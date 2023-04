L’eSIM : l’astuce pour voyager connecté partout dans le monde et sans frais d’itinérance

L’eSIM peut être la solution pour éviter de payer des frais d’itinérance (roaming charges) après avoir envoyé des SMS ou avoir utilisé internet sur votre smartphone dans un pays étranger. Plusieurs entreprises invitent les usagers de smartphones à utiliser leur service d’eSIM lorsqu’ils sont à l’étranger.

L’eSIM, Kézako ? 📱 Les cartes SIM existent depuis le début des années 90 et se présentent sous la forme d’une petite puce contenant un microcontrôleur et un peu de mémoire. Cette microcarte permet de stocker l’ensemble des informations d’un abonné à un réseau mobile. Au contraire d’une carte SIM classique, l’eSIM ne nécessite pas d’être introduite dans le smartphone par l’utilisateur. Les données de l’abonné étant d’ores et déjà incluses dans son smartphone, seul le téléphone devra être identifié et validé par l’opérateur afin qu’il puisse bénéficier de leur réseau mobile.

Quels sont les avantages de l’eSIM en comparaison avec la carte SIM ?

En utilisant une eSIM plutôt qu’une carte SIM, vous bénéficierez immédiatement de plusieurs avantages :

Vous n’aurez jamais à manipuler une eSIM puisque l’ensemble de vos informations sont stockées directement dans le smartphone. Il n’existe donc aucun risque de dommage ou de perte à partir du moment où vous ne cassez, ni ne perdez votre téléphone.

Vous n'avez pas besoin d'attendre que votre carte SIM soit expédiée pour avoir accès au réseau mobile d'un opérateur.

pour avoir accès au réseau mobile d’un opérateur. Vous pouvez stocker plusieurs eSIMs et ainsi passer d’un réseau mobile à un autre en quelques instants. Cela constitue un véritable point fort en comparaison avec la double SIM qui ne vous permet d’avoir que deux abonnements sur un smartphone. Avec les eSIMs, vous pouvez en posséder autant que vous le souhaitez à partir du moment où votre téléphone possède la capacité mémoire nécessaire pour stocker toutes les informations de la carte SIM numérique.

Les constructeurs gagnent de la place sur leur smartphone afin d'y ajouter de la connectique et de rendre leur appareil plus étanche puisque la fente dédiée aux cartes SIM sera vouée à disparaître.

Et le meilleur pour la fin : plusieurs services proposent à leurs abonnés la fin des frais d'itinérance des données même hors UE.

Apple devrait dire adieu aux cartes SIM lors de la sortie de son iPhone 15 qui fonctionnera grâce à la technologie eSIM.

Les roaming charges ou frais d’itinérance surviennent généralement lorsque vous vous rendez dans un pays étranger, hors de l’Union européenne. Si vous êtes amené à utiliser votre smartphone connecté à une carte SIM d’un opérateur français, en envoyant des SMS/MMS ou en utilisant internet, vous payerez automatiquement des frais supplémentaires correspondant à l’utilisation du réseau de l’opérateur du pays visité. Ces taxes resteront toujours à votre charge et non à celle de votre opérateur en France.

Pour éviter de payer ces frais supplémentaires qui peuvent très vite s’élever à plusieurs dizaines ou centaines d’euros, plusieurs entreprises vous proposent une eSIM internationale prépayée, à l’instar d’Holafly. En d’autres termes, ces sociétés vous offrent la possibilité de louer une eSIM pendant plusieurs jours ou semaines. Dans la liste des pays proposés par ces services, il vous suffit de choisir celui où vous souhaitez vous rendre afin de bénéficier de diverses offres.

En plus du Japon, du Mexique, et des États-Unis, il est possible de choisir plus d’une centaine de destinations.

Les prix démarrent généralement aux alentours de 19 dollars pour 5 jours. À ce prix-là, vous aurez la possibilité d’utiliser Internet avec la 4G ou la 5G (si votre téléphone est compatible) de manière illimitée. À noter que pour téléphoner, il vous sera nécessaire de passer par l’application WhatsApp. Il vous sera alors attribué un numéro WhatsApp vous permettant de téléphoner à n’importe qui dans le monde directement depuis l’application. L’avantage de l’eSIM réside dans le fait qu’il vous sera ensuite possible de basculer directement sur votre carte SIM ou eSIM habituelle, si besoin.

L’eSIM : une solution pratique, fiable, à un prix relativement correct

Puisqu’il s’agit d’une eSIM, il est tout à fait possible de l’obtenir dans les plus brefs délais. Ainsi, si vous êtes déjà à l’étranger et que vous souhaitez obtenir cette carte SIM numérique au plus vite, elle vous sera envoyée en quelques instants directement sur votre boîte mail. Il vous suffira de suivre l’ensemble des manipulations afin de l’activer, ce qui ne prend pas plus de deux minutes.

Pour ce qui est d’Holafly, un service client est disponible 24h/24 et 7j/7. À noter que la langue utilisée par ce service est l’anglais, et non le français. Faites néanmoins attention de bien vérifier qu’un tel service existe histoire d’être accompagné au mieux en cas de pépin…

Ces services pour obtenir une carte SIM numérique sont très intéressants malgré leur prix assez haut. Pour une semaine d’utilisation, comptez généralement entre 25 et 30 euros par eSIM générée. Sachez également qu’il existe des alternatives aux eSIMs dont la location coûte généralement le même prix, si ce n’est un peu plus cher, et qui nécessite d’acquérir généralement un petit objet de type clé 4G ou appareil WiFi de poche. Avec l’eSIM, pas besoin de vous balader avec ce genre de dispositif puisque tout se passe directement sur votre smartphone du quotidien.