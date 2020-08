La marque Eufy n’est pas forcément la plus connue du grand public pour les robots aspirateurs. Cependant, les 2 derniers modèles baptisés RoboVac G30 Edge et G30 fournissent une vibrante illustration des points forts de la marque, même par rapport à Roomba ou Neato.

C’est une tendance forte des dernières années. Le robot aspirateur a fait son arrivée dans les maisons de nombreuses personnes. Moins de tracas avec le nettoyage, plus de temps pour passer avec ses proches et des prix qui sont peu à peu tirés vers le bas. Eufy vient de dévoiler son nouveau modèle, le RoboVac G30 Edge. Mérite-t-il que vous investissiez ? On vous dit ce qu’on en a pensé à l’issue de notre test.

Design : à quoi ressemble le RoboVac G30 Edge ?

Pour ceux qui ont déjà eu un des robots aspirateurs de la marque Eufy entre les mains, le même constat s’applique à chaque fois ou presque. Le design du RoboVac G30 Edge est plutôt soigné, on a une vraie inspiration qui semble tout droit sortie de Tron. Des petits cercles concentriques se trouvent sur le dessus et raffinent le visuel général. Sur le dessus, on trouve trois boutons lumineux et un signal Wi-FI juste au-dessus. Sur les côtés, des petites LED permettent de le rendre très visible dans votre intérieur quand il est en cours d’usage.

Dans la continuité de ces prédécesseurs avec des améliorations

Du côté de la taille, il fait les mêmes dimensions que les RoboVac 11S et le RoboVac 30C (Max), soit un peu plus de 32 centimètres de diamètre et environ 7,2 centimètres de haut. La puissance est de 2000 pa et le bac à poussières est d’une taille appréciable de 0,6 litre. Des dimensions plutôt raisonnables qui ne le rendent pas envahissant. Sous l’appareil, on trouve une brosse qui permet d’aspirer la poussière, située entre deux roues en caoutchouc. Sur la partie haute, on trouve un capteur qui assure le déplacement. Enfin, il est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google. Le nouveau G30 remplace le 30C Max avec des caractéristiques plus intéressantes et notamment un système de navigation plus performant réduisant le temps de nettoyage par deux.

Comment fonctionne le RoboVac G30 Edge ?

C’est un paramètre qui peut faire peur à de nombreuses personnes. Sera-t-il facile d’utiliser le robot aspirateur ? Cela peut même freiner au moment d’acheter. Bonne nouvelle pour le RoboVac G30 Edge, la simplicité d’usage semble vraiment être la ligne directrice. Ce qui rend cela possible c’est vraiment l’application développée par Eufy, qui est un modèle du genre.

Une application bien pensée

Après l’avoir installé sur notre iPhone (aussi disponible sur Android), on se connecte au robot en seulement quelques secondes. La suite se révèle être très didactique, et il s’agit, de notre point de vue, d’un vrai point fort de ce robot aspirateur.

Tour d’horizon de l’application du RoboVac G30 Edge

Quand vous lancez l’application, tout fonctionne à travers un système de gros boutons, impossible à manquer. Vous pouvez les utiliser pour lancer le nettoyage, choisir la puissance d’aspiration, dire à votre robot de se recharger, définir une zone particulière à nettoyage, définir un planning ou réviser ce qu’a déjà fait votre RoboVac G30 Edge.

Suivi de l’activité

La petite animation que propose l’application, bien qu’inutile, se révèle presque divertissante. Un petit timer vous permet aussi de suivre l’activité du robot aspirateur. Vous saurez aussi la taille de la zone qu’il a déjà nettoyée aujourd’hui.

Un mapping génial

Le vrai point fort de l’appareil c’est bien entendu le mapping. Si vous ne pouvez pas l’utiliser pour définir des zones à nettoyer sur une période donnée, Eufy estime que cela peut être utilisé pour nettoyer plus rapidement et de façon plus précise. Vous pouvez zoomer sur la carte, pour découvrir à quel point le robot aspirateur connaît bien tous les coins et recoins de votre maison. Autant dire que dans ce registre, il nous a bluffés. Sur la carte, vous pouvez aussi le suivre en temps réel pendant qu’il nettoie.

