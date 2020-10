Eufy Cam 2 Pro (2020) ou Eufy Cam 2 (2019) : laquelle choisir ?

Au mois de juillet, la Eufy Cam Pro 2 a été lancée sur le marché par la marque Anker. Cependant, la nouvelle version vaut-elle le coup d’investir si l’on possède déjà la version précédente, la Eufy Cam 2 ? On vous donne notre avis !

Vous cherchez une caméra de sécurité en 2K compatible avec HomeKit et bourrée de fonctionnalités ? Alors il est probable que vous vous soyez déjà penchée sur le cas de la Eufy Cam 2 Pro. Séduisante au final pas forcément si onéreuse, elle possède des arguments convaincants. Cependant, ceux qui possèdent le modèle précédent de la marque seront sans doute plus incités à douter de la nécessité d’investir. Explications et comparaison entre les deux modèles de caméras de sécurité.

Quelles caractéristiques pour la Eufy Cam 2 Pro ?

Ce nouveau modèle de la marque Anker est donc une caméra de sécurité 2K qui propose un enregistrement et un stockage local gratuit. L’autonomie annoncée par l’entreprise est très séduisante puisque l’on parle tout simplement d’un an ! Par ailleurs, la caméra qui est vendue à partir de 150 euros compte notamment la vision nocturne en couleur, et la compatibilité avec les assistants virtuels d’Amazon et de Google, mais aussi avec HomeKit et HomeKit Secure Video. Bref, une offre plutôt séduisante d’un point de vue technique et tarifaire.

Quelle sont les différences techniques avec la Eufy Cam 2 ?

Comme tous les précédents modèles de la marque Anker, la caméra Eufy Cam 2 ne filmait en qu’en Full HD 1080p. Si ce standard convient encore à de nombreuses situations, il tombe peu à peu en désuétude. En revanche, l’autonomie annoncée était déjà d’un an. On apprécie donc que l’autonomie de la nouvelle caméra de sécurité ne chute pas malgré l’augmentation de la qualité. Si la vision nocturne faisait aussi partie des promesses de la Eufy Cam 2, il s’agit d’un mode avancé, qui permettait les enregistrements mêmes dans des conditions de faible luminosité. Pas aussi puissant donc que le nouveau modèle. Les deux caméras ont aussi un champ de vision de 140°.

Une vraie différence au niveau de l’image

D’un point de vue de la qualité de l’image, on voit toutefois de vraies différences entre les deux modèles. On aurait tendance à penser que la qualité d’image mérite de faire une mise à jour de vos équipements. Toutefois, avant de vous lancer dans le remplacement de votre Eufy Cam 2, réfléchissez sur les besoins réels de votre logement. Vous n’avez sans doute pas forcément besoin d’une image en très haute qualité pour toutes vos caméras de surveillance. Consultez notre test de la Eufy Cam 2C.

Eufy Cam 2 Pro : le stockage des images reste local

C’est le gros point fort de Eufy, d’un modèle à l’autre. Comme sur les précédentes caméras, les images capturées par la Eufy Cam 2 Pro sont stockées chez vous et ne sont donc pas sur le cloud. Cela vous protège quelque peu face à une éventuelle tentative de piratage et de façon plus générale, vos données personnelles sont plus en sécurité. C’est aussi un avantage tarifaire, car pas d’abonnement à payer pour le stockage des images.

Quel impact sur votre installation technique à la maison ?

Vous possédez déjà des équipements Eufy chez vous et notamment la base ? Vous craignez peut-être que ces nouveaux modèles ne soient pas compatibles ou de vous retrouver forcé a changé plus largement votre installation ? Cependant, la bonne nouvelle avec les caméras de surveillance Eufy, c’est qu’elles sont compatibles entre elles. L’installation se fait aussi très facilement. Une fois que vous l’aurez chargée, il ne vous faudra que quelques minutes pour procéder à son installation. Le bouton situé à l’arrière de la caméra pour synchroniser vous permettra de l’installer facilement. Il s’agit là d’une constante, d’un modèle à l’autre.

Compatibilité Homekit de la Eufy Cam 2 Pro

Attention toutefois, un des principaux intérêts de la nouvelle caméra se situe du côté de la compatibilité avec le Homekit. Or à ce niveau, la configuration prendra plus de temps. Pour la configurer, il faudra passer non pas par les réglages de la caméra, mais par ceux de la base Eufy. Bon à savoir pour ne pas perdre trop de temps.

Quelle différence de prix entre les deux caméras ?

Si la différence technique est clairement visible, qu’en est-il du côté du prix ? Si on regarde sur Amazon à l’heure actuelle, le bundle avec deux caméras Eufy Cam 2 avec la base est vendu à 350 euros. Pour ce qui est de l’Eufy Cam 2 Pro, elle est vendue à 399,99 euros. La différence de prix est donc plutôt mineure, à fortiori si vous avez déjà la base. Vous pouvez aussi acheter les caméras à l’unité. Elles sont vendues entre 150 et 200 euros. À vous de voir ce qui vous correspond le mieux.

Faut-il investir dans la Eufy Cam 2 Pro ?

Si vous avez déjà un équipement Eufy dans votre maison et que vous voulez améliorer votre système de sécurité connecté, alors nous vous conseillons de bien étudier vos besoins pour comprendre où vous avez besoin d’une meilleure définition et donc quelle somme vous devrez vraiment investir. Il peut aussi se révéler intéressant d’attendre les offres qui devraient être proposées en fin d’année pour investir.