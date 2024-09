Facebook écoute-t-il vraiment vos conversations privées « grâce » à cette option ?

Facebook est au cœur d’une polémique à cause de l’écoute active de nos conversations à cause d’une option nommée « Active Listening ».

Vous est-il déjà arrivé de parler avec des amis d’un produit et, dans les quelques minutes qui suivent, d’aller sur internet et de tomber « comme par hasard » sur ce produit ?

Si l’on pouvait croire qu’il s’agissait d’une simple coïncidence ou des différents cookies que vous acceptez : un récent rapport de 404 Media explique que Facebook, Google et Amazon sont capables d’écouter en continu vos discussions.

Pourquoi Facebook écouterait toutes vos discussions ?

Si on en croit Media 404, l’objectif de « Active Listening » est de « capturer des données d’intention en temps réel en écoutant des conversations » et de les relier avec différents services pour joindre une intention d’achat à une offre en ligne.

Si les intérêts économiques semblent évidents, cette fonctionnalité soulève également de très nombreuses questions quant à la protection des données et, plus généralement, à la sauvegarde de votre (notre) vie privée.

Une implication reniée par les grands groupes

Aujourd’hui, il convient de parler de ce projet au conditionnel. En effet, Google a déclaré avoir mis fin à son partenariat avec Cox Media Group (la société derrière « Active Listening »), Amazon n’aurait jamais travaillé avec et Meta rappelle simplement que le micro n’est utilisé que lors des enregistrements vidéos et non à des fins publicitaires…

Qui dit vrai ? Impossible à dire aujourd’hui. En revanche, la présence de publicité ciblée peut s’expliquer par d’autres moyens. Il est par exemple possible que vous parliez d’un produit avec vos amis parce que sans vous en rendre compte, vous l’avez vu deux jours auparavant sur votre smartphone et la pub ne fait que revenir.

Il peut également s’agir d’un biais de confirmation. Vous parlez d’un objet et tombez sur une pub en lien : cette fois devient marquante, mais il ne faut non plus oublier les 99 autres fois où vous êtes tombé sur des pubs drastiquement différentes.