouygues Telecom et Orange dominent en quelques sortes le marché des box internet, Free et SFR ne sont pas moins représentées avec leur box.

Cependant, choisir la meilleure box internet revient à s’attarder non seulement sur les forfaits proposés, mais aussi sur les options de chaque box. Connectivité, tarifs, design, services et autres options sont également à prendre en compte en fonction de ses besoins. Mais parmi les box les plus puissantes, la Bbox Ultym de Bouygues Telecom et la Livebox 5 d’Orange sont en tête de liste.