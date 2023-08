Perséides : comment observer la pluie d’étoiles filantes ce samedi 12 aout ?

Nous sommes au mois d’août, c’est le retour des Perséides dans le ciel nocturne ! Cette pluie d’étoiles filantes est prévue dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 août 2023, et il est tout à fait possible de profiter de ce spectacle annuel déconcertant.

Comme chaque année, au cœur de l’été, la question revient : suffira-t-il de lever son nez durant la nuit pour admirer la pluie de météores de Perséides ? Pas vraiment… Dans cet article, nous allons vous guider pas à pas pour que vous puissiez profiter de ce moment tout simplement fabuleux, dans les meilleures conditions possibles.

Quelles sont les conditions à réunir pour profiter des Perséides ?

Selon les astronomes Margaret Campbell-Brown et Peter Brown, de la Société Royale d’Astronomie du Canada et à l’origine du Guide de l’Observateur (véritable bible du petit astronome), la Terre devrait profiter au mieux des Perséides, le samedi 12 août 2023, à partir de 21 heures, heure de Paris. N’hésitez pas à noter cet horaire dans vos agendas. Ainsi, les habitants de l’est de la France, zone où il fait nuit plus tôt, pourront profiter plus rapidement de ce spectacle.

Heureusement, il n’est pas nécessaire que l’horizon soit totalement dégagé pour admirer les Perséides puisque ce phénomène se produit très haut dans le ciel. Néanmoins, si vous êtes en ville, vous pouvez être sûr que vous ne verrez pas une seule étoile filante. Exit la pollution lumineuse, nous vous conseillons de vous rendre à la campagne, ou du moins, dans une zone où aucune lumière ne pourra parasiter la noirceur de la voûte céleste.

Une fois que vous avez réuni ces conditions, il faut que votre œil s’habitue au noir, afin de contempler les étoiles dans le ciel. Lorsque vous arrivez à bien distinguer les différents points blanc, scrutez les astres afin de trouver Cassiopée. Cette constellation, composée de 5 étoiles, forme la lettre W et se trouve non loin de la constellation Persée, celle qui donne son nom aux Perséides. C’est à cet endroit que les étoiles filantes sembleront émaner.

Si vous ne pouvez pas réunir l’ensemble de ces conditions pour admirer cette pluie d’étoiles filantes, pas de panique. Une chaîne YouTube, The Virtual Telescope Project, vous propose de vivre cet évènement devant votre écran d’ordinateur, votre smartphone, ou votre télévision à partir du dimanche 13 août, à 3 heures 30 du matin, moment à partir duquel il commence à faire nuit aux États-Unis.

Une pluie d’étoiles filantes due au passage de poussières d’une comète

Aucun instrument n’est nécessaire pour observer ce spectacle grandiose. Vous pourrez ranger votre télescope et profiter de la pluie d’étoiles filantes de vos propres yeux. Coup de bol : la Lune ne gênera pas l’observation des Perséides, car elle ne sera présente que sous la forme d’un fin croissant.

Un rendez-vous annuel

En réalité, ces traînées lumineuses que nous pouvons voir dans la nuit, sont des poussières échappées de la comète Swift-Tuttle. Elle porte le nom des deux astronomes qui l’ont découvert en 1862. Avec un noyau mesurant 26km, cet astre est relativement grand : en comparaison, la comète de Hayley a un noyau mesurant « seulement » 11km.

Photographie de la comète 109/Swift-Tuttle prise par la NASA.

Cet astre croise habituellement la trajectoire de la Terre entre le 17 juillet le 24 août de chaque année. Lorsque ces poussières entrent dans l’atmosphère terrestre, à la vitesse de 200 000km/h, elles se désintègrent progressivement. Cela génère une sorte de scintillement, donnant une impression de pluie d’étoiles filantes.

Dernière précision : si vous ratez le rendez-vous de la nuit du samedi 12 au dimanche 13 août prochain, sachez que vous n’avez pas besoin de vous tirer les cheveux. Cette date correspond au moment où le phénomène sera le plus visible dans le ciel. Avant cette date, et même quelques jours après, n’hésitez pas à tenter l’expérience une fois la nuit tombée, vous aurez de grandes chances d’observer ce spectacle féérique.