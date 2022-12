Erreur VPN : comment y remédier rapidement ?

Les réseaux privés virtuels ou VPN servent à sécuriser nos connexions, avoir accès à du contenu géo-bloqué, à masquer notre adresse IP et bien plus encore. Si l’utilisation de ces VPN peut clairement vous changer la vie, il se peut qu’ils ne fonctionnent pas à la perfection et qu’un message d’erreur apparaisse. Dans ces cas-là, ne cédez pas à la panique, car la solution est souvent bien plus simple qu’il n’y parait.

Si les VPN sont conçus pour fonctionner intuitivement, ils peuvent parfois dysfonctionner. Ces erreurs proviennent d’une mauvaise manipulation, d’une perte de connexion, d’un matériel défaillant ou d’un paramètre bloquant le bon déroulement des opérations. Dans cet article, nous allons découvrir les dysfonctionnements VPN les plus courants et comment les corriger en toute simplicité.

Avant toute chose, il faut savoir que, généralement, une erreur VPN s’accompagne d’un message vous identifiant la nature du problème (parfois en anglais). Au sein de cette notification, vous retrouverez également le numéro associé à l’erreur, appelé code. Souvenez-vous-en afin de retrouver le dysfonctionnement qui vous concerne par la suite. N’oubliez pas aussi que les VPN ont habituellement des services après-vente – pouvant vous accompagner dans la résolution des problèmes complexes.

Les erreurs de connexion

Le code erreur VPN 691

Lorsque cette erreur VPN survient, vous pouvez être sûr qu’il s’agit d’une mauvaise manipulation de votre part. Le code erreur 691 indique que la connexion à distance a été refusée à cause de la non-reconnaissance du nom d’utilisateur et/ou du mot de passe que vous avez saisi. Ce message pourrait aussi apparaître si le protocole d’authentification sélectionné n’était pas autorisé sur le serveur ciblé (par exemple, si votre adresse IP était bannie par un site).

Généralement, si cette erreur apparaît, c’est que votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe ont été mal saisis. Vérifiez bien qu’il s’agit des bons identifiants et n’hésitez pas à prendre votre temps durant la saisie. Assurez-vous également que le protocole d’authentification sélectionné est correct et qu’il est associé au bon serveur.

Le code erreur VPN 619

Une erreur classique puisqu’il s’agit de celle qui apparaît lorsqu’une connexion n’a pas pu être établie depuis votre appareil. Elle peut survenir alors que vous étiez déjà connecté au VPN et que vous êtes subitement déconnecté ou bien lorsque vous tentez de vous connecter à un serveur.

Dans ce genre de situation, la première chose à faire est de vérifier si un seul VPN est actif sur votre ordinateur. En effet, si vous tentez de vous connecter à plusieurs serveurs en même temps, votre appareil va en privilégier un, ce qui va automatiquement en déconnecter d’autre.

Si le problème persiste, essayez de désactiver pendant quelques instants votre antivirus et/ou votre pare-feu. Si le VPN réussit à se connecter, faites en sorte de désactiver votre antivirus uniquement pour l’application afin que vous puissiez à nouveau y accéder en étant protégé des programmes malveillants.

Enfin, la solution ultime si votre VPN n’arrive pas à se connecter : tentez de réinstaller votre VPN puis de redémarrer votre ordinateur.

Code erreur VPN 800 ou 806

Le code erreur 800 apparaît également lorsque la connexion VPN n’a pas pu être établie, car le serveur est inaccessible ou que les paramètres de sécurité n’ont pas été configurés correctement pour cette connexion. Là, aussi, cette erreur VPN est l’une des plus courantes. Le code d’erreur 806 indique que la connexion n’a tout simplement pas pu être effectuée. Pour ces deux dysfonctionnements, les solutions sont sensiblement identiques.

Plusieurs possibilités ici :

Vous n’êtes pas connecté à internet. Vérifiez bien que vous bénéficiez d’une connexion internet en essayant d’ouvrir une page sur votre navigateur.

Vérifiez bien que vous bénéficiez d’une connexion internet en essayant d’ouvrir une page sur votre navigateur. Votre connexion internet est très lente ou défectueuse. Dans ce cas, nous vous invitons à vérifier si c’est le cas en vous connectant à une autre box internet qui fournit une connexion internet stable et rapide – grâce à la fibre, par exemple.

