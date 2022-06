Utiliser une pince à épiler lorsque l’on souhaite redessiner ses sourcils prend souvent beaucoup de temps. Pour remédier à ce souci, on vous propose de découvrir notre sélection des meilleurs épilateurs sourcils disponibles sur le marché.

Adepte de la pince à épiler, vous avez pris l’habitude d’arracher vos poils un à un sans passer par la case esthéticienne. Au bout du compte, bien que vous fassiez de belles économies, vous y perdez tout de même beaucoup de temps. C’est pourquoi de nombreuses marques se sont penchés sur le sujet et ont décidé de créer des épilateurs pour vous faciliter la vie. Plus rapide que la pince à épiler et tout aussi précis qu’en institut, on vous propose de découvrir ces épilateurs sourcils qui vont révolutionner votre routine beauté.

Classement des Meilleurs Epilateurs Sourcils

Braun FaceSpa Pro 912

Un épilateur pour sourcils polyvalent Note 4.3/5 : moyenne globale sur internet En plus d’être le meilleur épilateur électrique pour sourcils disponible sur le marché, le FaceSpa Pro 912 de chez Braun est également le plus polyvalent. Avec ses embouts massant et nettoyant, cet appareil vous offre une routine beauté complète. Côté technique, ses 10 microcouvertures disposées sur le haut de sa tête lui permettent d’attraper vos poils jusqu’à 0,5 mm de long. Enfin, son design allongé le rend très maniable et facilite l’accès aux zones compliquées telles que les sourcils. Pour maximiser son efficacité, pensez à définir son sens de rotation de la gauche vers la droite pour que l’appareil puisse saisir tous vos poils. Néanmoins, comme tous les épilateurs électriques, cet appareil reste douloureux sur les zones où la peau est fine. Les plus Prise en main agréable

Ses 2 embouts massant et nettoyant

Design Les moins Douloureux sur peaux fines

Nécessite plusieurs passage pour certain poils

ZONES TRAITEES Sourcils et visage UTILISATION Sur peau sèche SOURCE D'ALIMENTATION Sur secteur NOMBRE DE MICRO-OUVERTURE 10 ACCESSOIRES Embout massant, nettoyant, tête de précision

Flawless Finishing Touch

L’épilateur tondeuse à la mode Note 3.9/5 : moyenne globale sur internet L’épilateur pour sourcils Flawless n’en n’est pas vraiment un, alors pourquoi le mettons-nous dans notre comparatif des meilleurs épilateurs sourcils nous direz vous ? Tout simplement, car il est un entre-deux. Bien que Finishing Touch soit en réalité une tondeuse, le produit est souvent vendu comme un « épilateur » pour la simple et bonne raison qu’il ne coupe pas les poils de manière biseautés. Oui, on vous l’accorde, c’est très technique. Hormis cette appellation discutable, cette tondeuse électrique n’en reste pas moins efficace car contrairement aux croyances urbaines, un poil rasé ne s’épaissit pas lors de la repousse. La nature de votre poil est définie biologiquement et le rasoir ne peut en rien la modifier. Elle est ainsi un bon compromis pour ceux qui souhaitent faire des retouches à leurs sourcils sans douleur. Les plus Lumière LED

Pointe fine

Design Les moins Douloureux sur peaux fines

Nécessite plusieurs passage pour certain poils

ZONES TRAITEES Sourcils UTILISATION Sur peau sèche SOURCE D'ALIMENTATION A piles

VG VOGCREST

Un épilateur pour sourcils 2 en 1 Note 4.1/5 : moyenne globale sur internet Tout comme le précédent produit, ce crayon épilateur pour sourcils joue sur les mots pour obtenir cette appellation, mais demeure une simple tondeuse. Néanmoins, celle de VG VOGCREST vous permet d’avoir deux appareils en un, et ce pour le même prix que le Finishing Touch. Ses deux embouts interchangeables vous offrent la possibilité de l’utiliser à la fois sur vos sourcils et sur votre visage. Sa tête précise quant à elle, permet de couper vos poils au ras de votre peau sans douleur ou risque de blessures. Cette tondeuse sera parfaite pour ceux qui souhaitent gagner du temps tout en ayant une coupe au poil. Les plus Facile d’utilisation

Précis

Se recharge par USB

Lumière LED Les moins Rasoir

ZONES TRAITEES Visage et sourcils UTILISATION Sur peau humide SOURCE D'ALIMENTATION Cable USB ACCESSOIRES Embout épilation pour visage plat et pointe plus précise

