Hypershell lance un projet d’exosquelette permettant de soulager les efforts physiques lors d’activité en extérieur comme la randonnée ou le trekking.

Adepte de randonnée ou de longues balades en pleine nature ? L’entreprise Hypershell vient de mettre au point un exosquelette qui aide à ménager les efforts physiques réalisés en extérieur par les passionnés d’excursion. Les personnes âgées ou les travailleurs réalisant des tâches pénibles pourront également s’en servir pour soulager leurs mouvements du quotidien.

L’exosquelette qui réduit la fatigue pendant l’effort

Contrairement à d’autres exosquelettes, l’appareil développé par Hypershell est doté d’une IA permettant une meilleure stabilité lorsque l’on parcourt des sentiers étroits. L’exosquelette comprend 2 sangles, une ceinture, deux batteries externes, un câble de chargement USB-C et le système Hypershell Omega. Cette armature permet de rendre l’exosquelette plus léger et plus fiable.

Une personne portant cette combinaison aura la capacité de courir jusqu’à 20 km/h. Il bénéficiera d’une aide à l’effort physique pour porter des charges allant jusqu’à 30 kilogrammes. Tout cela est possible grâce au moteur M-one d’une puissance de 800W. Ce dernier est basé sur le principe de la force électromagnétique, lui conférant une force d’un cheval. Si cela semble peu, cela est suffisant pour porter ses équipements ou grimper un côté sans trop de difficultés.

Deux sangles pour faire passer les jambes, une barre pour soutenir le bassin et les lombaires, et le tour est joué !

Pour mieux identifier l’ensemble des mouvements réalisés par le corps humain et s’adapter en fonction des individus, l’exosquelette est composé de 2 processeurs analysant et interprétant chacun des mouvements afin de mieux répondre à ses besoins.

De son côté, German Bionic a également conçu son exosquelette. Il est dédié aux travailleurs effectuant au quotidien des efforts à forte pénibilité.

Un exosquelette pour les randonneurs, mais pas que !

Il se destine à tous les amoureux de la nature tels que les voyageurs découvrant de nouvelles contrées, les sportifs se dépensant durant les entraînements, les photographes obligés de rester debout ou dans une position exiguë toute la journée, mais pas que… Il ne faut pas oublier les personnes âgées qui, elles aussi, aiment prendre l’air et se ressourcer dans la nature.

Par ailleurs, il s’adapte très facilement à différents types d’environnement, il peut très bien aller dans le désert, les jungles, la forêt et les montagnes enneigées. C’est un appareil simple d’utilisation, s’adaptant à toutes les morphologies. Il ne pèse que 2 kilogrammes, ce qui permet de le porter facilement. Il est également pliable et prend peu de place afin de le ranger si nécessaire, dans un sac à dos par exemple.

Vos joggings en forêt n’auront jamais été aussi simple

Trois exosquelettes différents pour des usages bien spécifiques

L’exosquelette n’est pas complet, c’est-à-dire qu’il ne se porte qu’au niveau des jambes et de la taille contrairement à ceux enveloppant tout le corps. Il est doté de deux batteries amovibles d’une durée de 8 heures atteignant une puissance de 100 Wh. Ainsi, avec une seule batterie, l’exosquelette peut couvrir un rayon maximal de 25 kilomètres en quatre heures. La batterie est fournie en 2 exemplaires afin de ne pas manquer d’autonomie en pleine course.

Le produit a été décliné en trois catégories, le go, le pro et le carbone. La première est une version basique, un peu moins performante que l’HyperShell que nous vous avons présenté. Son moteur offre une puissance diminuée de moitié, soit 400 W. Il propose une autonomie de 15 kilomètres et permet d’avancer jusqu’à 12 km/h sans encombre. Son prix d’appel est de 560 euros.

Les versions pro et carbone affichent l’ensemble des caractéristiques présentées depuis le début. Pour ce qui est de la version carbone, l’exosquelette est moins lourd de 200 grammes, et a été conçu à l’aide de fibre de carbone garantissant sa solidité. De ce fait, ce modèle coûte 1 210 euros, contrairement à la version pro qui vaut 745 euros.