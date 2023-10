Comment devenir un joueur de jeux vidéo professionnel (pro gamer) et vivre de sa passion ?

Devenir joueur de jeux vidéo professionnel est un rêve que de nombreux Français espèrent réaliser, mais avant de franchir le pas, il faut être sûr de correspondre à quelques critères cruciaux à tout joueur e-sportif.

Si vous voulez devenir un professionnel des jeux vidéo, de nombreuses études existent comme celle de Cyberghost – qui met notamment en avant les contraintes spécifiques aux femmes – (salaires inférieurs et sexualisation entre autres).

Toutefois, bien que certaines personnes doivent faire face à des difficultés supplémentaires, tout joueur professionnel de jeux vidéo doit répondre à 4 critères.

Choisir un jeu dont vous êtes (vraiment) passionné

Cela peut sembler évident, mais si vous comptez faire de votre jeu vidéo préféré un métier, il vaut mieux s’assurer que vous ne vous en lasserez pas en jouant dessus pendant des heures.

Le risque principal étant alors de transformer ce qui était un plaisir en contrainte…

Pas sûr que tous les jeux puissent remplir un stade, mais tant que c’est celui qui vous fait plaisir.

Avoir du temps libre

Cela rejoint le premier point, mais si vous voulez devenir joueur de jeu vidéo professionnel, vous devrez inévitablement y jouer pendant des heures. Et quand on dit « des heures », on ne parle pas d’un week-end à jouer à FC24 pendant 8 heures sur 2 jours, mais bien d’un rythme quotidien pour atteindre des moyennes d’heures à la semaine atteignant les 35 heures et plus !

Et oui, le « professionnel » n’est pas là que pour rendre le terme « pro gamer » plus attractif, mais représente bien l’investissement qui sera demandé à chaque joueur.

Être e-sportif : c’est aussi une hygiène de vie digne des plus grands sportifs.

Avoir un portefeuille bien rempli

L’investissement justement ! Certes, vous devrez passer de longues heures devant votre écran, mais vous devrez également dépenser une bonne partie de vos économies dans votre passion.

On pense notamment à tout ce qui concerne l’équipement de jeu :

PC,

Clavier/souris,

Écrans,

Consoles,

Jeux,

Potentiellement une caméra pour se filmer.

Mais ce n’est pas tout. Pour se faire repérer des équipes e-sportives, vous ne pourrez pas vous contenter de jouer dans votre coin. Il faudra se lancer sur une plateforme de vidéo (type Twitch, YouTube, etc.) pour que vos exploits soient visibles quelque part ou vous rendre physiquement à des LAN pour montrer votre talent à la face du monde.

« Devant plus de 1,2 million de viewers *insérer votre nom* remporte son premier titre ! »

Avoir un mental à toutes épreuves

Lors de ces compétitions, vous devrez faire preuve d’un mental d’acier. En effet, il ne s’agit pas de se décomposer et de perdre pied lorsque le public scandera votre nom (en bien ou en mal).

Et oui, la pression peut même vous faire rater des cibles immobiles…

Au-delà du stress que génère naturellement la compétition, il faudra faire face à une forte exposition et à tout ce que cela peut engendrer. Au moindre faux pas, le harcèlement ne sera pas loin et cela peut tout autant concerner votre orientation sexuelle, votre couleur de peau, votre poids, etc.

Certes, il ne s’agit pas de la partie la plus reluisante de ce qu’un joueur e-sportif doit être capable de faire, mais il convient d’être sûr de pouvoir gérer ce genre de situation, sinon vous risqueriez au mieux de perdre votre passion pour le jeu vidéo…

Si vous pensez cocher toutes ces cases, il ne vous reste plus qu’à vous lancer et tenter de devenir le meilleur joueur possible : bonne chance.