Étudiants : 10 astuces Google qui vont changer votre vie

24,3% des étudiants prennent leurs cours sur un PC ou une tablette, faisant de Google un outil de recherche aussi important que la BU ! Pourtant, il y a fort à parier que certaines fonctionnalités vous soient encore totalement inconnues.

Une recherche rapide ? Une équation sans calculette sous la main ? Une traduction à faire pour briller devant la classe ? Jouer pour faire passer l’ennui des cours ? Google est votre allié pour réussir vos examens, faciliter votre apprentissage et devenir l’expert tech de la promo !

Retrouvez notre guide pour tout savoir sur les commandes « OK Google »

Google Lens : l’outil multifonction qui sauve la vie des étudiants !

Google Lens est l’outil de reconnaissance d’images développé par Google. Il possède de nombreuses fonctionnalités pour vous faciliter la vie dont certaines qui devraient plaire tout particulièrement aux étudiants.

L’outil Texte pour faciliter la prise de note

Vous êtes en amphi et le professeur a des diapositives derrière lui, avec des pavés de texte. Impossible de tout écrire en écoutant attentivement le contenu du cours. La solution souvent privilégiée est de prendre une photo sur son smartphone en se disant « je recopierai le contenu plus tard » ou de demander au professeur de les envoyer par mail. Et si Google avait la solution qu’il vous faut ?

L’outil « Texte » de Google Lens vous permet de copier-coller un texte depuis une photo. Et l’application ne s’arrête pas là ! Si votre smartphone est connecté en Bluetooth à votre PC – il faut également que les deux dispositifs soient connectés au même compte Google, vous pourrez transférer le texte copié depuis votre smartphone à votre PC et le coller directement dans votre document !

L’outil Traduction pour être bilingue aux yeux de la classe

Véritable life hack de la vie quotidienne, l’outil traduction vous permet de traduire n’importe quel texte depuis une photo. Si cette fonctionnalité permet aux touristes de lire tout et n’importe quoi dans un pays étranger, elle offre aussi la possibilité aux étudiants de traduire des documents parfois compliqués à comprendre.

L’outil Recherche pour trouver ce que vous voulez

Le professeur montre un objet, une personne ou quoique ce soit sur la diapo et vous ne savez pas du tout ce que c’est ? Pas de panique, nul besoin de lever la main pour prouver que vous n’étiez pas attentif. Une simple photo avec Google Lens dans l’outil « recherche » et l’application vous retrouvera exactement l’information que vous cherchiez.

L’outil Devoir pour une aide instantanée

Un calcul compliqué ? Une question à laquelle vous n’avez pas la réponse ? Encore une fois, Google Lens vole à votre secours. Prenez une simple photo de la question qui vous pose problème et Google se chargera d’y répondre.

On vous conseille des questions claires et précises comme une équation ou « En quelle année a eu lieu tel événement ?« , car sur les questions plus ouvertes l’outil de recherche à de grandes difficultés à trouver une solution convenable. Mais pour les problèmes mathématiques, il fonctionne à merveille et vous explique même la méthodologie !

L’outil Achat pour rester à la mode

Votre camarade de classe à un vêtement que vous voulez absolument, mais il ne se souvient plus d’où il l’a acheté ? Google est à nouveau là pour vous apporter la solution qu’il vous faut. Grâce à une simple photo du code barre, Google Lens sera capable de retrouver le produit et un site qui le vend !

Sur le papier, l’outil achat peut se passer du code barre et retrouver un objet avec une simple photo, mais les résultats sont quelque peu aléatoires. Ce life hack n’aide pas à être studieux, mais comme on sait que vous ne pouvez pas vous empêcher d’être distrait, autant le faire comme un pro ?

L’outil lieu pour retrouver vos amis en toutes circonstances

Vos amis organisent une soirée au bar et personne n’est en état de vous redire l’adresse correctement ? Pas de soucis, demandez-leur une photo et Google Lens se chargera du reste. L’application est en effet dans la capacité de retrouver un lieu et de vous en donner l’adresse à partir d’une image.

L’outil restaurant pour surprendre vos amis

Le post instagram d’un plat vous tente ? Mais vous ne savez pas de quel restaurant il vient ? Encore une fois (promis, c’est la dernière) Google Lens peut vous aider. En analysant l’image, l’application Google est capable de retrouver des restaurants ! L’outil n’est pas des plus précis, mais parvient tout de même à identifier quelques aliments et restaurants connus. A minima, si vous vous dîtes « Mais qu’est-ce qu’il mange ? », l’outil restaurant est capable de retrouver les ingrédients.

