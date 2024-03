Test Espresso Display : cet écran portable tactile ultra-fin est-il le meilleur à prendre en voyage ?

Avec une ergonomie taillée pour le transport et une dalle lumineuse, l’Espresso Displays dans sa version 13 pouces tactile a fait une arrivée fracassante sur le domaine des écrans portables. Voici notre test de ce moniteur portable.

« L’écran portable et tactile le plus fin du monde ». L’entreprise australienne espresso Displays est entrée sur le marché des écrans portatifs en 2019 et a connu depuis de nombreuses améliorations, notamment l’ajout récent de la fonction tactile.

Disponible en version 13 ou 15 pouces et 17 Pro à partir de 329€, cet écran apparait comme un véritable concurrent à la référence du marché, le modèle ZenScreen d’Asus. Après avoir pu essayer la version 13 pouces, nous avons notre avis sur l’intérêt et la réussite de ce produit innovant. Un indice : c’est fin !

PROMO sur le site officiel espres.so Voir l’offre

Un deuxième écran portable, à quoi ça sert ?

Dans la lignée du double écran de The Portable Monitor, testé dans nos colonnes, l’Espresso Displays est un écran qui a vocation à être transporté partout. Léger, fin et connectable avec son ordinateur portable, il est le parfait compagnon des voyages d’affaires ou des personnes qui cherchent du confort où il le souhaite.

Dans un train, un café, pour du flexoffice ou sur son bureau, le deuxième écran portable ne prend pas de place et peut être installé en quelques secondes où vous le souhaitez. En plus, avec sa fonction tactile, il est idéal pour les plus créatifs ou ceux habitués au stylet. Finalement, l’écran ressemble à une tablette qui fonctionne comme extension de son ordinateur portable.

Pourquoi espresso Displays sort du lot ?

Dans la jungle des écrans portables, l’espresso Displays a retenu notre attention pour plusieurs raisons. C’est d’abord l’écran tactile le plus fin du marché. La version 13 pouces tactiles fait 5 mm d’épaisseur et peut facilement se ranger avec votre ordinateur dans votre sac. De plus, ses 650 g en font un objet très facile à emmener avec vous pendant vos déplacements.

Aussi, un autre aspect rend l’écran particulièrement attractif : son système de support rétractable. Fourni lors de l’achat, il s’aimante à l’écran (tout le dos de l’écran est aimanté) et peut prendre n’importe quelle position. Cette largesse pour positionner n’importe comment son écran est très appréciable.

Une application de prise de note peut être installée sur l’écran espresso Displays. Son nom : Jet. Elle permet de faciliter l’utilisation de vos tâches sur votre ordinateur.

Et cet écran, il vaut quoi ?

L’écran de 13 pouces en lui-même excelle sur son image, tant que vous n’êtes pas un photographe professionnel. L’utilisation de ce second écran pour regarder une vidéo, naviguer sur internet ou même utiliser la suite Adobe est idéale. Évidemment, c’est un modèle portable qui n’a pas vocation à proposer les meilleures caractéristiques existantes, mais à allier confort et praticité.

La résolution de 1080p suffit amplement pour une utilisation simple de l’écran. Sa colorimétrie et son taux de rafraichissement de 60 hz restent honorables et sa fonction tactile réactive est bienvenue pour faciliter son usage. Si ces caractéristiques ne se démarquent pas face la concurrence, l’espresso Displays profitent de les coupler avec une excellente ergonomie pour faire un pied de nez aux autres modèles du marché.

Il est aussi possible de connecter une console à l’espresso Displays pour jouer n’importe où sur un grand écran indépendant.

A lire aussi Votre main devient un écran de smartphone grâce cet objet

espresso Displays : un intérêt certain, mais faut-il craquer ?

Après plusieurs utilisations, l’écran ne présente pas de défaut majeur. Il s’avère être parfait pour les voyageurs fréquents qui aiment la productivité qu’offre un deuxième écran. L’espresso Displays se présente ainsi comme l’un des meilleurs moniteurs portables en termes de rapport qualité/praticité/prix.

Les plus Léger et tactile,

Un écran réactif et image qualitative,

Facile à installer. Les moins Pas adaptée aux professionnels de l’image,

Utilise la batterie de votre ordinateur.

Si le produit n’est pas adapté aux professionnels qui cherchent la meilleure qualité d’écran possible, il plaira à tous les autres. Pour 500€, vous avez avec vous un modèle qui couple une image de qualité et une conception facile à installer et à transporter. Remarquons simplement que pour fonctionner, il a besoin d’utiliser la batterie de votre ordinateur, allant jusqu’à 30% de consommation.

Acheter le Espresso Displays au meilleur prix en savoir plus