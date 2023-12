Lave-vaisselle : les 5 erreurs à éviter pour ne pas payer plus cher sa facture d’électricité

Le lave-vaisselle est l’un des appareils les plus consommateurs d’électricité, surtout si vous ne l’utilisez pas correctement.

Quand on fait fonctionner un lave-vaisselle, le premier objectif est d’économiser du temps. Mais, s’il est aussi possible de faire des économies sur sa facture d’électricité, l’intérêt est décuplé. Pourtant, plusieurs erreurs courantes sont commises par la plupart des utilisateurs, faisant inutilement consommer de l’électricité.

Bien savoir utiliser son lave-vaisselle n’est pas si évident et peut faire économiser jusqu’à 50% d’électricité. Quand on sait que la consommation d’un lave-vaisselle récent atteint 50€, la réduire de moitié n’est pas négligeable. Ainsi, en évitant ces erreurs courantes, vous pouvez maximiser l’efficacité énergétique de votre lave-vaisselle et préserver votre portefeuille (et en plus, vous réduisez votre empreinte écologique).

Ne pas utiliser le mode éco

Le premier principe est connu de la plupart des utilisateurs. Mais, petite piqure de rappel, si vous ne le faites pas déjà. Utiliser le mode eco de son lave-vaisselle n’est pas forcément moins efficace et permet de nombreux avantages.

Augmente la durée de vie de votre lave-vaisselle : votre machine s’abime moins vite avec un programme moins puissant, plus économe en energie et en eau.

: votre machine s’abime moins vite avec un programme moins puissant, plus économe en energie et en eau. Permet des économies d’énergie : en injectant moins d’eau avec un programme moins soutenu, vous réalisez sur le long terme des économies.

: en injectant moins d’eau avec un programme moins soutenu, vous réalisez sur le long terme des économies. Réduit le bruit et les vibrations : le lave-vaisselle en mode eco est moins bruyant et ne fera pas trembler les murs de votre maison

Faire tourner le lave-vaisselle encore vide

Si vous voulez gaspiller de l’eau, le meilleur moyen est de faire fonctionner votre lave-vaisselle alors qu’il n’est pas plein. D’abord, vous consommez de manière bien trop excessive avec une utilisation utile d’eau et d’électricité. Ce qui entraine des surcouts tandis qu’attendre de remplir le lave-vaisselle ne vous coute rien.

De même, faire tourner à vide vous expose à une usure plus importante des composants du lave-vaisselle, qui ne sont pas adaptés pour fonctionner quand il n’est pas plein.

La règle fonctionne dans le sens inverse : un lave-vaisselle plein à craquer ne permettra pas un lavage optimal et vous serez contraint de relancer un programme. Outch !

Ne jamais nettoyer le filtre et le joint

Un lave-vaisselle mal entretenu peut devenir moins efficace au fil du temps. Il est impératif de nettoyer régulièrement le filtre et les bras gicleurs pour éviter les obstructions et une surconsommation d’électricité. Lorsque le filtre est sale, le lave-vaisselle a tendance à augmenter sa puissance pour être efficace, entrainant une surconsommation d’énergie.

Assurez-vous également que le joint d’étanchéité est en bon état pour éviter les fuites d’eau qui peuvent augmenter votre consommation d’énergie.

Ne pas penser au placement de la vaisselle

Bien savoir placer ses assiettes et ses couverts dans le lave-vaisselle est primordial. En effet, la machine est pensée pour envoyer plus ou moins d’eau et de chaleur dans les zones les plus sales. C’est-à-dire dans le bas du bac.

Il est donc important de mettre ses assiettes et plats dans le bas du lave-vaisselle et ses verres et couverts plus en hauteur. Dans une même logique, toute la vaisselle fragile devra être placée dans le haut du lave-vaisselle pour ne pas surchauffer.

Rincer ses assiettes avant le lave-vaisselle

Dernière erreur et pas des moindres. Le fait de rincer ses assiettes et ses plats avant de les passer au lave-vaisselle n’est pas recommandé. Ce réflexe vous fait gaspiller de l’eau, car le lave-vaisselle est largement capable de laver vos assiettes tout seul. Pire encore, en enlevant une partie de la saleté, vous empêchez les produits du lave-vaisselle de s’accrocher à vos assiettes pour la nettoyer correctement.

Néanmoins, il reste important d’enlever les restes qu’on retrouve sur ses assiettes, au risque d’avoir une mauvaise surprise à la fin du programme de lavage. C’est également dans votre intérêt de racler les plats avec du gratinage dessus, car le lave-vaisselle n’est pas encore adapté pour retirer les restes très accrochés aux plats.