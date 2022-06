Philips BRE652/00

Un épilateur électrique très compact

Le mieux ne semble pas être l’ennemi du bien chez Philips. Équipé de 11 accessoires, l’épilateur BRE652/00 se transforme en une multitude d’appareils. Comme la liste est longue on vous répertorie les plus intéressants : épilateur corps et visage, brosse exfoliante, râpe électrique pour pieds, embout massant et tondeuse bikini. Son accessoire réducteur de zone pour le visage vous permet d’obtenir une épilation précise et facile. Néanmoins, sachez que cet appareil ne peut attraper un poil inférieur à 0,5 mm et qu’il nécessite plusieurs passages pour bien les attraper. Il n’est ainsi pas adapté pour ceux qui possèdent des poils courts et fins.

Les plus Nombreux accessoires

Lumière intégrée pour voir tous les poils

Vitesses réglables Les moins Peut être douloureux

Nécessite plusieurs passage pour un résultat parfait

Un peu bruyant

