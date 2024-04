Vous devez nettoyer votre frigo : 7 étapes à ne surtout pas négliger

Non le frigo ne se nettoie pas qu’au moment du grand ménage de printemps. Il faudrait même le nettoyer 2 fois par mois. Mais si vous le faites au moins une fois tous les trois mois, c’est déjà un grand pas. Voici les étapes essentielles pour éliminer les microbes de votre garde-manger.

Dans notre cuisine, le réfrigérateur joue un rôle de premier plan, gardien inlassable de notre alimentation. Pourtant, en dépit de son importance capitale, l’entretien de ce fidèle appareil est souvent relégué au second plan.

Comment lui rendre sa splendeur tout en assurant la pérennité de son contenu ? Voici les étapes cruciales, mêlant rigueur et méthode, pour un nettoyage efficace de votre réfrigérateur.

Pourquoi nettoyer son frigo régulièrement est important ?

Comme pour le reste de votre maison, le frigo peut vite devenir un nid à bactéries et autres choses peu attrayantes. Et au moment de votre ménage quotidien, il doit aussi passer à la casserole. Pour un frigo en bonne santé qui prend soin de vos aliments, un nettoyage tous les 15 jours est recommandé. Mais le nettoyer tous les 3 à 6 mois est déjà bien.

Les raisons principales de nettoyer votre frigo régulièrement :

Prévention des maladies d’origine alimentaire,

Élimination des mauvaises odeurs,

Amélioration de l’efficacité,

Prolongement de la durée de vie du réfrigérateur,

Aide à maintenir les températures et l’humidité correctes.

Pour maintenir votre réfrigérateur en bon état et optimiser sa consommation énergétique, il est aussi recommandé de réaliser un dégivrage complet au minimum deux fois par an. Cette opération permet de nettoyer l’appareil en profondeur et de prévenir une utilisation excessive d’énergie causée par l’accumulation de glace dans le compartiment congélateur.

Pour les appareils dépourvus de la fonction de dégivrage automatique, il est nécessaire de les débrancher de la prise, de vider leur contenu et de retirer manuellement le givre à l’aide d’une spatule, avant de procéder à un nettoyage complet.

Avec quels produits nettoyer votre frigo ?

Eau tiède savonneuse : c’est le moyen le plus simple et le plus sûr. Un peu de liquide vaisselle doux dans de l’eau tiède suffit pour nettoyer les surfaces intérieures du frigo. Bicarbonate de soude : dissoudre 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans 1 litre d’eau tiède. C’est efficace pour éliminer les odeurs et nettoyer sans laisser de résidus chimiques. Vinaigre blanc : le vinaigre est un désinfectant naturel. Mélangez une partie de vinaigre blanc avec une partie d’eau pour nettoyer l’intérieur du frigo. Cela aide aussi à neutraliser les odeurs. Eau de Javel diluée : pour une désinfection approfondie, l’eau de Javel peut être utilisée, mais elle doit être fortement diluée (environ une cuillère à soupe d’eau de Javel pour un gallon d’eau). Attention : l’utilisation d’eau de Javel nécessite un rinçage soigneux pour éviter toute contamination des aliments. Solutions désinfectantes commerciales : si vous préférez utiliser des nettoyants commerciaux, choisissez-en un spécialement conçu pour les cuisines. Assurez-vous de suivre les instructions du fabricant pour une utilisation sûre.

Les étapes pour le nettoyage

Débrancher le réfrigérateur : pour des raisons de sécurité, débranchez votre réfrigérateur avant de commencer le nettoyage.

Vider le contenu : retirez tous les aliments, les étagères, les bacs à légumes et les autres parties amovibles. Profitez de ce moment pour trier et jeter les produits périmés ou abîmés.

Nettoyer l’intérieur : commencez par l’intérieur du réfrigérateur. Appliquez votre solution nettoyante sur les surfaces internes, y compris les parois et le fond du réfrigérateur. Utilisez la brosse à dents pour nettoyer les recoins et les joints de porte. Rincez avec un chiffon humide et séchez avec une serviette.

: commencez par l’intérieur du réfrigérateur. Appliquez votre solution nettoyante sur les surfaces internes, y compris les parois et le fond du réfrigérateur. Utilisez la brosse à dents pour nettoyer les recoins et les joints de porte. Rincez avec un chiffon humide et séchez avec une serviette. Laver les composants amovibles : lavez les étagères, les bacs à légumes, et tout autre composant amovible dans l’évier avec de l’eau chaude savonneuse. Rincez bien et laissez sécher à l’air libre.

: lavez les étagères, les bacs à légumes, et tout autre composant amovible dans l’évier avec de l’eau chaude savonneuse. Rincez bien et laissez sécher à l’air libre. Nettoyer l’extérieur : n’oubliez pas de nettoyer l’extérieur du réfrigérateur, y compris le dessus, les côtés et la poignée de la porte. Pour les surfaces en acier inoxydable, utilisez un produit spécifique pour éviter les rayures et maintenir la brillance.

: n’oubliez pas de nettoyer l’extérieur du réfrigérateur, y compris le dessus, les côtés et la poignée de la porte. Pour les surfaces en acier inoxydable, utilisez un produit spécifique pour éviter les rayures et maintenir la brillance. Nettoyer les joints de porte : les joints de porte peuvent accumuler des résidus alimentaires et des moisissures. Nettoyez-les avec votre solution nettoyante et séchez bien pour prévenir la moisissure.

: les joints de porte peuvent accumuler des résidus alimentaires et des moisissures. Nettoyez-les avec votre solution nettoyante et séchez bien pour prévenir la moisissure. Nettoyer sous et derrière le réfrigérateur : si possible, déplacez votre réfrigérateur pour nettoyer le sol et les murs derrière lui. Profitez-en pour passer l’aspirateur sur les serpentins de refroidissement à l’arrière du réfrigérateur, ce qui peut améliorer son efficacité énergétique.