Dans ce cas, nous vous invitons à vérifier si c’est le cas en vous connectant à une autre box internet qui fournit une connexion internet stable et rapide – grâce à la fibre, par exemple. Vous avez choisi un mauvais serveur ou vous avez saisi une adresse incorrecte pour le serveur VPN auquel vous voulez vous connecter. Dans ce cas-là, vérifiez bien toutes les informations et assurez-vous qu’elles soient correctes.

ou vous avez saisi auquel vous voulez vous connecter. Dans ce cas-là, vérifiez bien toutes les informations et assurez-vous qu’elles soient correctes. Votre pare-feu réseau ou votre antivirus empêche la connexion au serveur, auquel cas, désactivez-le temporairement, afin de vérifier s’il en est la cause. Si vous réussissez enfin à vous connecter, configurez votre pare-feu ou votre antivirus pour qu’il ne s’applique pas sur votre VPN, mais bien sur vos autres applications.

Les erreurs de protocole

Code erreur VPN 720

Généralement, l’erreur 720 peut se produire lorsque le client n’est pas compatible avec le protocole pour communiquer avec le serveur VPN ou qu’aucun protocole de contrôle n’a été configuré.

Comme y remédier ?

Pour ce type d’erreur, la solution est plus compliquée à mettre en œuvre. Vous devrez identifier les protocoles VPN que le serveur peut techniquement prendre en charge. Chaque VPN peut prendre en considération un ou plusieurs types de protocoles différents : PPTP, SSTP, L2TP, IPSec, OpenVPN, etc. Un VPN qui s’appuie uniquement sur le protocole PPTP, l’un des plus anciens mis en place, ne pourra pas communiquer un serveur qui demande un protocole OpenVPN.

Une fois, que vous aurez identifié les différents protocoles utilisables par le serveur, assurez-vous d’installer celui qui convient directement depuis le panneau de configuration.

Code erreur VPN 789

Lorsque cette erreur survient, elle s’accompagne du message suivant : « La tentative de connexion L2TP a échoué parce que la couche de sécurité a rencontré une erreur de traitement lors des négociations initiales avec l’ordinateur distant ». Plus simplement, elle touche tous les VPN utilisant le protocole L2TP et IPSec (qui sont étroitement liés).

Habituellement, ce code d’erreur est lié à l‘absence de certificats de sécurité ou à des incohérences au niveau des clés pré-partagées (PSK). Vérifiez donc que ces clés sont les mêmes pour le serveur et le client. Assurez-vous également qu’un certificat de sécurité a bien été installé sur votre ordinateur. Si vous venez de le faire, prenez le temps de redémarrer votre VPN ainsi que votre ordinateur afin qu’ils le prennent bien en compte.

Erreurs en cours d’utilisation

Ma connexion internet semble lente lorsque mon VPN est actif

Lorsque vous utilisez un VPN, il se peut que vos pages internet et applications fonctionnent moins efficacement qu’à l’accoutumé. Pas de panique, ce phénomène est tout à fait normal. Vous utilisez un serveur distant par rapport à celui qui vous est affecté habituellement, ce qui rallonge le temps de réponse aux requêtes que vous effectuez.

Pour réduire ce temps d’attente, le mieux est d’essayer d’utiliser un serveur qui est le plus proche physiquement de votre emplacement physique – cela fera inévitablement baisser la latence. Sachez tout de même qu’il est rare que ce changement de serveur permette de modifier considérablement la qualité de votre connexion.

Un site web qui s’affiche habituellement ne fonctionne plus

Bien entendu, lorsque vous utilisez un VPN, c’est souvent pour avoir accès à du contenu qui n’est pas disponible dans votre pays de résidence. Ne vous faites pas avoir : en utilisant un VPN, il se peut que vous n’ayez plus accès à des sites que vous consultez habituellement. Un site français ne sera pas forcément disponible si votre VPN vous localise aux États-Unis, de la même manière qu’il ne vous sera pas accessible si vous n’utilisez pas de VPN.

Toutefois, s’il s’agit d’un site dont vous êtes sûr qu’il est possible d’accéder avec un VPN connecté, n’hésitez pas à vider votre cache Internet et à relancer votre application VPN. Le souci se situe au niveau des paramètres DNS qui peuvent considérer que vous êtes encore localisé dans le pays où vous êtes réellement.

Aucun transfert de données possible

Un dernier écran d’erreur peut apparaître : il n’est pas associé à un numéro particulier, mais vous notifie qu’il n’est pas possible de transférer des données. Aucun souci en réalité puisque cette erreur ne nuit pas à la confidentialité et à la sécurité que vous procure votre VPN. Cela signifie simplement que plusieurs appareils sont connectés au VPN et que celui-ci privilégie la qualité de connexion au détriment de la possibilité de transférer des données.