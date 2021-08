Depuis 2018, le marché du scooter électrique ne cesse de croître. Malgré un ralentissement avec la crise due au Covid, les voyants sont aux verts pour cette année 2021. A en croire les prédictions de l’AECM – Association des constructeurs européens de motocycles -, la croissance du secteur ne devrait pas être en dessous de 36% jusqu’en 2026 ! Un avenir radieux est donc promis aux scooters et motos électriques. Mais qu’en est-il des chiffres réels du marché ? Quels sont les modèles le plus vendus ? Quid de la part de marché de l’électrique ? Revue complète du marché des scooters électriques !

Le marché actuel des scooters électriques en France et en Europe

Si le marché a connu un essor en 2018-2019 avec une augmentation en France de 9 467 à 13 181 scooters immatriculés – soit un bond de près de 40% -, l’année 2020 a été plus compliqué pour le marché des scooters électriques. Pourtant, quand on voit la chute de croissance dans de nombreux secteurs pendant cette période, celui de l’électrique s’en sort plutôt bien. Au niveau européen, l’AECM estime une augmentation de 12,5% des immatriculations de scooters et motos électriques pour l’année 2020.

C’est donc une évolution positive malgré la crise, synonyme de bonne santé du secteur. Son expansion s’explique par un engouement fort pour l’électrique. En France, on remarque que les ventes ont chuté en période de confinement – 1er semestre 2020 – mais sont repartie de plus belle à l’approche des beaux jours pour un total annuel de +12% de nouveaux scooters électriques en circulation.

Evolution des ventes de scooters électriques en 2021

En 2021, l’expansion du marché des scooters électriques est au beau fixe. Selon l’ACEM, les trois premiers mois de l’année ont connu une hausse du nombre de scooters électrique en Europe de 21,6% par rapport à la même période en 2020. L’enregistrement de nouvelle immatriculation en France connaît aussi un fort accroissement avec +15.1% de motos électriques en circulation. Ces chiffres sont néanmoins à prendre avec des pincettes puisqu’on les compare à 2020 qui n’est pas vraiment représentative de la véritable évolution du marché. Si l’on se base sur l’année 2019 – année plus « normal » -, on remarque qu’en Europe, les ventes 2021 de motos électriques sont plus faibles – -4,14% – tandis que les scooters explosent leurs ventes avec une croissance de +19% !

Le début d’année est donc ponctué par des bons résultats du secteur des scooters électriques. La pandémie semble avoir relancé la volonté des usagers de trouver des alternatives aux transports en commun. Le scooter électrique se positionne comme étant le choix numéro 1 des moyens de déplacement vert et durable en milieu urbain.

Les constructeurs sur le marché des 2 roues électriques

La bataille fait rage pour se diviser les parts de marché. Les constructeurs sont nombreux : BMW, Niu, Super Soco, RedE… et se partagent les ventes de scooters électriques. Au niveau du marché mondial, les 600 000 scooters vendus en 2020 par Niu placent la marque chinoise en haut des constructeurs.

En France, le constat est sensiblement le même, Niu truste le podium et pointe au 2e rang des constructeurs de scooters électriques avec 1123 unités vendus. La première place revient à Super Soco et ses 1478 ventes de scooters électriques. RedE complète le podium avec 678 scooters vendus grâce à son produit phare, le 50cc Jinka qui représente l’ensemble des ventes de la marque française.

Les ventes de scooters électriques sur le marché des 2 roues

Même si la part des scooters et motos électriques restent marginale sur le marché des 2 roues en général, la place qu’ils occupent est de plus en plus important et laisse présager un accroissement des parts de marché dans les années à venir. En 2020, la part de marché du secteur était de 5,1% sur le marché des deux roues motorisées alors qu’elle représentait moins de 3% en 2018. Cette place de plus en plus importante est due à plusieurs facteurs tels que le prix des scooters ou encore leur impact écologique recherché par les acheteurs.

Les prix des scooters électriques en chute

Pendant longtemps, le problème à l’achat d’un scooter électrique était son prix. La batterie ne dépassant jamais 100 km d’autonomie et le long temps de rechargement faisait de cette solution un choix osé et au final pas si pratique. Alors comment expliquer l’engouement croissant pour le scooter électrique depuis plusieurs années ? Les ventes de plus en plus nombreuses et les prédictions d’un avenir radieux pour le secteur sont dues à la baisse du prix du scooter.

En effet, l’avancée des technologies en matière de batterie ne cesse d’évoluer et un scooter électrique devrait, selon Ark Investment management, devenir aussi cher à fabriquer qu’un scooter thermique dès 2023. Et même plus : en 2025, le prix des véhicules électriques devrait être plus bas que celui des véhicules thermiques. Ce qui pourrait avoir un impact positif d’autant important dans les années à venir.

Le prix est aussi impacté par les nombreuses aides allouées par l’Etat lorsque vous vous décidez à acquérir votre propre scooter électrique. Pour tout connaître de ces bonus, retrouvez notre article sur les subventions possibles pour l’achat d’un scooter électrique.

L’impact des scooters électriques sur la pollution des villes

Un autre facteur qui explique le choix de passer aux scooters électriques est son impact écologique. Dans les villes, alors que les mesures favorisant les véhicules propres sont de plus en plus nombreuses, l’augmentation des acheteurs de scooter électrique – 25% venant d’île-de-France – s’explique par la volonté de passer au vert. Le prix plus bas et la prise de conscience des français de changer de moyens de déplacement ont permis l’accroissement du secteur.

Rappelons que l’augmentation de l’autonomie, la baisse du prix et la qualité des scooters électriques leur permettent aujourd’hui de devenir une réelle alternative aux scooters thermiques. Le Niu M1 atteint 70 km d’autonomie et 45 km/h, idéal en agglomération pour son trajet domicile/lieu de travail. De plus, les technologies n’en sont qu’à leurs débuts et des avancées pourraient voir le jour prochainement : charge rapide, augmentation de l’autonomie, puissance décuplée… Et tout ça pour un prix moindre !

