L’expert domotique français Somfy vous offre un accessoire de sécurité domotique cet été

C’est l’été, c’est l’heure de partir en vacances et de laisser la maison sans surveillance… ou pas !

Pendant les beaux jours, la marque française Somfy, spécialisée dans la domotique de sécurité, lance l’opération “un accessoire au choix offert” pour l’achat de produits de son écosystème ultra complet. Cette société est réputé pour ses nombreuses innovations qui touchent tous les recoins de votre maison connectée : de la porte de garage aux volets roulants, en passant par le chauffage, la sécurité et l’éclairage connecté. Pour profiter au mieux de cette promotion spéciale, nous vous proposons de vous orienter sur le pack Home Alarm Advanced, le kit d’alarme sans fil le plus haut-de-gamme de Somfy. La rédaction l’a testé et nous en pensons beaucoup de bien.

Prêts pour un topo express sur un des packs de sécurité les plus innovants du marché ?

Tout savoir sur l’offre inédite de Somfy pour cet été

Pour commencer, voici les conditions de la promotion actuelle : effectuez un achat de minimum 399€ chez Somfy entre le 22/07/2024 et le 31/08/2024 inclus (parmi les références éligibles auprès des distributeurs participants à l’offre, vérifiez bien !). Ensuite, rendez-vous sur le site www.offres.somfy.fr/accessoire pendant toute la durée de l’opération (jusqu’au 31/08/2024 à 23h59) muni de votre facture ou code barre, et suivez les instructions ! Vous pourrez choisir gratuitement un accessoire d’une valeur comprise entre 45,90€ et 79,90€ !

ACHETEZ le kit Somfy Home Alarm Advanced

Nota Bene : seules les 1500 premières commandes à compter du 22 juillet 2024 pourrons profiter de l’offre !

Kit Somfy Home Alarm Advanced : qu’est ce que c’est, et à quoi ça sert ?

À présent, voyons de quoi il retourne quand on s’intéresse à la gamme Somfy dans la catégorie très sensible de la sécurité à la maison… Le kit Somfy Home Alarm Advanced détecte les effractions à domicile, dissuade les intrus et donne l’alerte pour que vous puissiez réagir efficacement. Pour cela, l’équipement se compose de :

1 sirène intérieure de 105 dB ;

1 clavier ;

3 détecteurs de vibrations et d’ouvertures IntelliTAG ;

1 Link Advanced avec prise EU ;

2 badges désactivation mains libres ;

1 sirène extérieure 112 dB (uniquement pour le pack “Integral”).

1 détecteur de mouvement intérieur ;

PROFITEZ de votre accessoire gratuit Somfy !

Ce kit, évolutif selon vos besoins, a pour but de détecter les anomalies le plus rapidement possible, vous prévenir afin de faire intervenir les forces de l’ordre ou un agent de sécurité, le tout en évitant les fausses alertes et les tentatives de sabotage du système. Cet ensemble est associé à un abonnement optionnel de télésurveillance, activable et résiliable très facilement (on y reviendra !).

En premier lieu, il s’agit de l’installer. À cet égard, l’ergonomie des appareils est optimale. Il vous suffit de suivre les instructions sur votre smartphone, avec ou sans connexion internet, grâce au module GSM inclus dans le lot.

Flexibilité des commandes

Une fois votre équipement mis en service, il s’agit de pouvoir activer et désactiver l’alarme facilement.

Home Alarm Advanced offre trois solutions simultanées :

le clavier à codes sans fil (qui se bloque après un certain nombre de tentatives) ;

l’ application Somfy , utilisable par plusieurs profils en même temps (y compris vos voisins) ;

le badge télécommande mains libres, qui désarme automatiquement l’alarme à votre retour.

Nota Bene : la fonction “kid” vous envoie une notification dès que vos enfants sont rentrés (dans le cas où ils sont munis d’un badge).

Robustesse du système

Un gros avantage chez Somfy, c’est l’incroyable capacité du système à fonctionner quelles que soient les circonstances ! Un aspect très rassurant chez Somfy, qui assure :

une autonomie de 14 jours de votre alarme en cas de panne de courant ;

un réseau de secours GSM en cas d’interruption de la connexion internet, pour continuer à être alerté à distance en cas d’effraction (gratuit pendant 5 ans, puis 2,99€/mois à partir de la 6 ème année) ;

un capteur contre les tentatives de brouillage radio qui vous envoie une notification.

Nota Bene : vous pouvez installer cette alarme dans une maison sans aucune connexion internet. Dans ce cas précis, il vous faudra souscrire à l’option GSM à 4,99€/mois.

