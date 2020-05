Facilotab Rubis : une nouvelle tablette facile d’utilisation et pensée pour les plus âgés

Après le confinement, l’usage des tablettes tactiles pourrait bien connaître un boom alors que la population veut être sûre de pouvoir maintenir le contact intergénérationnel. Une situation sur laquelle Facilotab veut surfer.

Pour beaucoup de grands-parents, les dernières semaines ont été compliquées. Impossible ou presque de voir la famille, enfants et petits-enfants. Pourtant, les nouvelles technologies constituent une solution à portée de clic. Les tablettes tactiles Facilotab, dont la nouvelle du genre, la L+ Rubis, a été pensée pour un public senior peu familiarisé avec la technologie.

Modèle Rubis, une nouvelle tablette qui allie technologie et simplicité

Dans sa gamme de tablettes, l’entreprise française ajoute donc un nouveau modèle, la Facilotab L+ Rubis. Il s’agit-il d’une tablette qui est basée sur une architecture conçue par Huawei, et qui mise surtout sur des qualités technologies. Ainsi, elle offre une configuration plutôt séduisante : processeurs 8 cœurs, 3 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage et un écran HD doté d’une résolution 1.920 x 1.200 pixels. Deux caméras sont aussi incluses : 5 MP et 2MP. Côté logiciel, on découvre Android 8.0 et bien sûr l’environnement Facilotab déjà préinstallé.

L’objectif de cette tablette qui peut aussi bien intéresser les plus jeunes que les plus âgés est bien sûr de permettre une prise en main rapide pour des personnes qui ne sont pas forcément à l’aise avec les nouvelles technologies. Sobre et épurée visuellement, elle joue sur la carte la simplicité. Et pour ceux qui rencontreraient encore des difficultés, l’assistance téléphonique est incluse. La pochette de protection pourra aussi être utilisée comme support.

Un logiciel Facilotab facile à prendre en main intégré dans le modèle Rubis

Ce que l’entreprise décrit comme une tablette pensée pour les seniors est imaginée pour que tout soit aussi intuitif. Impossible aussi avec les tablettes Facilotab de faire une fausse manipulation. Parmi les détails que l’on trouve sur cette tablette certifiée AFNOR figure notamment le clavier alphabétique, des zooms puissants, la reconnaissance vocale, un système anti-tremblement ou encore le classement automatique des photos. Toutes les applications du Play Store Android sont aussi disponibles.

L’idée est, vous l’aurez compris, de proposer un équipement qui sert aussi bien pour parler avec les proches qui sont éloignés par les circonstances que faire des démarches administratives ou encore de la téléconsultation. Côté prix, la Facilotab L+ Rubis est commercialisée au prix de 355 euros TTC. Il s’agit d’un modèle milieu de gamme pour la marque puisque son premier modèle est vendu 265 euros alors que le plus cher est proposé à 465 euros.