Vous pourrez ainsi retourner sur les traces de vos amis ou les rejoindre dans un restaurant par surprise.

Retrouvez aussi : Google Maps vous aide à trouver de l’air frais

Le moteur de recherche Google : des fonctionnalités inconnues ?

Au-delà des applications lancées par la marque, Google possède toujours un moteur de recherche qui s’est perfectionné avec le temps. Bien des fonctionnalités restent cachées et ne demandent qu’à être découvertes.

Les jeux du moteur de recherche pour se reposer l’esprit

Les journées de cours sont longues et parfois la leçon de comptabilité de 18h a du mal à passer. Alors si vous souhaitez vous divertir et soulager votre esprit quelques instants (durant les pauses naturellement…), le moteur de recherche Google possède quelques jeux facilement accessibles.

En tapant « Elgoog.im », vous aurez facilement accès à un casse brique, à PacMan, au très célèbre jeu du dinosaure, au snake et à plein d’autres jeux ! Si vous vous ennuyez vraiment, il reste les traditionnelles commandes « Do a barrel role« , « Thanos snap Trick » ou « The Wizard of Oz » mais on espère pour vous que vous n’en arriverez pas là !

Le dark mode pour s’économiser les yeux

Très populaire dans sa version blanche de base, le moteur de recherche Google possède un « Dark Mode« . Fini les soirées de cours avec un grand flash dans vos yeux (et ceux des voisins) ! Grâce à un simple ajout d’une extension, vous pourrez modifier l’outil de recherche et lui appliquer une couleur sombre !

Les symboles pour une recherche toujours plus précise

Si la plupart des utilisateurs savent qu’une recherche doit être concise, peu connaissent les quelques symboles à ajouter dans une recherche pour ouvrir l’éventail des possibilités. Pour vous aider, on vous donne les 5 plus pratiques !

Les guillemets : Google considère parfois que vous avez mal écrit un mot alors que votre orthographe est bonne. Les guillemets permettent donc de signifier au moteur de recherche que vous cherchez ce mot précisément.

: Google considère parfois que vous avez mal écrit un mot alors que votre orthographe est bonne. L’étoile : « ah, mais si ça faisait « et tu chantes, chantes, chantes c’est ta nanana d’aimer » Vous oubliez les paroles ? Vos chances de passer dans l’émission de Nagui sont sûrement compromises, mais Google est là pour vous aider. Avec l’étoile, vous pouvez montrer au moteur de recherche que vous ne connaissez pas un mot. Par exemple : « Et tu chantes, chantes, chantes, c’est ta * d’aimer«

: « ah, mais si ça faisait « et tu chantes, chantes, chantes c’est ta nanana d’aimer » Vous oubliez les paroles ? Vos chances de passer dans l’émission de Nagui sont sûrement compromises, mais Google est là pour vous aider. Par exemple : « Et tu chantes, chantes, chantes, c’est ta * d’aimer« « site: » : grâce à cette simple commande, vous pouvez exclure tous les autres sites et demander à Google de ne vous servir que les résultats d’un seul site. Imaginons que vous recherchiez les dernières informations du Samsung Galaxy S23 sur notre site, vous pourriez taper « site:meilleure-innovation.com Samsung Galaxy S23 »

: Imaginons que vous recherchiez les dernières informations du Samsung Galaxy S23 sur notre site, vous pourriez taper « site:meilleure-innovation.com Samsung Galaxy S23 » « related: » : à l’inverse, vous pourriez rechercher des sites similaires à votre site de référence pour élargir votre champ de recherche. Par exemple « related:meilleure-innovation.com »

: à l’inverse, pour élargir votre champ de recherche. Par exemple « related:meilleure-innovation.com » Le tiret du 6 « -« : le tiret peut vous permettre d’exclure un objet de votre recherche. Imaginons par exemple que vous cherchiez un smartphone haut de gamme, mais que vous n’aimiez pas Apple (il fallait un exemple, rien de personnel). Vous pourriez alors taper : « smartphone haut de gamme – Apple »

Vous voilà dorénavant équipés des meilleures astuces Google pour réussir vos études ! Recherches et prises de note ne seront plus un problème, il ne vous reste plus qu’à utiliser les fonctionnalités Google à bon escient !