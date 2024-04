Transformez votre Cookeo en Air Fryer grâce cet accessoire

Moulinex a introduit le couvercle Extra Crisp, une extension conçue pour élargir les capacités de son appareil phare, le Cookeo. Il transforme le multicuiseur en un appareil plus polyvalent : grillades, rôtisseries ou fritures. Ces fonctionnalités supplémentaires sont, sans aucun doute, attrayantes, mais sont-elles pour autant indispensables ?

L’accessoire Extra Crisp de Moulinex, proposé à un prix de 90 €, révolutionne l’usage du Cookeo en enrichissant ses fonctionnalités. Équipé d’une résistance et d’un ventilateur, ce couvercle innovant permet d’adopter les méthodes de cuisson des friteuses à air, mais sans utiliser d’huile. Il offre la possibilité de préparer une variété de plats tels que fritures, rôtis, grillades et même des gâteaux, le tout exploitant la capacité de 6 litres du Cookeo.

En combinant cette nouvelle technologie avec les capacités existantes de sauté, mijotage et cuisson sous pression, le Cookeo se transforme en un appareil de cuisine extrêmement polyvalent, mais est-il vraiment l’objet à absolument avoir ? Regardons de plus près.

Caractéristiques de l’Extra Crisp

L’Extra Crisp se présente sous la forme d’un couvercle adaptable sur les modèles Cookeo de Moulinex. Il utilise la technologie de cuisson à air pulsé pour permettre une cuisson rapide et uniforme des aliments. Avec des températures réglables allant jusqu’à 200 °C, il promet non seulement de réduire le temps de cuisson mais aussi de donner à vos plats une texture croustillante et dorée que l’on ne peut normalement obtenir qu’avec un four traditionnel, une friteuse ou un Air Fryer.

Le couvercle Extra Crisp est doté de 4 fonctions automatiques :

Dorer : pour des gratins de légumes ou de pâtes par exemple.

: pour des gratins de légumes ou de pâtes par exemple. Rôtir : des viandes.

: des viandes. Frire : des frites, des nuggets, des samosas, des crevettes panées et bien d’autres.

: des frites, des nuggets, des samosas, des crevettes panées et bien d’autres. Cuire : des gâteaux, des crumbles, etc.

: des gâteaux, des crumbles, etc. Et un mode manuel vous permet de laisser libre cours à votre imagination, avec une température réglable de 70 à 200°C.

Avantages de l’Extra Crisp

Polyvalence +++ : l’Extra Crisp transforme le Cookeo en un appareil multifonction, permettant de cuire, griller, rôtir et même de préparer des desserts. Cela signifie moins de temps passé en cuisine et moins d’appareils nécessaires pour préparer une grande variété de plats.

Gain de temps et d’énergie : la technologie à air pulsé permet une cuisson plus rapide que les méthodes traditionnelles, tout en consommant moins d’énergie. C’est une solution idéale pour les repas en semaine, lorsque le temps est compté.

Facilité d’utilisation et de nettoyage : comme le Cookeo, l’Extra Crisp est conçu pour être intuitif. Son nettoyage est également simplifié, car le couvercle et la cuve sont amovibles et facilement lavables.

Inconvénients de l’Extra Crisp

Nous en parlions déjà dans un précédent article, mais le Cookeo n’a pas que des avantages et si vous y ajoutez en plus un couvercle, certains points sont d’autant plus vrais.

Le coût : l’Extra Crisp représente un investissement supplémentaire par rapport au Cookeo lui-même. Pour certains, le coût peut sembler élevé pour un accessoire, surtout si l’utilisation prévue est occasionnelle. Cela pourrait toutefois être considéré comme un avantage financier tant cet accessoire vous permet d’économiser l’achat d’un Air Fryer. C’est aussi un moyen de ne pas avoir deux appareils encombrants dans votre cuisine. Mais…

Taille et rangement : Bien que conçu pour s’adapter parfaitement au Cookeo, l’Extra Crisp ajoute une pièce supplémentaire à ranger dans votre cuisine. Pour ceux qui ont un espace limité, cela pourrait poser problème.

L’Extra Crisp dans l’utilisation quotidienne

Pour déterminer si l’Extra Crisp est l’objet indispensable de votre Cookeo, il est important de considérer votre mode de vie et vos habitudes en cuisine. Si vous aimez expérimenter avec différentes méthodes de cuisson et que vous recherchez la commodité sans sacrifier la qualité des repas, l’Extra Crisp pourrait bien être un ajout précieux à votre cuisine.

Les personnes qui ont peu de temps devant eux apprécieront particulièrement sa capacité à produire des repas sains et délicieux en un temps record. De plus, pour ceux qui aiment recevoir, l’Extra Crisp offre une nouvelle dimension à vos repas, permettant de préparer des plats variés sans effort.