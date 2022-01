Facebook (Meta) abandonne sa cryptomonnaie, et personne n’est étonné

Meta, la nouvelle maison-mère de Facebook, avait pour projet de créer sa propre cryptomonnaie. Aujourd’hui, on apprend que celui-ci a été abandonné… Et personne n’est vraiment étonné, vu la position actuelle de l’entreprise.

Les cryptomonnaies sont un sujet brûlant pour notre société. Décentraliser l’utilisation et le besoin de monnaie peut sembler être un rêve communautaire, mais ses dérives inquiètent tout autant. Les NFTs, qui découlent également de la blockchain, ont quelque part le même projet : décentraliser les œuvres d’art afin de se séparer des critiques. Mais là encore, de nombreuses machinations font qu’il est difficile d’avoir confiance dans cette technologie. Alors quand Facebook, aujourd’hui devenu Meta, a annoncé vouloir se lancer sur ce terrain… On a eu un petit sourire narquois sur le visage.

Facebook abandonne sa cryptomonnaie

Pour rappel, Meta Platforms Inc travaillait depuis quelques temps maintenant sur une nouvelle entreprise : Diem Association. Celle-ci avait pour but de créer la cryptomonnaie Libra, qui serait par la suite utilisée sur la plateforme. Mais après une grande levée de boucliers de la part des utilisateurs et des législateurs, qui craignaient un avenir où cette monnaie serait utilisée à des fins illégales, Facebook l’a rebaptisé Diem et a tenté de la développer uniquement sur le territoire américain. Et basée sur la valeur du dollars, pour éviter les problèmes.

Aujourd’hui, nous apprenons par le biais de GadgetsNow que Meta a tout simplement abandonné son projet. Diem Association a été revendue à Silvergate Capital, une entreprise californienne, pour la modique somme de 200 millions de dollars. Cette revente intervient peu de temps après que David Marcus, qui était directeur financier au sein de Diem, ait abandonné le projet et soit parti vers des terres plus vertes.

Pourquoi un tel abandon alors que les Bitcoin et autres Ethereum continuent leur bonhomme de chemin ? On supputera avec une certaine assurance que Meta n’est tout simplement pas en état de soutenir une technologie aussi controversée de nos jours. L’annonce de sa grande vision du Métavers a principalement inquiété les utilisateurs, la plateforme elle-même ne s’est pas encore remise du scandale Cambridge Analytica, et les cryptomonnaies sont par essence controversées. Facebook n’a tout simplement pas le capital confiance de pouvoir se lancer sur un projet de la sorte.

Est-ce que pour autant, Meta va totalement abandonner ce créneau ? Difficile d’y croire. YouTube se prépare à intégrer les NFTs et les cryptomonnaies à sa plateforme. Twitter a décidé d’être le fer de lance en déployant les images de profil en NFTs pour ses utilisateurs vérifiés. Facebook prendra très certainement le train en marche, mais pas avec sa propre cryptomonnaie comme il l’ambitionnait auparavant.