Améliorez les photos de votre iPhone avec l’étui LensCase et ses 4 objectifs

L’étui LensCase vise à améliorer les capacités photographiques de votre iPhone en y ajoutant pas moins de 4 objectifs.

Si jamais vous souhaitez faire encore plus avec l’appareil photo de votre iPhone, cet étui lancé sur Kickstarter pourrait bien faire votre bonheur. Bien plus qu’un étui pour protéger votre smartphone, LensCase inclut pas moins de 4 objectifs pour décupler votre créativité : deux objectifs macro zoomant à x10 et x10, un Fisheye et un telephoto x2. À noter que le module arbore aussi un filtre polarisant, qu’on retrouve plus traditionnellement comme accessoire pour appareil reflex.

À lire aussi : Photophone : Comparatif des Meilleurs Smartphones Photo

L’attirail complet du photographe sur iPhone

LensCase compte bien faire de l’iPhone un appareil irréprochable pour la photo macro, avec ses deux objectifs x10 et x30. Le constructeur promet ainsi, par rapport à l’iPhone 13, des « photos plus nettes et lumineuses » sans pour autant « causer le moindre flou ou distorsion sur les côtés de l’image ». C’est en effet un des défauts du téléphone d’Apple dans ce domaine, qui privilégie le piqué au centre de l’image plutôt qu’aux extrémités. Les deux indices de grossissement vous permettront d’adapter l’objectif selon la situation.

LensCase promet un rendu macro supérieur à celui de l’iPhone sans l’étui

L’étui embarque aussi un objectif telephoto x2 qui ne fera pas rivaliser l’iPhone avec les zooms optiques de certains téléphones Android, mais celui-ci a le mérite de proposer un zoom de meilleure qualité. Enfin, et c’est plus surprenant, on retrouve un filtre polarisant, qui atténuera grandement les reflets de lumières sur les différentes surfaces (eau, verre) tout en améliorant le contraste de la photo.

Le système de LensCase s’adapte à chaque objectif du module dorsal de l’iPhone : il suffit de choisir la focale concernée dans l’application photo du téléphone pour bénéficier des apports des lentilles supplémentaires. Tout le module photo peut être détaché afin d’utiliser LensCase comme un étui protecteur avec son revêtement résistant en fibre de carbone.

Lancé hier sur Kickstarter, le projet a atteint son but en une petite journée, avec une offre limitée à 37 € au lieu de 76€ pour les 300 premiers acheteurs.