Un usage partagé

L’application vous permet aussi de partager le contrôle du robot avec d’autres membres de votre foyer. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez aussi le localiser. Le robot aspirateur émet alors un bruit. Pratique s’il s’est coincé sous votre canapé. Enfin, vous pouvez aussi le contrôler manuellement, parfait pour ceux qui ont envie de transformer le ménage en une séance de jeu vidéo.

Quelles performances pour le RoboVac G30 Edge ?

La première fois que nous avons allumé le robot aspirateur et qu’il a commencé à s’activer, la surprise était au rendez-vous. L’appareil est en effet particulièrement silencieux. On pourrait presque croire qu’il n’est pas actif. Quand on compare à des modèles comme le iRobot Roomba S9, c’est un détail particulièrement apprécié.

Petit hic avec les animaux domestiques

Pour ce qui est de la qualité de nettoyage, il n’y a vraiment rien à lui reprocher, même s’il fait parfois des choix surprenants. Il s’attarde beaucoup dans le salon et passe trop vite dans d’autres zones. Il ne s’agit tout de même pas du meilleur appareil du marché et il a clairement du mal avec les poils de chien par exemple. Cependant, si votre maison n’a pas d’animaux ni de tapis, vous ne devriez pas avoir à vous en plaindre.

Quelle différence entre le Eufy RoboVac G30 Edge et le Eufy RoboVac G30 “classique” ?

Bien sûr, c’est une question que peuvent se poser de nombreux consommateurs. Entre les deux modèles sortis en juillet 2020 en France, la différence est plutôt limitée puisque le modèle original est seulement vendu 20 euros moins cher sur Amazon. Qu’est-ce qui vient donc justifier cette différence de prix entre les deux modèles ? Le nouveau robot aspirateur adresse, une des faiblesses de l’autre modèle. Malheureusement, il ne le fait que de façon trop partielle.

Peu de bandes magnétiques

Concrètement, vous pouvez donc sur le RoboVac G30 Edge utiliser des bandes autocollantes magnétiques au sol qui permettent de définir des zones dans lequel le robot aspirateur ne doit pas se rendre. Vous pouvez les placer au sol, comme par exemple sous votre bureau, si vous ne voulez pas qu’il aille se perdre dans les câbles ou bien autour de la litière des animaux si votre chat ou chien est sensible à l’occupation de son territoire. Cela peut aussi fonctionner pour un bébé par exemple. Le RoboVac G30 Edge de Eufy contient seulement deux bandes magnétiques de 2m chacune et vous ne pouvez pas en bricoler vous-même. Eufy précise qu’elles ne sont pas compatibles. Une complication qui nous fait regretter qu’il n’y ait pas un système de no-go zone, même si on réussit à s’y habituer à l’usage.

Faut-il acheter le Eufy RoboVac G30 Edge ?

Le Eufy RoboVac G30 Edge est vendu au prix de 339,99 euros sur la plateforme de e-commerce Amazon. Un tarif qui se révèle pour le moins très séduisant, surtout si on le compare à ce qu’offre la concurrence. Il est plutôt léger, compact et compte de nombreuses options diverses et variées. S’il n’est pas non plus un modèle parfait, difficile de trop en demander à son prix.

Le seul vrai point noir est l’impossibilité de définir des no-go zones, une fonctionnalité que l’on apprécie sur beaucoup de robots aspirateurs. Les bandes autocollantes magnétiques que vous pouvez utiliser à la place se révèlent être une alternative intéressante, mais limitée. En revanche, et c’est ce qu’on apprécie vraiment, il se révèle vraiment performant lors des tâches de nettoyages avec un excellent rapport qualité prix. Que demander de plus ? Cet appareil mérite d’être dans notre comparatif des meilleurs robots aspirateurs de 2020.

Les Plus

Une application géniale

Simple d’utilisation

Un excellent mapping

Très silencieux

Très bon rapport qualité/prix

Les Moins

Pas de zones no-go

Performances moyennes sur les tapis / poils d’animaux