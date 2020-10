Pour rappel, retenez que le VPN (Réseau Privé Virtuel) représente un système de réseau qui vous permet de crypter et transmettre des données d’un endroit à un autre sur internet. Avec un VPN installé sur votre ordinateur, vous pourrez surfer sur tous les sites de manière plus sécurisée, et contourner les diverses mesures de censures ou de restrictions. Aujourd’hui, l’un des leaders du marché demeure ExpressVPN, et son nouveau protocole Lightway. Pour vous permettre de mieux les connaitre, nous vous donnons tous les détails ici.

Lightway et ses principaux atouts

Pour le fonctionnement d’un service VPN, la base fondamentale reste le protocole VPN. Afin de s’adapter aux innovations technologiques et numériques, ExpressVPN met donc régulièrement à jour ses protocoles et propose de nouvelles fonctionnalités. Le dernier et le plus en vue demeure le protocole Lightway. Celui-ci vous garantit entre autres une expérience de VPN plus rapide, plus sécurisée et plus fiable. Alors que la plupart des fournisseurs d’accès VPN utilisent les mêmes protocoles, ExpressVPN a conçu un modèle propre à lui, avec des atouts qui ne manqueront pas de vous impressionner. D’après ce test complet par Opportunites Digitales, Lightway se caractérise par sa faible consommation d’énergie, sa rapidité, son audit et sa maintenance plus faciles.

Parmi les nombreux autres avantages de ce nouveau protocole, vous apprécierez les points suivants :

La rapidité de la connexion : déjà considéré comme le service VPN le plus fluide et le plus rapide, ExpressVPN améliore encore la qualité de sa connexion avec Lightway. Ce dernier garantit une connexion à la plateforme en une fraction de seconde ;

déjà considéré comme le service VPN le plus fluide et le plus rapide, ExpressVPN améliore encore la qualité de sa connexion avec Lightway. Ce dernier garantit une connexion à la plateforme en une fraction de seconde ; La transparence et la sécurité : Lightway possède moins de lignes de code que les anciens protocoles, ce qui le rend plus simple et plus accessible. Vous pourrez donc l’auditer plus facilement et résoudre les éventuels dysfonctionnements ;

Lightway possède moins de lignes de code que les anciens protocoles, ce qui le rend plus simple et plus accessible. Vous pourrez donc l’auditer plus facilement et résoudre les éventuels dysfonctionnements ; Le niveau de protection : si vous devez changer de réseau, Lightway maintient votre connexion VPN active afin d’assurer la non-interruption de la sécurité de navigation ;

si vous devez changer de réseau, Lightway maintient votre connexion VPN active afin d’assurer la non-interruption de la sécurité de navigation ; La performance : ce nouveau protocole s’adapte à toutes les exigences du monde moderne et propose des fonctionnalités avancées.

Que retenir d’ExpressVPN ?

Sur le marché des services de VPN, ExpressVPN possède une incroyable renommée et demeure l’un des plus expérimentés. Son originalité et sa différence se trouvent principalement dans sa fiabilité et son efficacité. Si vous recherchez donc un service VPN pour la protection de votre vie privée sur le net, vous savez désormais quoi choisir. Et si vous vous demandez encore pourquoi en utiliser un, retenez qu’ExpressVPN garantit votre confidentialité en ligne.

Comme autre atout de ce service VPN, il vous assure une totale invisibilité durant votre navigation et même après. En effet, il ne tient aucun registre de vos activités en ligne et ne suit pas vos diverses actions. D’ailleurs, ExpressVPN ne dépend d’aucune grande nation, ce qui le rend encore plus fiable et efficace pour contourner les censures, les restrictions et les mesures de contrôle. Il met aussi à votre disposition de multiples fonctions de sécurité, avec un chiffrement de niveau militaire, pour une protection contre les fuites DNS.

Pour finir, ExpressVPN se distingue par un service de qualité exceptionnelle, avec un service client disponible 24/24 et 7/7. Il reste actif durant toute votre navigation pour vous assister. Son temps de réponse moyen s’estime à moins de quinze secondes, et il apporte des réponses à toutes vos préoccupations.

La compatibilité d’ExpressVPN et Lightway avec les applications

Pour une navigation sûre et anonyme sur internet, vous devez juste installer ExpressVPN sur votre ordinateur. Vous accèderez alors à tous les avantages et vous profiterez des différents protocoles, dont Lightway. Si vous vous posez encore des questions sur la compatibilité de ce service avec votre appareil, sachez que tous les applications et clients dédiés de ce VPN restent disponibles pour tous les systèmes d’exploitation. Vous pourrez donc l’utiliser sans rencontrer de difficultés et bénéficier de tous les paramètres.

De plus, ExpressVPN et son nouveau protocole Lightway demeurent compatibles avec les smartphones et d’autres supports de navigation comme : l’Amazon Fire Stick, les appareils de streaming (notamment Apple TV) et certaines consoles de jeux. Pour ces dernières, les modèles qui ne supportent pas les VPN peuvent se connecter à partir des solutions pour routeur d’ExpressVPN.

Autre atout important : la facilité d’utilisation

De tout ce que vous pourrez apprécier chez ExpressVPN, ceci demeure sans doute l’un des principaux avantages. En effet, pour utiliser les services de ce VPN, vous devez juste télécharger et installer le client VPN sur votre appareil. Ensuite, pour la première configuration, vous entrerez un code d’activation que vous trouverez dans un lien vers une page Web, que vous recevrez par e-mail de confirmation. Chaque code correspond à un ordinateur, et vous devez le sauvegarder pour ne pas l’oublier.

Chaque fois que vous voudrez vous connecter, vous ne ressentirez plus le besoin d’insérer le code d’activation, ce qui vous simplifie la tâche. L’application fonctionnera donc immédiatement après le démarrage. De même, vous pourrez choisir de partager ou non certaines données de connexion anonymes pour booster votre vitesse.