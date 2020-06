L’entreprise de Mark Zuckerberg annonce son casque VR autonome d’entrée de gamme, l’Oculus Go, et va se concentrer à l’Oculus Quest. Un bouleversement essentiel qui a ses raisons.

Depuis son rachat par Facebook, Oculus s’est taillée la part du lion dans le domaine de la réalité virtuelle. Un succès rendu possible grâce à la qualité de ses produits mais aussi à une gamme de casques de réalité virtuelle accessible à tous. Une stratégie qui semble évoluer.

Abandon de l’Oculus Go : Facebook parie sur le 6DOF

Pourquoi ce choix de Facebook d’abandonner son petit casque pour se concentrer sur l’Oculus Quest ? Il s’agit en fait d’un véritable pari industriel. En effet, le géant américain estime que les ventes et les avis de ses utilisateurs penchent dans une autre direction. Concrètement, selon l’entreprise : « le 6 DoF (Degré de liberté) représente l’avenir de la réalité virtuelle ». L’idée de Facebook est donc de miser sur ses casques Oculus Quest et Rift, qui prévoient eux déjà le 6DOF (six degrés de liberté). L’Oculus Go, avec seulement 3 DoF n’avait notamment pas de tracking spatial et était plus pensé pour les contenus que pour le jeu. Or, c’est bien ce paramètre qui occupe désormais une place majeure sur le marché de la réalité virtuelle.

Les développeurs doivent se concentrer sur le Quest

Pour les développeurs, c’est du côté du Quest qu’il faudra clairement se tourner puisqu’un nouveau canal de distribution va être mis en place qui permettra d’en finir avec le système actuel d’approbation des applications. Il sera ainsi possible de le faire en marge de la boutique Oculus. En mai, Oculus a annoncé que les utilisateurs ont dépensé plus de 100 millions de dollars pour le contenu sur le Quest.

L’Oculus Go, un casque devenu inutile

Qu’est-ce que cela signifie pour l’Oculus Go ? Et bien pour ceux qui en possèdent un, la nouvelle pourrait être plutôt douloureuse. En effet, le casque n’aura plus de nouvelles fonctionnalités à l’avenir. Pire encore, après le 4 juin, il n’y a aura plus de nouvelles applications ou de mises à jour d’application. Facebook accepte tout juste de fournir des mises à jour du logiciel du système de réalité virtuelle, en corrigeant les bugs et les éventuels problèmes de sécurité. L’échéance à ce niveau est fixée pour 2022.

L’Oculus Go servait surtout à regarder des vidéos

Lancé en 2018, l’Oculus Go est encore un modèle relativement récent. Il avait pour objectif de toucher un plus large public. Facebook n’hésitait pas à le qualifier de « game-changer ». Cependant, dans la réalité, peu de jeux intéressants étaient proposés et limités aux seuls 3 DoF. Le casque était surtout utilisé pour regarder des vidéos à 360 degrés. Des mots qui pourraient bien ne pas suffire à remonter le moral de ses propriétaires qui se retrouvent avec un casque peu ou prou inutile à courte échéance.