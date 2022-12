Facebook Messenger compatible avec les montres connectées sous Android Wear

Vous rêvez de pouvoir utiliser Facebook sur votre montre connectée ? Grâce à Android Wear c’est possible ! Comment ? On vous explique tout dans notre guide !

Facebook compatible sur Android Wear ?

Bien avant de penser à créer sa propre montre connectée, Facebook adaptait déjà son application de messagerie aux contraintes des objets connectés sous Android Wear. Grâce à la modification de son OS, le groupe Meta a permis aux utilisateurs de montres connectées d’interagir avec le réseau social depuis leurs poignets.

Android Wear est un système d’exploitation développé par Google pour les objets connectés : smartwatch et vêtements connectés principalement. Au sein de cette catégorie, ce sont les accessoires tels que les montres connectées qui sont à la mode. Elles permettent de se synchroniser avec un smartphone pour en transmettre les principales notifications.



Les fabricants Samsung, LG, HTC ou encore Motorola ont ainsi tour à tour annoncé qu’ils proposeraient des montres connectées utilisant le système Android Wear. La firme de Mountain View s’est largement inspirée des travaux réalisés sur les Google Glass afin de pouvoir proposer une version d’Android adaptée aux contraintes des objets connectés, notamment la taille réduite de l’écran tactile. Cela semble en tout cas avoir convaincu Facebook, qui a décidé de rendre son application de chat Facebook Messenger compatible avec l’OS et toutes les montres connectés qui l’utilisent, comme la Gwatch ou la Gear Live.



Depuis quelque temps, de nombreuses applications sont mises à jour pour se rendre compatibles avec Android Wear. Après WhatsApp (rachetée par Facebook en 2014), c’est donc au tour de Facebook Messenger d’être compatible avec les smartwatches des partenaires de Google.

Retrouvez aussi : Quelle est la signification du logo Facebook ?

Facebook Messenger et la dictée vocale

Les modifications fonctionnelles sont mineures, mais cette mise à jour offre tout de même une option de dictée vocale afin de répondre aux messages en gardant les mains libres. En effet, dans ce mode, il n’y a plus aucun clavier à utiliser, juste une touche sur l’écran pour répondre à l’aide de votre voix.

Et si vous ne voulez pas répondre à la voix, il est aussi possible avec Facebook Messenger pour Android Wear d’envoyer un Like (pouce levé) à vos amis pour leur signifier votre approbation. Grâce à ce portage de Facebook Messenger, il sera ainsi possible de « discuter avec vos amis » à partir de votre montre.

Retrouvez notre comparatif des meilleures montres connectées Samsung en 2022

Disponibilité et prix

Facebook Messenger pour Android Wear est disponible gratuitement dès à présent sur le Play Store.

D’autres nouvelles fonctions sur Wear OS

Au-delà de l’accès aux réseaux sociaux, d’autres « tuiles » sont compatibles avec Wear OS 3. On peut citer par exemple Adidas Running ou encore YouTube qui sont tous deux accessibles depuis votre montre connectée !

Pour rappel, les tuiles sont des widgets permettant d’accéder au contenu d’une application sans l’ouvrir complètement