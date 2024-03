Incendie : 7 équipements indispensables pour renforcer la sécurité chez soi

Quel danger représentent vraiment les incendies domestiques ? Avec un feu déclaré toutes les 2 minutes environ en France, c’est plus de 250 000 accidents par an qui menacent la population. Certes, on ne compte que 0,16% de décès environ, notamment grâce à l’intervention des pompiers, qui font résolument bien leur travail.

En revanche, le nombre de blessés reste alarmant, qui s’élève à 10 000 brûlés chaque année. En outre, les dégâts matériels s’élèvent à quelque 1,3 milliard d’euros.

Pour contribuer à vous défendre contre ce danger, nous vous proposons 7 équipements de sécurité incendie à installer chez vous !

1. Le détecteur de fumée obligatoire (Daaf)

Vous le savez sans doute, « le Daaf doit être installé dans tous les logements », obligatoire depuis la loi du 9 mars 2015, d’après le site Service-Public.fr.

Les détecteurs de fumée ont pour fonction de capter les particules de fumée le plus tôt possible, ce qui déclenche un puissant signal sonore. Les Daaf certifiés durent entre 5 et 10 ans et coûtent une vingtaine d’euros.

Si vous avez une grande maison, vous pouvez choisir un équipement plus sophistiqué avec les appareils connectés Lifebox, lesquels peuvent se transmettre le signal d’alarme à distance, et ainsi vous alerter où que vous soyez dans votre résidence ! Sinon, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des détecteurs de fumée connectés !

Nota Bene : c’est à l’occupant du lieu (locataire ou propriétaire) de déclarer à l’assurance habitation qu’il dispose d’un détecteur de fumée fonctionnel chez lui.

2. Le détecteur de monoxyde de carbone

Plus insidieux, le monoxyde de carbone (CO), gaz incolore, inodore et toxique tue une centaine de personnes chaque année. Il est émis par la combustion incomplète de bois, d’essence, de fuel, de charbon, de gaz naturel, de pétrole ou encore de propane. Pour couronner le tout, il se diffuse à toute vitesse.

Pour toutes les maisons avec cheminées, poêles à bois ou chauffe-eau, nous recommandons de choisir rapidement un détecteur de gaz. Contre une trentaine d’euros, celui en lien ci-dessous intègre une solution chimique qui réagit au contact du monoxyde de carbone. Il embarque un écran digital pour une lecture simplifiée des niveaux de monoxyde de carbone.



En savoir plus.

3. Le détecteur de chaleur

Les détecteurs de chaleur captent les brusques changements de température. Ils sont de bonnes alternatives pour les pièces dans lesquelles un détecteur de fumée peut donner une fausse alerte (cuisine ou garage). Ces appareils durent également entre 5 et 10 ans et s’accrochent au plafond, tout comme les détecteurs de fumée. Leur alarme produit un son de 85 dB.

Celui que nous avons trouvé est discret et accessible pour un peu plus d’une trentaine d’euros, mais vous pouvez en trouver d’autres, dédiés à la cuisine, par exemple.

En savoir plus.

4. L’extincteur domestique

On y pense moins, mais une fois qu’un feu est déclaré, encore faut-il savoir comment réagir ! Parfois, si on arrive à temps, au lieu d’évacuer et d’appeler les pompiers, il est possible d’éteindre les flammes à la racine ! Pourtant, qui possède un extincteur chez soi ? Pas grand monde…

Or, il existe aujourd’hui des extincteurs domestiques pour maîtriser rapidement un début d’incendie, grâce à une pulvérisation allant de 30 à 45 secondes pour les plus petits modèles. Ils peuvent projeter de l’eau, du CO2 ou bien encore de la poudre. Il en existe aussi exprès pour la cuisine, de type aérosol, avec un design plus discret pour ne pas entacher la déco de votre maison !

Vous pouvez en dégoter un pour un peu plus de trente euros, voire davantage si vous en choisissez un plus gros, comme celui ci-dessous.

Bien entendu, cela ne doit pas vous inciter à vous mettre en danger. Il faut que le foyer soit encore à un stade précoce et à un endroit facile à viser.

En savoir plus.

5. La couverture anti-feu

Loin de nous l’idée de vous faire dormir au coeur de l’incendie, mais d’étouffer les départs de flammes rapidement à l’aide d’une couverture. La fibre de verre ignifuge qui la constitue se chargera alors d’éliminer l’oxygène servant de comburant au feu.

La couverture anti-feu est une excellente alternative aux extincteurs, surtout si vous avez peur de ne pas avoir assez de sang-froid pour activer le mécanisme. D’un autre côté, cela vous oblige à vous rapprocher un peu pour ne pas louper votre coup, donc ne tentez rien si vous ne le sentez pas !

En savoir plus.

6. L’échelle de secours

Les flammes ont pris possession des lieux ? Sachez qu’une pièce enflammée peut monter à 600°C en quelques minutes. Si vous êtes coincé à l’étage, vous pourrez vous échapper par la fenêtre grâce à une échelle de secours.

Du deuxième au cinquième étage (en fonction de la taille choisie, 5 ou 12 m), vous pourrez vous en sortir indemne, grâce à l’échelle que nous avons sélectionnée pour vous.

Elle prend en charge jusqu’à 200 kg (ce qui permet de descendre à plusieurs), et s’attache facilement à tout type de barre, plus ou moins épaisse. En quelques secondes, vous voilà déjà suspendu et fin prêt à rejoindre la terre ferme !

En savoir plus.

Nota Bene : si vous êtes dans un immeuble en proie aux flammes, surtout ne prenez pas l’ascenseur !

7. La boîte ou le coffre-fort ignifugé

Vous voilà sorti d’affaire, mais votre maison a brûlé. C’est une épreuve psychologique extrêmement difficile. Néanmoins, vous pouvez toujours sécuriser une partie de vos biens afin de rebondir plus facilement vers une nouvelle vie, en les plaçant dans une boîte ou un coffre-fort ignifugé.

Passeports, documents administratifs importants, voire certains objets de grande valeur (pécuniaire ou sentimentale) pourront être retrouvés parmi les décombres, puisque les modèles ci-dessus résistent à une chaleur de plus de 1 000°C !

En savoir plus.

Quelles précautions prendre pour éviter le pire ?

Ce n’est pas un scoop, mais la technologie ne résout évidemment pas tous les problèmes. Et aucun équipement au monde ne remplacera les gestes qui amoindrissent les risques, à savoir :

faire vérifier régulièrement vos installations d’électricité, de gaz et de chauffage par des professionnels ;

d’électricité, de gaz et de chauffage par des professionnels ; ramoner les conduits et les cheminées une fois par an ;

une fois par an ; connaître les numéros d’urgence : pompiers 18, SAMU 15 et le 112 (seul numéro d’urgence européen).

Et si, malgré votre prudence, un incendie se déclarait :

évacuez les lieux le plus vite possible afin d’éviter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone ;

afin d’éviter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone ; fermez la porte de la pièce en feu et la porte d’entrée ;

; n’emportez rien avec vous (la tentation est grande, mais c’est le meilleur moyen de perdre un temps précieux) ;

(la tentation est grande, mais c’est le meilleur moyen de perdre un temps précieux) ; dans une pièce pleine de fumée, baissez-vous et couvrez-vous le nez et la bouche avec un linge humide.

Et pour aller plus loin, nous vous recommandons notre top innovations pour lutter contre les incendies !