Epilateur ressort Mudder

Un épilateur sourcil manuel Note 3.8/5 : moyenne globale sur internet On ne pouvait vous regrouper les meilleurs épilateurs sourcils sans mentionner ce dernier. Si vous êtes adepte de l’épilation au fil pratiqué en institut, alors cet épilateur pour sourcils Mudder devrait vous combler. Avec cet appareil manuel, vous faites le choix de l’économie certes, mais également de la précision. Bien que le coup de main soit dur à prendre, une fois maitrisé, cet épilateur vous donnera un rendu aussi net que chez l’esthéticienne. Pour ceux qui appréhendent son utilisation, sachez qu’il existe de nombreuses vidéos YouTube qui vous expliquent comment faire. Néanmoins nous vous le déconseillons si vous avez des poils épais, car il semble ne pas réussir à les saisir. Les plus Son prix

Précis

Vendu par lot de 5 Les moins Difficile à prendre en main

ZONES TRAITEES Visage et sourcils UTILISATION Sur peau sèche SOURCE D'ALIMENTATION Aucune ACCESSOIRES 5 exemplaires de l'épilateur ressort

Afin de choisir un bon épilateur pour sourcils, il est important de prendre en compte deux critères : la tête d’épilation et l’ergonomie de l’appareil.

La tête d’épilation Pour avoir une épilation précise et sécuritaire, nous vous préconisons de choisir un épilateur possédant une petite tête d’épilation. Si vous optez pour un épilateur électrique, vous devrez également prendre en compte le nombre d’ouvertures et la puissance de ce dernier. Tout comme pour choisir un épilateur classique, le nombre d’ouvertures est un critère majeur qui vous permet de déceler l’efficacité de votre appareil. Plus leur nombre est élevé, plus celui-ci parviendra à attraper vos poils. Si vous préférez vous tourner vers un appareil manuel ou un épilateur, alors la question ne se pose pas.

L’érgonomie Il est important que votre épilateur tienne aisément dans votre main. Bien qu’il soit difficile de s’en rendre compte sur internet, le retour des utilisateurs en commentaire peut vous aider à y voir plus clair. Vous pouvez également regarder les dimensions de l’appareil dans sa fiche technique pour vous donner une idée. Quoi qu’il en soit, sachez que plus l’appareil sera fin, plus sa prise en main sera facile. Un épilateur pour sourcils avec un manche épais vous obligera à vous contorsionner pour atteindre certaines zones.

Questions Fréquentes

Quel est le meilleur Epilateur de sourcil ? Le meilleur épilateur sourcil n’est sans aucun doute le Braun FaceSpa Pro 912. Facile d’utilisation et précis, il possède également de nombreux accessoires qui lui permettent de se transformer en une multitude d’appareils beauté. En somme, cet appareil a tout pour vous séduire, excepté son prix. Comptez plus de 120 € pour vous le procurer. Tout d’abord, commencez par tracer à l’aide d’un crayon à sourcils, la courbe inférieure de celui-ci. Si vous possédez un épilateur électrique, positionnez votre appareil à la verticale sur votre peau, afin que celui-ci forme un angle de 90°. Pensez à ne pas appuyer trop fort pour éviter de vous blesser. Tendez votre peau puis passez lentement votre épilateur sur les poils qui se situent sous la ligne que vous avez dessinée. Répétez l’opération en traçant cette fois-ci la courbe supérieure de votre sourcil.



Pour ceux qui possèdent un épilateur manuel tel qu’une pince à épiler ou l’appareil Mudder, l’épilation est assez similaire. Tout comme avec un épilateur électrique, vous devrez dans un premier temps dessiner la ligne inférieure de votre sourcil, puis épiler les poils qui se situent dessous. Poursuivez en coiffant votre sourcil vers le bas puis coupez à l’aide d’un ciseau adapté, les poils qui dépassent la ligne. Nettoyez ensuite les chutes de poils à l’aide d’un pinceau à maquillage et répétez l’opération sur la partie supérieure de votre sourcil. Si vous rencontrez des difficultés à attraper votre poil, nous vous recommandons de tapoter de la poudre sur votre arcade sourcilière afin d’assécher la zone. Il peut s’agir de talc ou de poudre cosmétique. Positionnez la tête de votre tondeuse à sourcil à la verticale, afin qu’elle puisse former un angle droit avec votre peau. Une fois la tête en contact avec cette dernière, activez votre appareil et effectuez de petits ronds pour sectionner vos poils. Si la tête devient chaude, ne vous inquiétez pas, il s’agit d’un phénomène normal qui s’explique par la mise en marche du moteur. Pensez à ne pas incliner votre appareil durant votre séance, cela risquerait de vous causer des microcoupures.