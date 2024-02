Ces 3 grosses erreurs sont fatales pour votre lave-linge et vous font gaspiller de l’argent

Certaines habitudes sont à proscrire lors de l’utilisation de son lave-linge, au risque de constater une panne.

Dans chaque foyer français, ce sont plus de quatre machines réalisées par semaine. Alors, lorsqu’on a pris des mauvaises habitudes, il est facile d’abimer à petit feu sa machine à laver. Au-delà des astuces pour éviter de détériorer ses vêtements comme faire des mauvais cycles, laisser trainer des objets dans ses poches ou mélanger les couleurs, il en existe certaines pour prévenir de la panne, bien plus couteuse qu’un t-shirt blanc devenu rouge.

Laisser sa machine à laver vibrer et se déplacer

C’est un défaut que l’on retrouve dans la plupart des logements : souvent, la machine à laver à tendance à vibrer et même se déplacer de quelques millimètres lors de l’essorage. Ce défaut peut être dangereux pour votre appareil, notamment après plusieurs utilisations. Il peut se casser, une pièce peut se déplacer et c’est la panne assurée.

Le problème de vibration excessive de la machine est dû à une mauvaise installation. En général, cela s’explique par des pieds qui ne sont pas droits ou le sol qui n’est pas assez plat. Ainsi, il est important de régler son lave-linge pour qu’il soit parfaitement stable et droit.

Mettre une trop grosse quantité d’assouplissant dans le lave-linge

Pour avoir du linge qui sent bon, on a tendance à vouloir mettre beaucoup d’assouplissant. Mais attention à ne pas en mettre trop. Le risque étant s’encrasser la tuyauterie de la machine à laver et à abimer le bac à lessive.

Lorsque vous mettez une grande quantité de produit, ce dernier créé un dépôt qui reste sur la paroi des conduits de la machine. Avec le temps, il se transforme en moisissures et peut boucher une partie du lave-linge. Ce dernier sera alors moins efficace et vos vêtements sentiront moins bon après le lavage qu’avant !

Ne pas nettoyer le filtre et le bac à lessive

Même si c’est une étape fastidieuse, négliger l’entretien de votre lave-linge est un gain de temps sur le court terme, mais une perte de temps et d’argent sur le long terme. Pour éviter de devoir acheter de nouvelles pièces, il est important de nettoyer le filtre. Il permet de récolter toutes les saletés sur vos vêtements. Et à force, il s’abime, étant moins efficace et pouvant même créer une fuite d’eau s’il est trop endommagé.

Aussi, il faut penser à bien nettoyer le bac à lessive pour éviter que le liquide ne stagne dans le réservoir, puisqu’elle se transforme à terme en moisissure. Enfin, détartrer la machine plusieurs fois par an est une idée judicieuse pour éviter l’amas de calcaire dans les conduits.