Fiabilité des alertes

Somfy vous fait profiter d’une portée de 200 mètres entre la centrale et les différents accessoires, ce qui permet de couvrir largement une grande maison. Mais le plus intéressant, ce sont les divers détecteurs.

D’abord, il y a le très populaire IntelliTAG, breveté par Somfy, qui analyse les vibrations au niveau des ouvertures avec une précision incroyable ! Elle est capable de distinguer les coups de vents ou le faible choc d’un ballon d’une tentative d’effraction d’un coup d’épaule ou avec un objet tel qu’un pied de biche ou une perceuse. Cela réduit considérablement le risque de fausses alertes.

Ensuite, plus classique, le détecteur de mouvements est à positionner sur un meuble ou à accrocher au mur, idéalement à 80 cm de hauteur, qui laissera passer les animaux de moins de 25 kg sans broncher !

Connectivité des appareils

On l’a mentionné en préambule : acquérir un appareil Somfy, c’est se donner la possibilité de profiter de tout un écosystème afin de programmer des scénarii en fonction de vos objets connectés au boîtier principal. Vous pouvez associer jusqu’à 50 capteurs simultanément, ce qui vous laisse une certaine marge. Il peut s’agir :

des volets connectés RTS ou io-home control ;

des détecteurs de fumée (DAAF) ;

des portails et volets ;

des éclairages ;

etc.

Si on se met à la place d’un cambrioleur (“métier” déjà stressant), et qu’on active malencontreusement l’Intellitag, comment réagit-on quand la maison, non contente de faire retentir une sirène à 105 dB, se met à éclairer le jardin et à fermer les volets ? La plupart du temps, on file sans demander son reste…

Nota Bene : les appareils du Somfy Home Alarm Advanced sont compatibles avec le boîtier TaHoma, qui admet la commande vocale via Alexa d’Amazon, Google Home ou Siri d’Apple.

En quoi Somfy se démarque-t-il des autres produits de sécurité ?

On vient de l’évoquer brièvement avec notre scénario ci-dessus, mais une particularité du système de sécurité Somfy est de dissuader les intrus avant qu’ils ne pénètrent par effraction chez vous, dès les premières vibrations détectées par l’IntelliTAG. La sirène intérieure se fera rapidement entendre, accompagnée de la sirène extérieure (pour celles et ceux qui auront choisi le pack intégral). De votre côté, vous recevez une notification d’alerte (push, SMS et e-mail).

L’autre gros avantage de Somfy, c’est son service de télésurveillance professionnel 24h/24 et 7j/7 à la carte, à 9,99 €/mois. Un prix qui défie toute concurrence (on songe notamment à Verisure et ses 50€/mois). Bien que non obligatoire, la présence d’une caméra de surveillance Somfy pourra rendre cette option encore plus efficace !

Les plus Capteurs et détecteurs variés et performants

Large couverture

Haut degré de connectivité

Link Advanced autonome (batterie et liaison GSM)

Abonnement GSM inclus pendant 5 ans

Installation simple et rapide

Option télésurveillance abordable Les moins Accessoires nécessitant différents formats de piles.

Pas de code d’urgence pour le clavier.

Somfy Home Alarm Advanced, combien ça coûte ?

Le pack principal est à 739 € à l’heure actuelle (839 € pour le pack intégral), ce qui couvre largement les 399 € d’achat nécessaires à la promotion qui vous donne accès à un accessoire gratuit (d’une valeur comprise entre 45,90 € et 79,90 €, pour rappel).

Si vous souhaitez bénéficier de l’abonnement GSM après cinq ans d’utilisation, prévoyez 2,99 €/mois supplémentaires. Enfin, chaque fois que vous voudrez compléter votre système par la télésurveillance proposée par Somfy, l’abonnement mensuel est à 9,99 €, résiliable à tout moment !

Faut-il investir dans du matériel Somfy ?

Si vous souhaitez protéger votre maison à un coût raisonnable et profiter d’un équipement domotique évolutif, vous pouvez sans hésiter plonger dans l’écosystème Somfy. Pour moins de 1 000 €, vous avez une solution durable et vraiment dissuasive contre les tentatives de cambriolage. En outre, l’option de télésurveillance à la carte est particulièrement attractive si vous vous absentez pendant une longue période ! Enfin, il convient de signaler que le kit Home Alarm Advanced est 100% made in France, donc fabriqué selon les normes NF et CE.

On pourra objecter que bâtir toute une smarthome Somfy reste onéreux si on ajoute toute la panoplie de la marque (volets, éclairages, etc.). Certes, mais c’est sans compter les campagnes promotionnelles de la firme, dont vous pouvez profiter dès aujourd’hui ! Bref, pour nous, tous les voyants sont au vert, alors… enjoy !