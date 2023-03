iPhone 15 : vous pourrez dire adieu à votre carte SIM avec le prochain smartphone d’Apple !

L’iPhone 15, qui devrait être annoncé en septembre lors de la prochaine Keynote Apple, pourrait intégrer une eSIM pour à la fois se débarrasser de la carte SIM et gagner de la place à l’intérieur du smartphone.

Comment gagner de la place à l’intérieur d’un smartphone ? Apple semble avoir trouvé un élément de réponse en supprimant la carte SIM de l’iPhone 14 (seulement sur les appareils commercialisés aux États-Unis). Cette évolution s’étant passée sans heurts au pays de l’Oncle Sam, la firme à la pomme pourrait bien étendre sa stratégie d’allègement au Vieux Continent lors de la commercialisation du futur iPhone 15.

La fin des cartes SIM : quelles conséquences ?

Pour le constructeur, l’avantage de l’eSIM se traduit avant tout dans le gain de place au sein du smartphone. Côté consommateur, l’adoption de l’eSIM apporte des avantages et des inconvénients.

Les 4 avantages de l’eSIM

Vous possédez une double SIM pour le bureau ? Vous pourrez posséder les deux abonnements sur la même SIM et gagner de la place.

et gagner de la place. Un gain d’étanchéité : il n’y a plus d’ouverture sur le côté, ce qui limite davantage les risques d’infiltration.

: il n’y a plus d’ouverture sur le côté, ce qui limite davantage les risques d’infiltration. Plus de rapidité : plus besoin d’attendre la livraison de votre SIM ou d’aller en boutique, tout se fait en ligne.

: plus besoin d’attendre la livraison de votre SIM ou d’aller en boutique, tout se fait en ligne. Plus de facilité d’installation : Plus besoin de casser ou découper sa SIM vers une nano SIM, tout est déjà dans le smartphone.

On ne vous le cache pas que ces gains sont minimes, car de manière générale, on ne se pose pas de questions sur sa carte SIM tous les jours…

Beaucoup d’avantages, très peu sont intéressants

L’inconvénient de l’eSIM

Le seul véritable inconvénient des eSIMs ne s’applique que si vous cassez votre téléphone. Si vous aviez pour habitude de conserver un smartphone de secours dans un tiroir et que vous comptiez y mettre votre SIM à l’intérieur afin de vous en servir temporairement : ça ne sera plus possible.

L’eSIM ne peut pas être enlevée du smartphone et a besoin que l’appareil transférant les données soit actif pour télécharger les informations de l’eSIM dans le nouveau téléphone…

On ne sait toujours pas comment Apple compte utiliser l’espace gagné par le passage à l’eSIM (l’iPhone 14 n’utilisant pas ce gain de place), mais nul doute qu’ils finiront par trouver et l’annoncer pour en tirer un avantage concurrentiel. Ce nouvel espace pourrait ainsi être à l’origine de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs et de hausses de bénéfices pour les constructeurs.